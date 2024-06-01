День памяти Дмитрия Донского: о чем просят святого и какие традиции соблюдают

1 июня православная церковь чтит память благоверного великого князя Димитрия Донского. Он прославился не только своим благочестием, но и воинской доблестью. Также в этот день отмечается День памяти святого Иоанна или Ивана Долгого. О том, что нельзя делать 1 июня и в какие приметы верили люди, читайте в материале «ФедералПресс».

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Чем известен Дмитрий Донской

Дмитрий Донской родился в 1350 году. С детства его воспитанием занимался святитель Алексий Московский. В 12 лет Дмитрий занял княжеский престол и посвятил себя объединению русских земель и освобождению Руси от монголо-татарского ига.

В 1380 году перед Куликовской битвой Дмитрий Донской попросил благословения у Сергия Радонежского. Старец предсказал ему победу и дал в помощь двух монахов – Александра Пересвета и Андрея Ослябю.

Князь Дмитрий Донской бился на Куликовом поле наравне с простыми воинами. Некоторые видели, что русским помогало ангельское воинство, а по небесам во время сражения шествовали рати святых мучеников.

За победу на Куликовом поле, расположенном между реками Доном и Непрядвой, святой Димитрий стал именоваться Донским. Он построил Успенский монастырь на реке Дубенке и основал Николо-Угрешский монастырь на том месте, где увидел на дереве образ святителя Николая.

День Ивана Долгого

День памяти святого Иоанна на Руси называли еще Оберегом Нивы. В этот день было принято произносить разнообразные заговоры, которые должны были защитить поля от напастей – от непогоды, вредителей, дурного глаза и так далее.

Также на Ивана Долгого принято было сажать огурцы. А еще этот день в народе связывали с привлечением богатства, поэтому 1 июня традиционно много работали. Люди верили, что, если на Ивана Долгого лениться, все лето придется перебиваться подножным кормом.

В народе замечали: если на Ивана Долгого идет дождь, то весь месяц будет сухим. Также люди говорили: «На Ивана дождь несет рожь». Это означет, что осадки предвещают хороший урожай. О будущем плодородии свидетельствовали и обильные росы, а частые туманы обещали, что в лесах будет много грибов.

Что нельзя делать 1 июня