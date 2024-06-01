Как дети развлекались без интернета и гаджетов: прятки, салочки и казаки-разбойники

Раньше все свободное время дети и подростки проводили за дворовыми играми и совершенно не замечали, как пролетел день.

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«ФедералПресс» собрал самые известные дворовые развлечения – от казаков-разбойников до «глухих телефончиков».

Салки

Суть обычных салок в том, чтобы догнать и коснуться другого игрока. В детстве в эту игру не играл только ленивый. Правила: группа детей становится в круг и выбирает водящего. После чего игроки разбегаются, а водящий должен их настичь и коснуться. После этого не сумевший убежать берет на себя функции водящего.

Еще несколько вариантов догонялок:

С «домиком» – заранее оговаривается зона, в которой водящий не имеет права осалить игроков. Это может быть песочница или просто круг на асфальте, где дети могут отдохнуть. Но сидеть там долго не разрешается, потому что игра станет неинтересной.

«Выше ноги» – чтобы избежать осаливания, можно запрыгнуть на какое-нибудь возвышение, оторвав при этом ноги от поверхности.

«Чай-чай, выручай!» – когда водящий салит одного из игроков, тот замирает и кричит: «Чай-чай, выручай!» Если до него дотронется другой участник, он размораживается и продолжает игру, но водящий всеми силами пытается помешать этому. Цель – заставить замереть всех игроков.

«Сифа» – в этой версии салят не рукой, а «сифой» – тряпкой, скрученной веревкой. Тот, в кого попали, становится водящим.

Резиночка

Двое игроков держат резинку на установленном уровне (в области щиколоток, на коленях и выше). Третий игрок должен «отпрыгать» последовательность прыжков разной степени сложности. Если сбился – прыгать выходит другой.

Казаки-разбойники

Всеми любимая игра. Дети разбиваются на две противостоящие друг другу группы. «Разбойники» придумывают тайное слово и бегут в разные стороны, оставляя для «казаков» ориентиры, где можно искать. «Казаки» каждого найденного противника приводят в «штаб» и требуют выдать слово-код. «Казаки» выигрывают, если «пленник» выдает его либо когда они переловят всех членов противоборствующей группы.

Классики

В советских дворах все асфальтированные дорожки были разрисованы «классиками». Правила игры: нужно нарисовать сетку с цифрами определенной конфигурации. После чего ребенок-участник берет камушек, бросает в клеточку, последовательно прыгает до намеченной цифры и возвращается обратно. Потом передает ход другому. Существовало несколько вариантов прыжков, можно было прыгать на одной или на двух ногах, все зависело от уровня сложности.

«Царь горы»

Зимой дети часто играли в царя горы. Найдя подходящую снежную гору, игроки выстраивались в линию и по команде начинали забираться на вершину. Кто оказался первым на вершине – становился «царем горы» и сталкивал остальных игроков, не давая им забраться и занять его место. Остальные дети в свою очередь пытались его свергнуть.

Игру также можно проводить, разделившись на команды и добавив обстрел снежками.

Прятки или жмурки

Число участников в этой игре не ограничивается, чем больше – тем интереснее. Сначала игроки с помощью считалочки выбирают того, кто будет водить (искать спрятавшихся).

Он должен отвернуться к дереву или стенке, закрыть глаза и считать до оговоренного числа. За это время остальные дети должны спрятаться. По окончании счета водящий начинает искать и, найдя игрока, опередить его: добежать до места, где он считал первым, и «застукать» найденного. Если ему это удается, роль водящего переходит к тому, кого нашли первым.

«Чайник вскипел»

В эту игру обычно играли на железном сооружении для выхлапывания ковров от пыли. Ведущий закрывал глаза и искал игроков на сооружении. Пойманный становился ведущим. Однако только турником дело не ограничивалось, игроки могли ходить вокруг него, сбивая ведущего со следа, но нельзя было отходить далеко от «Чайника». В игре были слова «стоп-земля» или «стоп-железо». Они означали, что после их произнесения те, кто останутся на железе или на земле, после того как ведущий откроет глаза, будут вести игру.

«Горячая картошка»

В задание участников, стоящих по окружности, входит кидать мяч друг другу в быстром темпе. Если игрок долго задерживает мяч в своих руках, то переходит в центральную зону и приседает. Игровой процесс идет дальше. Ребятам в центре нужно словить мяч (при этом вставать запрещено). Если это получается, игрок выходит из штрафной зоны.

«Лягушка»

На стенке мелом проводится ровная горизонтальная линия. По правилам нужно кидать мяч обязательно выше нее. Дети по очереди делают это и перепрыгивают через мяч, когда он возвращается на землю. При этом нужно, чтобы мяч не коснулся игрока. Если кто-то не успевает этого сделать, получает одну из букв «лягушки». В итоге тот игрок, который полностью собрал «лягушку», считается проигравшим.

«Просто, хлопок…»

Игра, в которой участники поочередно кидают мяч в воздух. Пока он летит обратно в руки, игрок выполняет упражнения и повторяет слова:

«просто» (ловит от стены мяч),

«хлопок» (хлопает в ладоши, пока мяч летит обратно),

«накрест» (сложить руки на груди крестом),

«на бок» (руки поставить на пояс),

«спереди/сзади» (хлопнуть спереди, потом сзади, пока летит мяч).

