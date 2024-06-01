Кавалерия Брежнева: как советские солдаты воевали в Афганистане на лошадях

В непривычных для себя условиях на Афганской войне советские солдаты шли на всевозможные тактические ухищрения, чтобы повысить свою эффективность. Одним из средств противостояния моджахедам стал небольшой кавалерийский отряд, в течение нескольких лет наводивший шорох во вражеских позициях.

Лучше пехоты и техники

Майор 154-й бригады специального назначения Игорь Стодеревский был одной из самых заметных фигур Афганской войны. В декабре 1979 года его подразделение, известное как «мусульманский батальон», приняло в участие в успешном штурме дворца Амина. И в дальнейшем бойцы Стодеревского, воюя на севере Афганистана, не раз демонстрировали высокие боевые качества.

Впоследствии Стодеревский писал, что его подразделению приходилось действовать в условиях преимущественно равнинной местности, занятой сельхозугодьями. Это значит, что регион был изрезан сетью оросительных каналов – арыков — небольших протоков, которые отводят воду от реки на поля для полива растений. Водная система (некоторые каналы достигали 2-х метров в ширину и 3-х метров в глубину) серьезно осложняла перемещения солдат и техники, ставя под угрозу их личную безопасность и итог боевого задания.

Когда каналы пересыхали, тяжелым бронемашинам и пехоте было не легче, так как бывшее русло становилось топким и болотистым. Душманы, пользуясь ограниченной манёвренностью советских солдат, зачастую уходили от преследования. Стодеревский не мог не обратить внимание на то, что повстанцы активно прибегали к помощи лошадей и мулов для перевозки в караванах оружия, боеприпасов и снаряжения из Пакистана. Гужевая тяга позволяла им относительно легко преодолевать водные и заболоченные участки. Перемещались душманы, как правило, по ночам, проделывая за это время путь в десятки километров.

Стодеревский также заметил, что охраной таких караванов занимались боевики на кавалерийских лошадях, хорошо обученных езде под седлом, не боявшихся ни выстрелов, ни взрывов, по команде всадника быстро ложившихся на землю. Спрятавшись за ними, можно было относительно безопасно вести огонь. Спецподразделения советской армии очень часто перехватывали такие караваны, устраивая засады на пути их следования. Уцелевших послушных кавалерийских лошадок командование всегда отводило на базу, находя им применение в общественно-полезной работе.

И вот Стодеревский, принимавший участие в таких перехватах, решил проявить инициативу и использовать афганских лошадей в боевых целях. Когда в распоряжении бригады оказалось больше десятка лошадей майор дал указание сформировать из них кавалерийский взвод. Нужно сказать, что Игорь с детства был приучен к верховой езде, знал повадки лошадей, умел найти к ним подход. Кроме того, в бригаде Стодеревского было много выходцев из Средней Азии, которые также были неплохими наездниками. Используя азиатов в кавалерийском взводе, офицер рассчитывал, что издалека моджахеды примут их за своих.

Конное подразделение выезжало на боевые задания преимущественно ночью – так безопаснее: меньше вероятность наткнуться на засаду, а если это и произошло, то легче оторваться от преследователей, сохранив силы. В одной из вылазок советским кавалеристам удалось ввести в заблуждение передовой отряд моджахедов и провести операцию «под чужим флагом».

Однажды ночью рота спецназовцев шла маршем вдоль арыка, в полукилометре от них впереди ехал отряд кавалеристов, состоявший из советских азиатов, одетых по-местному. И вот неожиданно кавалерийский дозор натолкнулся на передовой отряд моджахедов. Боевики окликнули солдат – те ответили на афганском диалекте узбекского языка, что мол едут свои. Ничего не подозревающие душманы предупредили всадников, чтобы они быстрее уходили, так как за ними по пятам следуют «шурави». В ответ спецназовцы, сблизившись на расстояние выстрела, открыли по боевикам огонь. Еще до того, как кавалеристам пришлось столкнуться с основными силами моджахедов к ним на помощь подоспела рота спецназа. В результате скоротечного боя душманы с большими потерями отступили, у наших убитых не было.

