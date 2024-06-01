Чалдоны: какой народ называют последними русскими сибиряками

В Сибири проживает малочисленный народ чалдоны. Предположительно, они прибыли осваивать обширные сибирские территории в конце XVI века. Сегодня их называют последними русскими сибиряками, а чалдонская самобытная культура нуждается в сохранении.

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Откуда пришли чалдоны

Многие представители этой народности были язычниками. В красных углах изб они изначально устанавливали статуэтки различных божков. Через некоторое время им на смену пришли православные иконы, но до конца язычество искоренить не получилось. Объяснить это можно тесными контактами с соседями – коренными сибирскими народами.

Чалдонов всегда тяготило отождествление с русскими, которые начали осваивать Сибирь значительно позже их. Дело в том, что «неприветливый» регион часто становился местом обитания ссыльных, каторжан, беглых крестьян и прочих маргиналов. Находиться с ними в одном ряду чалдонам ох как не хотелось.

При этом как именно чалдоны оказались в Сибири, до сих пор точно установить не удалось. Свет на это пытались пролить лингвисты путём определения этимологии слова «чалдон», но и здесь к единому мнению не пришли. Кто-то уверен, что чалдон – это человек с Дона, кто-то переводит название народа как «человек с реки», а третьи настаивают – они выходцы из местности, располагающейся между реками Чалкой и Доном. Каждый из данных вариантов имеет право на существование, так как сибирские поселения чалдонов действительно стоят на берегах рек.

Сами же чалдоны считают себя первооткрывателями Сибири. Якобы их предки мигрировали за Урал ещё во времена княжеской Руси.

Сами себе хозяева

Что касается внешних характеристик, то чалдоны – типичные европеоиды. Правда, их лица шире и смуглее, а в детстве отмечается характерный для монголоидов разрез глаз. Если говорить про характер, то чалдоны медлительны, независимы и добросовестны.

Есть у чалдонов и своеобразные обычаи. Например, хозяин дома у них всегда считается выше по статусу любого самого высокопоставленного гостя. Изба делится на мужскую и женскую половину, так же как и многие вещи. Так, мужчина не имеет права прикасаться к предметам кухонной утвари, а женщина – к всевозможным орудиям труда.

Чалдоны при любом удобном случае непременно напомнят, что никогда не были крепостными. Они не любят подчиняться, а поэтому не спешат выполнять поручения даже вышестоящего руководителя. Не исключено, что именно поэтому последние русские сибиряки и прослыли ленивыми. От работы они не отлынивают, просто им обязательно нужно сначала продемонстрировать свою независимость.