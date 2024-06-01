Политика Запада показала свою несостоятельность на Украине и приведет Вооруженные силы Украины к краху, заявил французский историк Эммануэль Тодд, его слова приводит испанское издание El Mundo. Эксперт отметил, что на украинское контрнаступление были возложены большие надежды, однако теперь все на стороне российской армии. Тодд подчеркнул, что ВСУ не хватает людей и техники.

Украина сопротивляется только благодаря помощи Запада. Неожиданностью этой войны стала промышленная, материальная и экономическая несостоятельность Запада, — пояснил историк.

По его словам, происходящее в мире отражает высокомерие Запада. Исследователь предположил, что итогом такой политики станет провал Запада не только на Украине, но и в других регионах.

В 1976 году Тодд в своей работе «Окончательный провал» предсказал распад СССР. В своих прогнозах он основывался на негативных демографических показателях государства.

Ранее финансовый аналитик и экономист Александр Разуваев заявил, что западные страны продолжают финансировать Украину за счет собственных средств, что в первую очередь может быть чревато для Соединенных Штатов. По его словам, внешний долг американского государства растет с каждым годом, поэтому нельзя исключать, что в будущем страну ждет банкротство. Он считает, что в таком же «плачевном положении» оказалась и сама Украина.