Выигрывает тот, кто первый проделает все упражнения, не сбившись. Остальные поочередно продолжают играть до победы. Игра развивает ловкость, умение ловить мяч, быстроту реакции, внимание.

Вышибалы

Такие дворовые игры отлично развивают ловкость. Итак, по бокам два человека – «вышибалы» – бросают мяч, стараясь попасть в кого-нибудь из команды на центральном участке. А те наоборот должны успеть увернуться. Кто оказался недостаточно проворным, сам занимает боковое место.

«Дон-дон-дери»

Правила игры просты. Два игрока садятся рядом, каждый соединяет свои ладошки вместе и выполняет трюки, проговаривая слова:

А дон-дон-дери, а дери-дери-дон-дон.

Санчес-беби, а санчес-беби.

Пепси-кола,

А джими-джими-яго, а яго-упс-упс.

А зи-зи-зи, а жу-жу-жу.

А зи, а жу.

А ай лав ю.

После этих слов игроки рисуют друг для друга воздушные сердечки в воздухе.

«В траве сидела саранча»

Правила игры аналогичны предыдущей. Во время трюков с руками игроки проговаривают слова:

Зубы, зубы заболели,

Зубы надо нам лечить.

Я боюсь (хлоп),

А ты не бойся (хлоп),

Я умру (хлоп),

Не беспокойся (хлоп).

В траве сидела саранча и пела песенку: ча-ча-ча, а ча-ча-ча.

«Колечко»

Группа детей садится на скамейку и складывает руки в виде лодочек. У водящего в «лодочке» кольцо, которое он, обходя участников, перекладывает одному из игроков. Затем по команде игрок, у которого оказалось колечко, должен выйти из линии и успеть убежать. А вот в задачу остальных входит не дать ему это сделать.

«Съедобное-несъедобное»

Число детей не ограничено. Группа располагается линейно. Один из них встает напротив и по очереди бросает игрокам мяч, называя материальные объекты. Если объект съедобен, нужно поймать мячик, если нет – отбить. Тот, кто путает, что нужно делать, выходит из линейки и начинает делать броски вместо предыдущего участника, придумывая новые названия.

«Камень, ножницы, бумага»

Игра, которую все мы знаем с самого раннего детства. И до сих пор взрослые серьезные люди периодически используют ее как помощника в решении сложных вопросов. А самые рьяные любители даже вырабатывают особые тактики и проводят целые чемпионаты.

Лапта

Эта игра, история которой насчитывает много лет, сейчас переживает второе рождение.

Правила игры: на ровном поле проводят две линии, расстояние между которыми примерно 15–20 метров. Одну линию называют «городом», вторую – «домом». После этого определяют бьющего, который встает за черту «города», остальные стоят за «домом». Бьющий подбрасывает мяч и ударяет по нему битой.

Игроки, которые находятся за «домом», ждут, когда мяч окажется за линией, чтобы поймать, пока он не очутился на земле. При удаче тот, кто поймал мяч, меняется местами с бьющим. Если мяч поймать не удалось, удар повторяется.

«Глухие телефончики»

Суть игры под названием «Глухой телефон» в том, чтобы участники могли очень тихо, едва слышно сказать слово в ухо следующему, и так до последнего участника. При этом ни в коем случае нельзя делать это дважды или же переспрашивать.

Нужно, чтобы последний участник без подсказок громко и, самое главное, правильно произнес слово. Для игры можно придумать сложные для произношения и слуха слова, чтобы было интереснее.

«Золушка»

Вначале выбирается водящий. После этого все снимают по одному башмаку (туфле, кроссовку) и складывают их в общую кучу. Водящий отворачивается от кучи, а другой игрок (или все игроки по очереди) достают из кучи обувь и спрашивают водящего, кому ее отдать. Процесс этот обычно сопровождается всеобщим весельем и шутками. После этого розданная обувь надевается и все веселятся еще больше, глядя, как игроки, обутые в чужое (да еще и разное на обеих ногах), разыскивают свою обувь.

«Цепи кованые»

Игроки делятся на две команды. Каждая команда выстраивается в шеренгу и берется за руки. Обе шеренги встают друг против друга на расстоянии 10–15 метров.

Детские игры на улице

Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky 3.0

Игра начинается. Первая команда хором кричит:

– Цепи-цепи кованые, раскуйте нас!

Вторая команда у них спрашивает:

– Кого из нас?

Первая команда называет имя играющего из второй команды. Игрок, которого выбрали, бежит и с разбегу пытается разорвать цепь команды противника. Если ему это удается, он возвращается обратно и забирает с собой в плен одного из расцепленных игроков. Если разорвать цепь не удалось, то игрок становится в чужую команду между звеньями цепи, которые он не смог разорвать. И теперь вторая команда кричит:

– Цепи-цепи кованые, раскуйте нас!

Роли постоянно меняются. То одна команда разбивает цепь, то другая. Заканчивается игра, когда в одной из команд остается совсем мало игроков.