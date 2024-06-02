Тимофей Грядочник пришёл: что нужно успеть посадить в этот день и почему нельзя убираться
В народе его считали покровителем урожая огурцов и называли Тимофеем Грядочником. Поэтому в этот день можно было услышать: «Пришёл Тимофей — сей огурцы скорей». Этим наши предки и занимались. Рассказываем, какие ещё традиции связаны с 2 июня и что в этот день боялись делать.
Почему почитают Тимофея Псковского
Настоящее имя святого — Довмонт. Тимофеем он стал после крещения. Жил в XIII веке в Литве, а после перебрался в Псков. Там его избрали князем.
За 33 года правления Довмонт окружил город высокой стеной и защищал его от немецких и литовских захватчиков. Через несколько месяцев после одной из битв князь умер. Его похоронили в Троицком соборе.
После жители Пскова вспоминали, как Довмонт заботился о них в мирное время, а в бой вёл со словами:
«Добрые мужи псковичи! Кто из вас стар, тот мне отец, кто молод, тот брат. Постоим за Святую Троицу!»
Традиции в день Тимофея Грядочника
Главным занятием 2 июня у верующих людей было посадить огурцы. Причём это старались делать тайно: и от чужих, и от собственной семьи. Считалось, что если кто-то недобро посмотрит на грядки — урожай будет неудачным.
Ради хороших всходов первый выросший огурец не съедали, а закапывали на огороде. Также святому Тимофею молились о хорошем урожае.
Что нельзя делать в день Тимофея Грядочника
А вот эти дела 2 июня в народе было делать запрещено:
Оставлять детей с чужими людьми. Отдавать детские вещи, из которых ребёнок вырос. Беременным — завязывать узлы, вязать и шить. Убираться или делать ремонт. Брать в долг. Ссориться. Замешивать тесто и печь пироги.