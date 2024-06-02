«Слоновья нога». Самый смертельно опасный объект в мире

Считается, что Чернобыль, который давно превратился в зону отчуждения, уже неопасен. Уровень радиоактивной угрозы объекта за прошедшие годы действительно снизился, однако там осталось место, приближение к которому по-прежнему смертельно опасно.

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8 декабря 1989 года в газете «Правда» была напечатана заметка: «Что делают люди в "Саркофаге"?», которая была дополнена фотоснимками. Именно здесь читатели впервые увидели снимок гигантского радиоактивного сталактита, образованного застывшей лавой, напоминавшей ногу слона. Впоследствии фотографии «слоновьей ноги», черно-белые и цветные, сделанные с разным увеличением и разной подсветкой, облетели весь мир.

Обнаружение этого странного объекта относится к поздней осени 1986 года. После нескольких месяцев работ команда ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской АЭС в конце концов сумела проникнуть в подземный коридор аварийного четвертого реактора. Внутри так называемого бассейна-барботера, куда вел узкий проход, они обнаружили застывшую лаву, вытекшую из активной зоны.

Радиоактивный натек, позднее получивший название «слоновья нога», имел серый цвет с металлическими бликами и стекловидными вкраплениями по бокам. Специалисты сразу предположили, что в составе этой массы был свинец, который сбрасывали с вертолетов, чтобы охладить зону реактора за счет потребления тепла при расплавлении этого металла. Предварительная оценка веса объекта – 11 тонн.

Датчики радиации буквально кричали, что приближаться к найденному месту нельзя! Как вспоминал один из очевидцев инженер-исследователь Георгий Попков, поисковики где-то отыскали детскую лошадку на колесах, привязали к ней измерительный датчик и толкнули к «слоновьей ноге». Вернув колесное средство обратно, они ахнули – прибор показал 14,5 тысячи рентген в час: уровень радиации превышал смертельную дозу для человека в 20 раз!

Уровень радиации замерили, но вот как взять пробы с опаснейшего объекта? Специалисты соорудили систему из самоходной тележки и установленной сверху электродрели. Конструкция подъехала к сталактиту, однако просверлить в нем отверстие не удалось – материал оказался слишком твердым. Одна за другой попытки терпели неудачу.

В конце концов один из военных, рискуя собственной жизнью, быстро подбежал к объекту, и стал бить по затверделой массе топором. Ему все же удалось отколоть маленький кусочек материала, которого было достаточно, для анализа. Отчаянного офицера тут же вертолетом эвакуировали в госпиталь. О дальнейшей его судьбе ничего не известно.

Результаты исследования радиоактивного вещества показали, что следов свинца в нем нет и в помине, зато в избытке содержались диоксид кремния, уран, цирконий, титан, магний, графит и силикатное стекло. То есть фактически весь набор радионуклидов ядерного топлива, рожденного в адской кухне Чернобыльской аварии. Стекловидную массу прозвали просто «ЛАВА». Это сверхплотное вещество, практически не поддающееся сверлению, можно было повредить только выстрелами из автомата «Калашникова» и бронебойными снарядами.

Все еще опасна

К середине 1990-х года внешние слои «слоновьей ноги» начали превращаться в пыль, а масса стала трескаться. Интенсивность ее излучения заметного снизилась, и к ней стали чаще приближаться специалисты, разумеется в защитных костюмах. В 1996 году объект даже посетил заместитель директора проекта «Новый конфайнмент» Артур Корнеев – речь о предприятии, которое занимается эксплуатацией саркофага над 4-м реактором.

Впоследствии специалисты установили, что масса будущей «слоновьей ноги», прежде чем занять текущее положение, проделала по трубам и трещинам путь, превышающий два метра. Были опасения, что радиоактивные вещества могут проникать глубже в землю и вступать в контакт с грунтовыми водами, ставя под угрозу жизни людей, которые этой водой пользуются. Однако на 2016 год никаких продвижений массы вглубь не зафиксировано. Единственное – это продолжающийся ядерный распад, который делает «слоновью ногу» на несколько градусов теплее окружающей среды.

Тем не менее даже такое излучение все еще опасно для человека, находящегося вблизи объекта. Радиация способна преодолеть любые защитные механизмы нашего организма и видоизменить связи, которые удерживают ДНК вместе, а значит приводить к разного рода поломкам на клеточном уровне. В частности, может привести к бесконтрольному размножению клеток, что вызывает раковую опухоль.

По мнению специалистов, через 30 секунд нахождения возле «слоновьей ноги» человек почувствует головокружение и усталость, через две минуты у него начнется кровотечение и повышение температуры, через 4 минуты к ним прибавятся рвота и диарея, еще через минуту уровень заражения организма достигнет критической отметки, после которой включатся необратимые процессы – смерть наступит через двое суток. «Слоновья нога», скорее всего, до сих пор остается самым опасным отходом на планете.

Это место, по оценкам экспертов, будет оставаться радиоактивным еще невероятно долго – в течение 100 тысяч лет, хотя с каждым годом уровень радиации будет понемногу падать. Но пока там все еще опасно. В 2019 году над 4-м энергоблоком в экстренном порядке построили новую изолирующую конструкцию, чтобы полностью обезопасить внешнюю среду от продолжающихся выбросов огромного количества изотопов. Новый саркофаг рассчитан на 100 лет эксплуатации.