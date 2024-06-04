Подземный Севастополь: город-призрак, способный стать мегабомбой

Экскурсовод ведёт туристов по батареям времён Крымской войны и рассказывает о подвигах их защитников. Но ни экскурсовод, ни туристы не знают, что под их ногами на глубине нескольких десятков метров находятся сооружения подземного Севастополя. Там – казармы, склады, электрогенераторы, системы водоснабжения. Подобное есть под Павловской, Екатерининской, Константиновской и другими береговыми батареями.

© Противоатомное убежище С-2

Гуляя по Севастополю, особенно в районе Южной бухты, люди не обращают внимания на массивные железные двери, закрывающие вход вглубь известняковых пород.

Так, я много раз проезжал мимо арки с большой железной дверью на площади Суворова. И тоже не обращал на неё внимания. И лишь 29 августа 2017 года мой знакомый открыл тяжёлую дверь, и я оказался в подземном лабиринте, уходящем в толщу горы.

Сей лабиринт был построен в 1953 году и назывался «Спецобъект № 2» (С-2). Один вход расположен на площади Александра Суворова, а второй, замаскированный под дверь подсобки магазина, – на Большой Морской улице. В С-2 должны были укрываться до 2,5 тыс. человек. Длина лабиринта свыше 500 метров.

© Вход в объект С-2 на площади Суворова

Объект имел собственную систему канализации, систему фильтрации и регенерации воздуха, водопровод, артезианскую скважину глубиной более 37 метров, узел радиосвязи, медицинский блок, дизель-электростанцию, трупохранилище. Через год объект С-2 основательно почистили и превратили в музей.

© Сергей Мальгавко/ТАСС // В музее "Подземный Севастополь – объект С-2" на базе действующего противоатомного убежища, которое находится под Центральным холмом между улицей Ленина и Большой Морской

Американский ядерный шантаж СССР основательно подкорректировал работы по послевоенному восстановлению Севастополя.

В 1952 году Сталин приказал начать в Севастополе не имеющее аналогов в мире секретное масштабное подземное строительство.

Сталинский план предусматривал создание на глубине до 50 метров подземных «дублёров» военных объектов, значимых государственных учреждений и организаций, производственных фондов, гражданских убежищ. Все они должны были быть обеспечены запасом сырья, продовольствия, воды и источниками энергоснабжения.

© Сергей Мальгавко/ТАСС // В противоатомном убежище «Спецобъект № 2» (С-2), которое находится под Центральным холмом между улицами Ленина и Большой Морской

Согласно постановлению Совета министров СССР от 11 июня 1952 года № 2716-1013, в городе требовалось построить: убежища для населения центрального района (могли принять 8 тысяч человек), Корабельной стороны (8 тысяч человек), три подземных защитных резервуара, защищённую насосную станцию, подземную телефонную станцию, хлебокомбинат производственной мощностью 40 тонн хлеба и тонну сухарей в сутки, сеть складов, холодильники для продуктов, подземную электростанцию и другие объекты.

А объект С-2 был лишь одним из десятков подземных сооружений, далеко не самым масштабным. О нём же я упомянул только потому, что это – одно из трёх подобных подземных сооружений Севастополя, куда можно попасть легально.

Многие объекты достраивались на базе разрушенных или полуразрушенных к 1944 году подземных сооружений. Вот, к примеру, объект «Крот», строительство которого началось ещё в середине 1930-х годов в районе Георгиевской балки. Это была подземная тепловая электростанция – пятиэтажный подземный лабиринт общей площадью около 30 тыс. кв. м. Там находились два турбогенератора мощностью по 25 тыс. киловатт в двух подземных машинных залах, мельницы для размола топлива – каменного угля, бункеры для его хранения, трансформаторные и насосные станции, помещения обслуживающего персонала. Достроили объект «Крот» только в 1950-е годы.

При советской власти Севастополь был закрытым городом. Проехать в него можно было только через четыре КПП жителям Севастополя и приезжим по специальным разрешениям. А в Балаклавский район даже жители Севастополя должны были долго испрашивать особый пропуск.

