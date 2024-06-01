1 июня: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

В первый день лета в России и мире отмечается День защиты детей. Также 1 июня поздравления принимают служащие Северного флота ВМФ РФ.
«Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают по всему миру 1 числа, какие приметы связаны с этим днем и кто из знаменитостей отмечает день рождения.
Праздники в России
День Северного флота ВМФ России
В 2024 году служащие Северного флота (СФ) отметят 291 год со дня основания подразделения. Изначально отсчет вели от 1 июня 1933 года, когда в Мурманске появилась Северная флотилия, позже преобразованная в порт. Однако в 2014 году была Архангельске.
Сегодня Северный флот ВМФ России базируется в Североморске. Флагман СФ — «Адмирал Кузнецов», единственный в России авианесущий крейсер. В составе флота имеются атомные подлодки, надводные корабли и авиация, а также единственные в мире надводные крейсера с атомной энергетической установкой.
Какие еще праздники отмечают в России 1 июня
- День военно-транспортной авиации;
- День создания правительственной связи.
Праздники в мире
Международный день защиты детей
Праздник учредили в 1949 году на конгрессе Международной демократической федерации женщин. Главная цель — напомнить взрослым людям, как важно беречь подрастающее поколение. В современном мире все еще актуальны проблемы эксплуатации детей, жестокого к ним отношения и насилия. Праздник призван привлечь внимание всех жителей планеты к решению данных вопросов.
Сегодня День защиты детей широко отмечают более чем в 30 странах мира, в том числе в России, Италии, Германии и Франции, День ребенка отмечают 20 ноября.
Всемирный день молока
сельскохозяйственной организации ООН. Праздник призван отметить труд работников молочных предприятий и напомнить общественности о полезных свойствах молока. Также в этот день принято уделять особое внимание проблемам фермеров, которые ведут экологичное хозяйство.
Какие еще праздники отмечают в мире 1 июня
- Всемирный день родителей;
- День Конституции в Тунисе;
- День Мадарака в Кении.
Какой церковный праздник сегодня
День памяти князя Дмитрия Донского
Дмитрий Донской (1350-1389) был князем Московским, Владимирским и Новгородским. Свое прозвище получил за победу в Куликовской битве, также известной как Мамаево побоище, — в 1380 году русская армия под предводительством Донского одолела войско Золотой Орды во главе с темником Мамаем.
Будучи глубоко верующим христианином, перед битвой Дмитрий Донской заручился благословением преподобного Сергия Радонежского. Одержав победу, князь устроил Успенский монастырь на реке Дубенке, а на могилах павших воинов по его приказу был построен храм Рождества Пресвятой Богородицы. В 1988 году РПЦ причислила Дмитрия Донского к лику святых.
Какие еще церковные праздники отмечают 1 июня
- Нинооба — День пришествия Крестительницы Грузии;
- День памяти преподобного Корнилия Палеостровского;
- День памяти священномученика Патрикия, епископа Прусского и с ним трех пресвитеров;
- День памяти мученика Калуфа Египтянина;
- День памяти преподобного Сергия Шухтомского.
Приметы на 1 июня
Утро без росы — к дождю.
На елках много шишек — к хорошему урожаю огурцов.
Туман в этот день предвещает богатый урожай грибов.
Раки вылезли из реки — к дождю.
Кто родился 1 июня
Мэрилин Монро (1926-1962)
Норма Джин Мортенсон, так на самом деле звали легендарную актрису, Лос-Анджелесе. Ее отец оставил семью еще до появления девочки на свет, мать страдала психической болезнью и периодически лежала в больнице, так что юная Норма все детство провела в приемных семьях и приютах.
Травмы прошлого не помешали Мэрилин построить головокружительную карьеру в Голливуде — она снялась в 33 фильмах, самые известные из которых — «В джазе только девушки» и «Джентльмены предпочитают блондинок». Мэрилин Монро до сих пор считается главным секс-символом XX века и иконой стиля. Культовыми стали многие ее образы — в том числе белое платье-плиссе из фильма «Зуд седьмого года».
Том Холланд
Широкому зрителю британский актер Том Холланд известен по роли Человека-паука в фильмах Marvel. Также многие знают его благодаря Рианны под песню Umbrella. При этом за плечами 28-летнего актера много интересных работ, в том числе сериал «Переполненная комната», фильмы «Анчартед: На картах не значится», «Невозможное», «Дьявол всегда здесь» и другие.
Кто еще родился 1 июня
- Михаил Глинка (1804-1857) — русский композитор;
- Хайди Клум (51 год) — немецкая супермодель;
- Морган Фримен (87 лет) — американский актер;
- Надежда Кадышева (65 лет) — российская певица, солистка ансамбля «Золотое кольцо»;
- Лариса Лазутина (59 лет) — российская лыжница и олимпийская чемпионка;
- Никол Пашинян (49 лет) — премьер-министр Армении;
- Кира Пластинина (32 года) — российский дизайнер одежды.