Хорошо забытое старое

Кавалерийский отряд Стодеревского функционировал до тех пор, пока в Афганистан свой визит не нанес маршал Сергей Ахромеев. Заехал маршал и в 154-ю бригаду специального назначения, где познакомился с конным взводом. Ахромеев внимательно выслушал доклад Стодеревского о специфике и возможностях конных подразделений в условиях Афганистана, но тем не менее распорядился расформировать кавалерийский взвод. Коней передали народному хозяйству Афганистана.

Стодеревский позднее отмечал, что было большой ошибкой командования недооценить возможности конных подразделений: была бы его воля, он бы целую роту пересадил на коней. Перспективы кавалерийских подразделений он видел в период Чеченских кампаний, особенно в условиях горной местности. В конце 1990-х он писал, что войны последних десятилетий носят большей частью партизанский характер, проходят они, как правило, в труднодоступной местности, где использование техники затруднено, а зачастую и невозможно. В таких условиях выигрывает тот, кто действует мобильнее, внезапнее, а этого можно добиться лишь, имея тысячи подготовленных кавалеристов. Однако идеям Стодеревского не суждено было прижиться, по крайней мере, на российской почве.

Идея конных подразделений получила свое развитие после того, как осенью 2001 года в Афганистан вошли американские войска. Это было реакцией Вашингтона на памятные теракты 11 сентября. В рамках оперативной группы «Кинжал» воевал отряд SFG (Special Forces Group, «Группа специального назначения») под командованием капитана Митчела Нельсона. Интересно, что американцы действовали преимущественно на севере страны – примерно там, где и отряд Стодеревского.

Нельсоном двигали те же мотивы, что и Стодеревским: почти везде конница помогала решать задачи, которые были не под силу пехоте и боевой технике. Целью отряда Нельсона был выход на контакт с Рашидом Дустумом – лидером Северного альянса, на помощь которого Вашингтон рассчитывал в борьбе с талибами* и их главой Усамой бен Ладеном, которого признали ответственным за теракты.

Многим подчиненным Нельсона приходилось фактически с нуля осваивать верховую езду. Свой первый опыт в седле они получали в экстремальных условиях: перемещались ночью, буквально в нескольких шагах от минных полей или двигались узкими горными тропами, нависавшими над глубокими ущельями. Солдаты признавались, им потребовалось время для того, чтобы не вцепляться мертвой хваткой в лошадиную гриву. Со временем кавалеристы обзавелись бородами и традиционными афганскими шарфами, так что от местных жителей их было трудно отличить.

Самое значимое сражение, в котором участвовал отряд SFG, произошло в ноябре 2001 года в селении Мазари-Шариф. После удара высокоточным оружием дюжина американских всадников, поддержанная сотней всадников-афганцев из Северного альянса, ринулась в атаку. Тогда была одержана важная стратегическая победа над Талибаном, укрепившая позиции США в Афганистане. Подводя ее итоги президент Джордж Буш-младший признался, что до этого времени недооценивал роль кавалерии в современных войнах, но теперь изменит свое мнение на этот счет.

В 2009 году журналист Даг Стэнтон описал события, происходившие с отрядом Митчела Нельсона в книге «Horse Soldiers» с подзаголовком «Удивительная история отряда американских солдат, которые ездили на лошадях, чтобы победить в Афганистане». А в январе 2018 года в широкий прокат вышел фильм датского кинорежиссера Николая Фульси «12 Strong» (в российском прокате — «Кавалеристы»), основанный на книге Дага Стэнтона. Роль Митчела Нельсона в картине сыграл Крис Хемсворт, которому пришлось пойти на хитрость и убедить продюсеров, что он имеет превосходный опыт наездника. На деле же Крис довольно средне управлялся с лошадью и нарабатывать навыки, наряду с другими актерами, ему пришлось уже на съемочной площадке.

Нужно отметить, что в США всегда с большим пиететом относились к кавалерии. Так, одно из наиболее известных подразделений американской армии до сих пор официально называется 1-й кавалерийской дивизией, хотя это и не соответствует его боевым задачам. Однако в некоторых учебных центрах Пентагона, например, в калифорнийском Бриджпорте, по-прежнему существуют уроки верховой и вьючной подготовки. Новобранцы осваивают азы мастерства в условиях суровой горной местности Сьерра-Невады.

* - организация, признанная террористической на территории РФ