$90.19+0.4097.79+0.66
Почта

Церковный праздник день «Тимофея Грядочника»: народные приметы, что можно и что нельзя делать 2 июня 2024 года

2 июня в православном календаре отмечается день памяти мученика Фалалея Эгейского и князя Довмонта (Тимофея) Псковского. В народном календаре этот день известен как Тимофей Грядочник, знаменующий начало посевных работ. В народе с этим днем связано множество поверий, примет и запретов.

День «Тимофея Грядочника»: что можно и что нельзя делать 2 июня
© нейросеть Kandinsky

Что можно делать в день «Тимофея Грядочника» 2 июня 2024 года

  • Сажать огурцы и другие овощи. Считается, что тайно посаженные растения будут более плодовитыми.
  • Украшать дома жасмином, привлекая в дом благосостояние.
  • Следить за всходами огурцов, чтобы защитить их от сглаза.

Что нельзя делать в день «Тимофея Грядочника» 2 июня 2024 года

  • Оставлять маленьких детей с чужими людьми из-за повышенной уязвимости.
  • Встречаться с рыжими кошками, так как это сулит финансовые трудности.
  • Замешивать тесто и печь пироги, во избежание болезней и несчастий.
  • Беременным заниматься рукоделием, связывая узлы, из-за риска обвитие пуповиной во время родов.
  • Конфликтовать и ссориться, чтобы не навлечь неприятности.

Народные приметы в день «Тимофея Грядочника» 2 июня 2024 года

  • Злобное жужжание пчел предвещает дождь.
  • Вылезающие кроты также предвещают ливень.
  • Солнце, заходящее в тучу, сулит ненастье.
  • Душный вечер указывает на скорые осадки.
  • Медленно плывущие высоко в небе облака обещают хорошую погоду.
  • Ясный солнечный день предвещает богатый урожай.
Истории