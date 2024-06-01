Как в фильме «‎Сволочи» ФСБ рассекретила архивы о подготовке «Абвером» детей-диверсантов

Многие еще помнят нашумевший фильм "Сволочи", который вышел уже в далеком 2006 году о якобы спецлагерях НКВД, где в годы войны из малолетних преступников готовили профессиональных диверсантов для заброски в тыл к немцам. Создатели фильма уверяли, что он основан на реальных событиях, чем вызвали бурные споры как в обществе, так и в историческом сообществе.

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Однако в ФСБ тогда дали однозначный ответ - советские органы безопасности не занимались подобной подготовкой детей. Хотя, как оказалось, прообраз "сволочей" действительно существовал, только с немецкой стороны.

Часть этих архивов уже была рассекречена раньше, а к 1 июня 2024 года ФСБ опубликовали рассекреченные уникальные документы о масштабах и подробностях подготовки немецкой разведкой "Абвер" советских подростков с оккупированных территорий. Обозревателю "РГ" удалось подробно изучить уникальные документы, предоставленные Центром общественных связей ФСБ. Удивительно, но многие места и события, описанные в документах НКВД перекликаются с сегодняшними событиями. Например, описываются боевые действия Красной Армии в 1943 году в районе Харькова и Северского Донца и то, как им противодействуют диверсанты.

Из спецсообщения начальника Управление НКВД Курской области Трофимова - товарищу Берии Л.П от 3 сентября 1943 года: "В ночь с 31 августа на 1 сентября с/г на территории Обоянского смежных с ним районов Курской области с вражеского самолета сброшена группа парашютистов-диверсантов, сформированная из числа подростков 13-15 лет. Три диверсанта из этой группы: Гуров Павел Степанович 15 лет, Румянцев Валентин Александрович 13 лет и Сидоренко Владимир Александрович 15 лет явились с повинной. Розыск остальных продолжается".

Согласно показаниям малолетних диверсантов, они прошли месячное обучение в Германии и месяц тренировались в Смоленске. После этого были заброшены в советский тыл с территории аэродрома в Орше. В их задание входил подрыв на железной дороге. Для этого им выдали по три взрывных устройства, которые были замаскированы под куски каменного угля.

Диверсанты должны были их незаметно подкинуть в топки паровозов или в кучи угля. При этом подростков перед заброской переодели в старую одежду, чтобы они не вызывали подозрений, и в нее вшили маленькие трубочки с портативным пропуском на немецком языке, чтобы они вернулись назад к немцам через линию фронта.

Согласно архивам, уже в первые месяцы начала Великой Отечественной войны особые отделы НКВД начали выявлять факты подготовки и заброски в прифронтовую полосу и в тыл Красной армии советских детей-подростков с разведывательно-диверсионными заданиями.

В ходе следствия выяснилось, что на временно оккупированной территории под видом детских домов германскими спецслужбами создавались разведывательные школы. Как правило, в них отбирали детей-сирот.

Так в докладной записке начальника Особого отдела Юго-Западного фронта старшего майора ГБ Н.Н. Селивановского заместителю наркома внутренних дел СССР В.С. Абакумову от 25 декабря 1941 года (2) сообщалось об одном из таких "детдомов" в Бобруйске:

"… В младшей группе было до 20-ти детей в возрасте 7-10 лет, в т.ч. две девочки. В старшей группе было до 30 детей в возрасте 11-15 лет. Детей приучали ведению разведывательной работы. На занятиях им объясняли, как начертить план расположения огневых точек, штабов, орудий, танков, пулеметов, автомашин, кавалерии. В старшей группе, кроме того, обучали обращению с оружием, гранатой, минированию ж.д. линий…".

Начальник одной из школ "Абверкоманда-203" по подготовке детей-диверсантов Юрий Евтухович, арестованный советскими органами госбезопасности, дал подробные показания, о том, как готовили советских детей воевать за Германию. Согласно его показаниям, дети скитались, никто не пытался выяснять их личности, они вне подозрений. Психология подростка такова, что его тянет к путешествиям, приключениям, подражанию, во время войны - военным. Сотрудники Абвера использовали их желание иметь оружие, испытать опасность. Одновременно подростков запугивали, что если он попадут в руки чекистов, то их непременно будут жестоко пытать и потом убьют…

Несмотря на то, что многие подростки, попав в советский тыл, сразу сдавались, немецкие спецслужбы все чаще продолжали готовить и привлекать детей для совершения диверсий на железнодорожном транспорте.

21 сентября 1943 года начальник Главного управления контрразведки "Смерш" НКО СССР сообщал в НКВД и НКГБ СССР (4): "В первой декаде сентября с.г. органами "Смерш", НКВД и НКГБ арестовано 28 агентов-диверсантов германской военной разведки в возрасте от 14 до 16 лет, переброшенных немцами на сторону Красной Армии на самолетах. Из числа арестованных 15 диверсантов явились добровольно с повинной…".

Как отметил в ЦОС ФСБ, советской военной контрразведке удалось своевременно принять меры по установлению мест дислокации подобных "разведшкол" и парализовать их подрывную деятельность.