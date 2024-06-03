Мамонт жил, мамонт жив. Мамонт будет жить?

По мнению сибиряков, где-то в таёжной глуши ещё прячутся последние «русские волосатые слоны»

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Учёные Гарвардского университета обещают вскоре воскресить мамонта – при помощи генной инженерии создать эмбрион и имплантировать его слонихе. Сроки реализации проекта постоянно сдвигаются, результат ждали ещё лет пять назад. Но англичане усердно изображают бурную деятельность, пилят бюджеты и не унывают – финансирование «под мамонтов» дают. Не иначе как делятся.

Мамонт – тот самый, который вымер – в русском языке существо нарицательное. Как раз потому, что он вымер. А его окаменевший помёт в разговорной речи символизирует седую старину. Правда, не всё так однозначно, достаточно съездить в Якутию или в какой-либо иной северный регион России, и уверенности в древности шерстистых слонов поубавится. А ведь ещё есть многочисленные свидетельства того, что мамонтов видели в середине ХХ века.

В июне 1977 года в Магаданской области был найден так называемый мамонтёнок Дима, которого тут же объявили сенсацией мирового масштаба. Дескать, настолько хорошо сохранившихся туш этих вымерших животных ранее не обнаруживали. Что действительности, мягко говоря, не очень соответствует.

«Многие тут, на Севере, мамонтятину пробовали. Кто – из любопытства, а кто – потому что есть больше нечего было. Один мой знакомый заблудился в тундре. Плутал два дня. Нашёл под берегом реки тушу мамонта – со шкурой, с мясом. Прямо сырого ел: ножом отрезал по кусочку и жевал. Мясо же! Наш механик тоже мамонта пробовал. А я не ел и не хочется. На станциях мамонтятиной, бывает, собак кормят», – рассказывает метеоролог Владимир Власов.

Даже в специальных холодильниках туши мамонтов довольно противно воняют, но не сказать, что сильно хуже, чем несвежее мясо на рынке, запах один и тот же. Другое дело, что мамонтятина очень жёсткая, о чём автору рассказывали те, кто её пробовал. Впрочем, слонов в Африке тоже кушают лишь львы, гиены и прочие хищники, для людей их мясо не очень пригодно. Его можно употреблять только по великой нужде. Это автоматически ставит крест на теории о том, что мамонты вымерли по нашей вине.

Впрочем, не только это.

«Были мы на международном симпозиуме, докладчик там вещал, как люди истребили мамонтов. Тут встал индийский профессор Раман Сукумар и обрушился на выступающего. По его словам, автор вообще не имеет представления о том, кто такие хоботные. В Индии слоны ежегодно убивают более 500 человек – обидели кого-то из них, так приходит всё стадо, они очень умные, социальные животные. Вытаптывают поля, разоряют деревни, а ведь мамонты были куда крупнее своих современных индийских сородичей – до 5,5 метра в холке. Доктор Сукумар вообще уверен, что люди никогда не охотились на реликтовых слонов», – объясняет доктор биологических наук Геннадий Боескоров.

То есть и охотиться незачем, и тыкать палочкой с хрупким каменным наконечником в здоровенного волосатого слоника не получится. Во-первых, это бесполезно по причине толщины шкуры. Во-вторых, придут все его друзья и коллективно втопчут племя в землю. По сути, это то же самое, что в одиночку выходить с винтовкой против роты танков. Заутюжат и не заметят.

Замёрзшие туши мамонтов находят не только у нас, но и в Америке – на Аляске это не менее распространённое явление. Потому, что вечная мерзлота есть не только у нас, но и у них – в США и в Канаде.

Около 14 тысяч лет назад Северный Ледовитый океан нахлынул на Евразию и Америку, вода замёрзла и похоронила в себе всё живое. Потом поверх льда нанесло земли, на ней выросла трава и даже деревья. Физика той катастрофы довольно неплохо изучена, хотя не все учёные признают данную гипотезу. Тех, кто верит в классическую версию так называемого «ледникового периода», тоже ещё немало.

Как видно из карты вечной мерзлоты РФ, да и других стран тоже, эта самая вечная мерзлота далеко не везде вечная. Есть многочисленные «островки», которые гигантское цунами, судя по всему, не затопило. И у нас, и на соседнем материке. И там, по идее, могли сохраниться мамонты.

Свидетельств встреч людей с шерстистыми слонами вроде как много, однако их стоит делить на сто. Если не на тысячу. Вроде как мамонтов видел даже Ермак Тимофеевич – тот самый, что завоёвывал Сибирь. Вот только историки понаделали столько откровенных фейков, что есть сомнения в реальности и Ермака, и Ивана Грозного тоже.

Хватает и более свежих историй, например, в XIX веке таковых немало случилось и в СССР, и в Канаде, и на Аляске. В 20-х годах ХХ столетия эвенки и прочие северные народы не раз рассказывали учёным о повадках мамонтов, а также раскрывали места их обитания. Исследователи почему-то не верили. Известны истории встреч охотников с семействами «русских слонов» от 1947 и 1956 годов, более поздних рассказов нет. Не иначе как действительно окончательно вымерли.

Или не вымерли, а просто ушли туда, где нога человека практически не ступает, слоны ведь очень умные. А таковых мест в Сибири немало – на тысячи километров ни души. В Канаде с подобными просторами тоже полный порядок, так что и там очевидцы, наверное, не врут. Или врут, но не все.

Самого крупного носорога – белого – открыли, то есть впервые описали, только в начале ХХ века. Тогда же учёным стало известно о африканской дикой свинье, тоже очень большом животном. Ещё позже наука узнала о гигантской горной горилле. И это в Африке, где и места поменьше, и нет такой тайги, как у нас. Так что ничего невозможного нет.