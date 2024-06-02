«Ура!»: почему русские солдаты атакуют именно с этим боевым кличем

Достоверно неизвестно, когда именно российские военные, атакуя противника, стали кричать «ура!». С XV века этот боевой клич был уже хорошо знаком самым разным захватчикам, пытавшимся овладеть русскими землями, и они резонно боялись его услышать. Но зачем на самом деле солдаты кричат «ура»?

Откуда взялся клич

Историки утверждают, что в X-XII веках дружины разных русских княжеств использовали совсем другие боевые кличи, они выкрикивали «Москва!», «Новгород!» или «Слава!».

Научные сотрудники Центра исследований медиакоммуникаций Института русского языка имени Пушкина в Москве предполагают, что «ура» — заимствованное или производное слово из тюркского языка. В частности, в этой лексике имеются такие словесные корни, как «юр», что имеет отношение к слову «нападаю», «вур» — «бей». Также в татарском языке сохранилось «уракх», что означает «вперед». Поскольку русские и татары с IX - XII веков соседствуют и живут на одних и тех же территориях, «уракх» вполне могло трансформироваться в «ура», потеряв при этом тюркское окончание. И еще отечественные лингвисты уверены, что «ура» и древнее славянское слово «ураз», обозначающее «удар», также неразрывно связаны.

Соответственно, все эти тюркские и славянские слова «вперед!», «удар!», «нападаю!», «бей!» — могли со временем превратиться в один боевой клич, который издавали русские воины и до сих пор используют российские военные.

«Ура!» помогает наступать

В 1941 году наступательную Ельнинскую операцию Советской Армии против фашистских захватчиков зафиксировали на кинопленку присутствовавшие там отечественные кинодокументалисты. Известно, что, когда они привезли материал в Москву, смонтировали его и наложили записанный звук, первым эту военную хронику посмотрел начальник Главного политического управления армии Лев Мехлис. И тогда он неприятно удивился: «Наши красноармейцы идут в атаку с криками «Ура!». Так и при царе русские солдаты в атаку ходили».

Почему же ничего не изменилось? Оставшиеся в живых участники боевых действий Великой отечественной войны, вспоминают, что такой клич отвлекал их самих от ощущения ужаса и неминуемой смерти, поднимал боевой дух. Когда все вокруг кричат, самому уже не так страшно. Офицеры военно-медицинской службы объясняют, что бежать вперед, когда рядом рвутся снаряды, мины и гранаты, лучше с криком «Ура!», еще и потому, что открытый на выдохе рот помогает не оглохнуть и избежать контузии. То есть солдаты таким образом умудряются избежать шока от оглушающего грохота и остаются в сознании, готовые к боевым действиям.

Клич означает, что тебе конец

Ну, а как на этот боевой клич реагировали солдаты противника? Один из авторов интернет-страницы «Adanet forum Gramota.ru» рассказал читателям, что со своей женой, которая наполовину ирландка и наполовину немка, он ездил в гости к ее дедушке, которому 89 лет. Пожилой мужчина поведал русскому мужу своей внучки, что до плена в 1943 году служил в войсках Вермахта и воевал на Восточном фронте.

Крик русских «Ура!» он хорошо запомнил; так шли в атаку пехотные части, с которыми предстояло драться. Конечно, сначала это вводило немецких солдат в оцепенение, но затем они скидывали оцепенение и стреляли. Но также ветеран Вермахта рассказал, что были еще бои с советскими матросами. Такие отряды, словно из ниоткуда, набрасывались на них с криками «Полундра!» и это уже было пострашнее. В ближнем бою русские моряки дрались так, что совладать с ними было почти невозможно. Но когда германские военные еще в окопах слышали отдаленный русский мат, то понимали, что на сей раз смерть для них неминуема.

В подобных случаях следом за пехотными соединениями Советской Армии шли танки, и оставались в живых лишь те немцы, которые были готовы сдаться.