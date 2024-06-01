Семь слов, которые все произносят неправильно

Чтобы говорить грамотно, не обязательно иметь два высших образования: достаточно любознательности и интереса к родному языку.

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Какие слова вызывают сложности у большинства, Super рассказала эксперт единого государственного экзамена Юлия Нефедова.

Облегчи́т

Коварная «легкость» с бескомпромиссным и единственно верным ударением может сыграть с нами злую шутку при попытке верно озвучить производный глагол. Да, с ударением на «е» многим было бы гораздо легче. Но корректно только так и не иначе: облегчи́т, и все тут!

Мусоропровóд

В вопросе верного произношения «мусор» особого значения не имеет, вся суть во второй части этого составного слова. Прóвод, то есть электрический шнур, в данном случае — исключение, хотя он тоже провóдит электричество. Мусоропровóд тяготеет к нефтепровóду, газопровóду, водопровóду. С последними двумя в связке удобно запомнить это слово, чтобы больше не путаться.

Включи́шь

Если слово «позвони́шь» давно стало показателем неравнодушия к грамоте, то «включи́шь» очень часто подвергается «нападкам». Строгая литературная норма по-прежнему неизменна, однако некоторые эксперты признают «вклю́чишь» допустимым вариантом в разговорной речи — настолько часто он звучит в обиходе.

Пломбировáть

Мороженое пломбир своим ударением в данном случае может оказать вам медвежью услугу. Равняться на него нельзя. Но если из-за любви к этому десерту вам придется поставить пломбу, стоматолог будет пломбировáть зуб. Других вариантов, согласно словарям, нет.

Куркýма

Куркума — родственница имбиря, в России редко встречается в свежем виде, однако знакома любителям пряностей как приправа ярко-желтого цвета в виде порошка. Каким бы удивительным ни казался корректный вариант «куркýма» — официально альтернатив ему нет, возможно, потому, что вслух название восточной пряности мы произносим крайне редко.

Кáшлянул

Так и хочется поставить ударение на последний слог, но это было бы ошибкой. Наверняка слово не вызовет трудностей у выпускников этого года — оно входит в список слов, которые могут вызывать затруднения, но знать корректное ударение в них на едином государственном экзамене обязательно.

Граффи́ти

Это слово пришло к нам из итальянского языка и сохранило первоначальное, типичное ударение: граффи́ти. Сам термин образовался от глагола graffiare — «царапать». То есть граффити в оригинальном понимании — не только теги, нарисованные краской из баллончика, но и выцарапанные надписи или изображения.

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