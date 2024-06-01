День «Тимофея Грядочника»: что можно и что нельзя делать 2 июня

Церковный праздник день «Тимофея Грядочника»: народные приметы, что можно и что нельзя делать 2 июня 2024 года
2 июня в православном календаре отмечается день памяти мученика Фалалея Эгейского и князя Довмонта (Тимофея) Псковского. В народном календаре этот день известен как Тимофей Грядочник, знаменующий начало посевных работ. В народе с этим днем связано множество поверий, примет и запретов.
Что можно делать в день «Тимофея Грядочника» 2 июня 2024 года
- Сажать огурцы и другие овощи. Считается, что тайно посаженные растения будут более плодовитыми.
- Украшать дома жасмином, привлекая в дом благосостояние.
- Следить за всходами огурцов, чтобы защитить их от сглаза.
Что нельзя делать в день «Тимофея Грядочника» 2 июня 2024 года
- Оставлять маленьких детей с чужими людьми из-за повышенной уязвимости.
- Встречаться с рыжими кошками, так как это сулит финансовые трудности.
- Замешивать тесто и печь пироги, во избежание болезней и несчастий.
- Беременным заниматься рукоделием, связывая узлы, из-за риска обвитие пуповиной во время родов.
- Конфликтовать и ссориться, чтобы не навлечь неприятности.
Народные приметы в день «Тимофея Грядочника» 2 июня 2024 года
- Злобное жужжание пчел предвещает дождь.
- Вылезающие кроты также предвещают ливень.
- Солнце, заходящее в тучу, сулит ненастье.
- Душный вечер указывает на скорые осадки.
- Медленно плывущие высоко в небе облака обещают хорошую погоду.
- Ясный солнечный день предвещает богатый урожай.
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