А что было в столь засекреченной Балаклаве? Секретов очень много, но главных – два: подземный завод по ремонту подводных лодок и ракетный полигон.

© Завод по ремонту подводных лодок в Балаклаве. Тележка, на которой перевозили ядерные боевые части торпед

В 1954 году на западном склоне Балаклавской бухты в строжайшей тайне началось строительство защищенного укрытия для подводных лодок и завода по их ремонту. Сооружение получило название «Объект № 825», а позже – ГТС 825. ГТС – городская телефонная станция – глупая секретность советского периода.

Строительство завода продолжалось с 1954 по 1963 год. В толще горы Таврос (в переводе с тюркского – «пустая») была пробита 600-метровая штольня-канал глубиной 8 м и шириной от 8 до 24 м, рядом с которой выбиты производственные цеха, док и подсобные помещения.

Из Балаклавской бухты подводная лодка своим ходом заходила в начало канала, проходила батопорт и далее перемещалась специальной системой тросов, лебёдок и крутящихся барабанов по полукилометровой штольне.

Внутри базы могло укрыться до семи средних дизельных подводных лодок, которые имели замаскированный выход в море.

Совет Министров СССР совершенно секретным постановлением № 7401 от 28 мая 1953 года принимает решение о создании нового ракетного полигона в районе Севастополя. Фактически это было личное решение Л.П. Берия. Он делал полигон для испытаний крылатых ракет, которые создавались под руководством его сына Серго.

Самым подходящим местом – высоко над морем (более 200 м), далеко от населённых пунктов, но есть дороги, на побережье можно разместить много наблюдательных постов – определили бывший Георгиевский монастырь.

На месте монастыря был построен военный городок. Несколько пусковых установок построили на высоком берегу.

Но изюминкой полигона были пять ракетных погружающихся стендов, которые в первом приближении можно назвать несамоходными ракетными подводными лодками. Стенд погружался на глубину 40-50 метров, и из него производились пуски баллистических или крылатых ракет.

© Балаклава. Погружающийся стенд для испытания ракет «Метеорит-М»

Водоизмещение первого стенда, ПСД-4, составляло 650 тонн, а последнего, ПСД-9, – 1000 тонн. С этих стендов испытывались все без исключения советские баллистические и крылатые ракеты, запускаемые из-под воды.

По мнению писателя Валерия Иванова, этот раритетный военно-исторический объект должен был стать объектом культурного наследия федерального значения, ведь он на территории России оставался единственным, сохранившимся в первозданном виде.

Увы, в 1990-х годах весь комплекс был разворован, и сейчас от него не осталось и следа. Если бы полигон обратили в музей, то его каждый год посещали бы сотни тысяч туристов.

В нескольких километрах северо-западнее Балаклавы построили «объект 100» – две подземные базы противокорабельных ракет. Вначале там разместили ПКР «Сопка», а затем – П-35Б.

В 1993 году одну базу (дивизион) захватили украинские военные, а вторую базу полностью разграбили, остались голые стены. А что там было первоначально, читатель может увидеть, посмотрев знаменитый боевик Михаила Томанишвили «Одиночное плавание». В фильме «объект 100» играл роль американской островной ракетной базы, расположенной где-то в Тихом океане.

К сожалению, ряд подземных объектов Севастополя таят серьёзную опасность. Так, в штольнях в Советской балке (Каменоломный овраг) после войны осталось несколько сотен тонн боеприпасов. Как писала местная пресса:

«Под землёй сталкеры даже ухитрились несколько площадок оборудовать для выплавки взрывчатого вещества из боевых снарядов. Охрана сохранившихся в ведении флота соседних штолен иногда слышала подземные взрывы. Либо взрывался выплавленный на костре тол, либо детонировали снаряды и унитарные выстрелы. Позже была разработана программа по утилизации оставшихся боеприпасов, но до конца она реализована так и не была».

А сейчас, в 2024 году, осведомлённые севастопольцы спрашивают друг друга, а что произойдет при прямом попадании в штольню с боеприпасами крылатой ракеты типа «Шторм Шэдоу» с боевой частью проникающего типа?