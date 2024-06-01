Загадки прошлого: «Французский метр», бессмысленный и непонятный

Метр, килограмм и все связанные с ними единицы длины, массы и скорости – мы к ним настолько привыкли, что даже не задумываемся о том, как и когда они появились. Между тем тут всё очень неоднозначно, официальная история попахивает откровенным вымыслом. Судя по всему, тогда, 225 лет назад, в качестве эталона была использована некая старинная единица, название которой мы не знаем.

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В первых числах мая 1799 года французским ювелирам поступил заказ на эталонный метр, ближе к концу месяца таковой был изготовлен – аж из платины. А до этого «революционные» учёные вроде как несколько лет выдумывали новую единицу длины, спорили и считали. Сошлись на том, что это будет одна сорокомиллионная часть меридиана, который проходит через Париж. И весь мир со эту выдумку мсье почему-то очень быстро принял на вооружение.

Вроде как всё просто, ничего таинственного и необъяснимого. Придраться можно разве что к мелочам. Хотя и очень странным. Например, почему сорокомиллионная, а не пятидесятимиллионная? Вроде как у нас пятёрка и десятка по понятным причинам основные цифры, и этот самый меридиан было бы логично поделить на 50 млн. Метр получился бы покороче, зато ближе к уже существующим единицам измерения. Например, к русскому аршину (71,12 см) или английскому ярду (91,44 см), точнее, к среднему между ними.

Здесь, конечно, можно всё спасать на своеобычность французов, захотелось им так. Допустим. А вот с платиной реально непонятно. Сейчас это второй по значимости драгоценный металл, а тогда, в конце XVIII века, его стоимость была в разы меньше серебра. Более того, в силу особой тугоплавкости – 1769 градусов против 1064 у золота – обрабатывать данный материал особо не умели. Не было промышленной добычи, а на ряде рудников «сорное серебро» и вовсе выбрасывали.

Физические и химические свойства платины не исследовались, да и в целом металлургия тогда находилась на крайне примитивном уровне. Если по-простому, то у парижских ювелиров и вообще у промышленников Франции никакой платины тогда не было – она никому не требовалась. Так что первая загадка налицо.

Отдельные изделия из платины археологи время от времени находят, однако как-то объяснить таковые они не могут. Например, в Эквадоре была обнаружена платиновая маска, отделанная золотом – очень сложное даже для современной ювелирной промышленности изделие. Но она есть, и историки вынуждены просто молчать в ответ на вопросы о её происхождении. Артефакт датируется первым тысячелетием до нашей эры, но это очень условная цифра.

«Накануне Второй мировой войны японские ныряльщики обнаружили в глубинах у Нан-Мадола саркофаги из платины. Небылицы? До сегодняшнего дня никому не удалось разгадать тайну Понпеи с руинами Нан-Мадола», – пишет в своей книге «Доказательства существования богов» швейцарский исследователь Эрих фон Дэникен.

«Саркофаги» – очень условное название. Просто некие большие ящики, сделанные из платины. Японцы тогда пригнали к древнему комплексу целый флот и всё вывезли. Точное количество металла неизвестно, но его было очень много – десятки тонн.

Нан-Мадол – титанический комплекс в Микронезии, построенный неизвестно когда, непонятно зачем и неясно кем. Весь материал привозной, а это сотни миллионов тонн гранита и базальта. На подобное способны только великаны из древних эпосов. Они же «боги» у фон Дэникена – представители некой высокоразвитой цивилизации прошлого. Которые точно умели обрабатывать платину.

Платиновый эталон – важная улика, но всё же косвенная. Гораздо интереснее найти близкие соответствия между французским «изобретением» и теми мерами длины, которые существовали ранее. И таковые есть!

Например, на Руси была верста – 1066 метров на современный лад. Имелся локоть, он равнялся пяти ладоням, то есть 50,8 см. Соответственно, ладонь – 10,16 см. Правда, по иным данным локоть – это 45 см, и он ни к чему не привязан. Но так не бывает, все меры должны быть кратными, то есть тут ошибка.

Так называемая простая сажень – 150,8 см. Вообще саженей всяких разных существовало более десятка, от 134,5 см (малая) до 284,8 см (городовая). Косая (косовая) сажень – 248 см. Тоже похоже на метрическую величину.

Учитывая полную неопределённость исторической картины нашей страны в прошлом, и аналогичные непонятки с мировой хронологией в целом, расхождение в доли сантиметра можно признать погрешностью. Не было у людей эталонов мер, вот ошибки и накапливались. Причём чем дальше от «федерального центра», там их было больше, этим и объясняется разнообразие саженей всевозможной длины, а также иных вариаций на тему размеров. «Казённая» десятина на современный лад – это 1,093 гектара. Но были и не казённые, всякие «региональные».

То же самое творилось и за границей, откуда в нашу страну также проникали всевозможные футы и дюймы самого разного калибра. Кстати, английский ярд до 1959 года почему-то не имел привязки к другим величинам, сейчас это три фута (91,44 см). А ранее ярды существовали самые разные, в том числе метровые!

Таким образом, можно предположить, что в конце XVIII века был найден некий древний платиновый эталон длины, который пустили в дело. Зачем? Тогда, в конце XVIII – начале XIX века, происходили вообще удивительные находки.

«На форуме Stolen History выложена совершенно уникальная книга – по машиностроению, от 1867 года. Там несколько томов, полистайте её на досуге – найдёте много интересного. И что мы там видим? Например, 3D-станок для бурения камней, причём это не проект, а реальное устройство, оно существовало. Как можно было создать такое сложное устройство в XIX веке, когда все ещё ездили на телегах? Где промежуточные достижения человечества в машиностроении? Та же карета XVII века ничем не отличается от кареты XIX века, нет никакого технического прогресса. Как мог в XIX веке произойти такой внезапный прорыв в машиностроении?» – рассуждает ведущий канала «История Пи» Игорь Бурцев.

Машины совершенно фантастические, но это не вымысел – частично описанные в книге механизмы сохранились, они стоят в музеях как диковинки. И не только они. Откуда всё это? Совершенно логично предположить, что примерно тогда же, когда люди пытались осваивать старинную технику, пришлось учить и не менее древние единицы измерений. Которые в памяти людей ещё оставались, но пребывали в сильно искажённом виде. Иного разумного объяснения появления метрической системы нет, в противном случае придётся признать, что она самопроизвольно материализовалась из пространства-времени. Но так не бывает.