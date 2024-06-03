Почему коровы предпочитают обниматься с женщинами

Ученые признали, что обнимание коров является хорошей терапией для людей. Исследователи проанализировали эти взаимоотношения по 24 пунктам, которые применяются для оценки отношений с терапевтическими животными. Но в данном случае это были не кошки или собаки, а коровы весом полтонны.

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Ранее зоологи отмечали, что коровы проявляют сложное когнитивное и социальное поведение и эмоции. Крупный рогатый скот, которому некомфортно присутствие человека, демонстрирует это сигналами стресса, например, подает голос. А те, кому нравится человеческое общество, не проявляют беспокойства – они могут прилечь, облизать или понюхать человека, что говорит о желании установить контакт путем социального ухода.

Для участия в новом исследовании ученые набрали 11 человек и двух коров голштинской породы. Исследователи отметили, что после 45 минут контакта с людьми коровы-терапевты в основном с радостью принимали от них угощения, объятия и поцелуи.

Однако ученые заметили, что коровы больше предпочитают женщин по сравнению с мужчинами. Точно неизвестно, почему животные обращают внимание на пол: то ли из-за того, что мужчины более застенчивые, то ли из-за того, что женщины активнее контактировали с животными, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Human-Animal Interactions.

В 2020 году в Нидерландах несколько фермерских хозяйств предложили оригинальный способ борьбы со стрессом – объятия с коровами. Психолог объяснил это тем, что людям нравится их массивность, спокойствие, послушание и сердцебиение.