День «Тимофея Грядочника»: что можно и что нельзя делать 2 июня

2 июня в православном календаре отмечается день памяти мученика Фалалея Эгейского и князя Довмонта (Тимофея) Псковского. В народном календаре этот день известен как Тимофей Грядочник, знаменующий начало посевных работ. В народе с этим днем связано множество поверий, примет и запретов.

© нейросеть Kandinsky

Что можно делать в день «Тимофея Грядочника» 2 июня 2024 года

Сажать огурцы и другие овощи. Считается, что тайно посаженные растения будут более плодовитыми.

Украшать дома жасмином, привлекая в дом благосостояние.

Следить за всходами огурцов, чтобы защитить их от сглаза.

Что нельзя делать в день «Тимофея Грядочника» 2 июня 2024 года

Оставлять маленьких детей с чужими людьми из-за повышенной уязвимости.

Встречаться с рыжими кошками, так как это сулит финансовые трудности.

Замешивать тесто и печь пироги, во избежание болезней и несчастий.

Беременным заниматься рукоделием, связывая узлы, из-за риска обвитие пуповиной во время родов.

Конфликтовать и ссориться, чтобы не навлечь неприятности.

Народные приметы в день «Тимофея Грядочника» 2 июня 2024 года