Что нужно успеть посадить в этот день и почему нельзя убираться

В народе его считали покровителем урожая огурцов и называли Тимофеем Грядочником. Поэтому в этот день можно было услышать: «Пришёл Тимофей — сей огурцы скорей». Этим наши предки и занимались. Рассказываем, какие ещё традиции связаны с 2 июня и что в этот день боялись делать.

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Почему почитают Тимофея Псковского

Настоящее имя святого — Довмонт. Тимофеем он стал после крещения. Жил в XIII веке в Литве, а после перебрался в Псков. Там его избрали кня­зем.

За 33 года правления Довмонт окру­жил го­род вы­со­кой сте­ной и защищал его от немецких и ли­тов­ских захватчиков. Через несколько месяцев после одной из битв князь умер. Его похоронили в Тро­иц­ком со­бо­ре.

После жители Пскова вспоминали, как Довмонт заботился о них в мирное время, а в бой вёл со словами:

«Добрые мужи псковичи! Кто из вас стар, тот мне отец, кто молод, тот брат. Постоим за Святую Троицу!»

Традиции в день Тимофея Грядочника

Главным занятием 2 июня у верующих людей было посадить огурцы. Причём это старались делать тайно: и от чужих, и от собственной семьи. Считалось, что если кто-то недобро посмотрит на грядки — урожай будет неудачным.

Ради хороших всходов первый выросший огурец не съедали, а закапывали на огороде. Также святому Тимофею молились о хорошем урожае.

Что нельзя делать в день Тимофея Грядочника

А вот эти дела 2 июня в народе было делать запрещено:

Оставлять детей с чужими людьми. Отдавать детские вещи, из которых ребёнок вырос. Беременным — завязывать узлы, вязать и шить. Убираться или делать ремонт. Брать в долг. Ссориться. Замешивать тесто и печь пироги.