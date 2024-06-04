Не просто бедуинский платок. Как арафатка стала символом палестинского протеста?

60 лет назад была создана Организация освобождения Палестины – одна из главных политических сил Палестины. 40 лет ею руководил легендарный Ясир Арафат в не менее легендарной арафатке, сообщает политический обозреватель «МИР 24» Роман Никифоров.

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Его приветствуют стоя овации на полминуты. 1974 год. Ясир Арафат выступает на пленарной сессии Генассамблеи ООН. А ведь некоторые его даже террористом называют, зато другие – героем. «Я пришел, держа оливковую ветвь в одной руке и оружие борца за свободу – в другой. Не дайте оливковой ветви выпасть из моей руки! Не дайте оливковой ветви выпасть из моей руки!» – говорил первый председатель Палестинской национальной администрации в 1994 – 2004 годах Ясир Арафат.

Выступает в традиционном бедуинском платке. Его лидер палестинского сопротивления снимает только в неофициальной обстановке. Вот уникальное фото: российский переводчик Михаил Якушев общается с Арафатом без арафатки, которую на Западе чаще называют шемагом, а на Востоке – куфией. «У палестинцев даже не куфия, которая имеет французское и итальянское происхождение, как капюшон. Это хатта, называют хатта, это покрывало», – рассказал кандидат исторических наук, эксперт Центра арабских исследований Института Востоковедения РАН Михаил Якушев.

Делают его из хлопка: идеальная защита от сухого ветра с песком, от полуденного зноя и ночного холода. Дешево и сердито. Кто первый стал носить куфию, спорят курды, иракцы, иорданцы и палестинцы. Но фасон у всех один: квадратный кусок ткани. И орнамент похожий – в основном сетка. Отличается только цвет.

«Белые и черные – это Западный берег Иордан, это палестинцы. Причем палестинцы и христиане. Они были раньше там, они с I века нашей веры. И мусульмане. Поэтому здесь нет никакого религиозной коннотации», – кандидат исторических наук, эксперт Центра арабских исследований Института Востоковедения РАН Михаил Якушев.

Удобство и практичность куфии оценивают первые еврейские переселенцы начала XX века. 1907 год. Отряды самообороны. Вот будущий первый президент Израиля Хаим Вейцман. Не забывают про свой платок бедуины даже израильские, даже те, кто в ЦАХАЛ служат. Только кокарду добавляют. Даже британцы оценили. Вот, например, командир Арабского легиона, генерал Джон Глабб. Позже кифия становится популярным у спецназовцев, а потом и у наемников всех мастей. Его можно использовать как шарф, как сумку, для перевязки ран или, скажем, если надо воду отфильтровать.

Правильного, эталонного способа носить куфию нет. Можно эту «иорданку» даже просто набросить. Завязать ее – десятки способов. Например скрутить, обернуть один конец вокруг головы. Один хвост подвернуть, а вторым концом при необходимости лицо закрыть.

Для закрепления куфии иногда используют укаль – обруч из верблюжьей шерсти. Изначально тоже ничего «буржуинского», только бедуинское – обычный пастуший кнут. И Арафат свой платок так же носил, только сворачивал особым образом: чтобы правый конец напоминал исторический контур Палестины, до раздела.

При этом сам Арафат появляется на свет в семье богатого торговца тканями в 1929-м. Большую часть детства проводит в Египте. Поступает в Каирский университет на инженерное отделение, но прерывает обучение в 1948-м, отправляется воевать с Израилем.

В конце 50-х переезжает в Кувейт и там создает Движение за освобождение Палестины ФАТХ. Хотя официальной датой создания организации считается 1 января 1965-го – тогда ее боевики проводят диверсию на израильском акведуке.

Еще в молодости меняет полученное при рождении имя Мохаммед на Ясир, что значит «легкий» – тот, кто облегчает жизнь. Позже получает еще одно – Абу Аммар, что значит «отец Аммара» что-то вроде отчества, только наоборот. Хотя сына у него никогда не было только дочь.

«Если у него не было сына, он мог себе придумать это имя. И все потом уже так называли. Может быть, звали так его дедушку. Это не официальное было, это прозвище скорее, но почетное, очень почетное», – отметил кандидат исторических наук, эксперт Центра арабских исследований Института Востоковедения РАН Михаил Якушев.

К этому времени орнамент арафатовского платка уже становится узнаваемым символом ФАТХ. Клетки трактуют как рыболовную сеть, галки – как листья оливковых ветвей. А полосы как дальнюю дорогу или реку Иордан. Графическое воплощение популярного у арабов лозунга «От реки до моря Палестина будет свободной».

ФАТХ становится боевым крылом Организации Освобождения Палестины, а сам Арафат главой ООП. Так, после поражения в Шестидневной войне союзника Советского Союза Египта, у Москвы на Ближнем Востоке появляется новая надежда. В Союз Арафат ездит регулярно и принимают его на высшем уровне!

«Мы заявляем, что твердая и решительная позиция Советского Союза в отношении нашего справедливого дела является для нас предметом гордости», – подчеркивал Ясир Арафат.

Тогда и появляется русскоязычный термин «арафатка» символ простой и понятный: пионерский галстук палестинского радикала. Еще в 1972-м, за два года до выступления Арафата в ООН, палестинцы совершают теракт на мюнхенской Олимпиаде. Убивают 11 членов израильской делегации и одного местного полицейского. Тель-Авив обвиняет Арафата. Позиция Москвы: Арафат тут ни при чем.

«Арафат уже признает и израильское государство. И признает, что Израилю нужно существовать. Ведь после 1967 года арабами, арабскими государствами была принята программа «трех нет» – нет перемирию, нет переговорам, нет существованию Израиля как государства», – рассказал ведущий научный сотрудник Центра партнерства цивилизаций Института международных исследований МГИМО МИД РФ Александр Вавилов.

В начале 70-х он координирует действия партизан на территории Иордании. Потом их выдавливают в Ливан, а позже в Тунис. Арафат пересматривает свою политику частично.

В 1987-м он объявляет начало интифады арабского восстания. И снова повсюду принты палестинских камикадзе – которые не задумываясь, готовы отдать жизнь за родину. А в 90-х Израиль и представители ООП уже ведут консультации при посредничестве США. Пока что без Арафата.

«Израильтяне требовали, чтобы палестинцы снимали платки, а палестинцы говорят, что тогда вы снимаете свои кипы, потому что кипа это принадлежность именно иудея. Американцы так надавили на палестинцев, что их заставили снять палестинские платки, а израильтянам оставили кипы», – рассказал кандидат исторических наук, эксперт Центра арабских исследований Института Востоковедения РАН Михаил Якушев.

Тем не менее в 1993-м Арафат и премьер Рабин подписывают первое в истории соглашение. А потом вместе Нобелевскую премию мира получают. К тому же Арафат формирует официальную Палестинскую национальную администрацию. Тогда еще казалось, что евреи и палестинцы смогут договориться.

«Арабы называли его словом по-арабски «фиаляп», а по-русски это означает «лиса». Почему? Он смог найти общий язык, казалось бы, с противниками заклятыми», – отметил Александр Вавилов.

Еще его называли заговоренным. Более десятка попыток покушения – все неудачные. Может, арафатка была его оберегом? Он даже в авиакатастрофе выжил на самолете Ан-26.

«Самолет разбился. Мне его помощник позвонил и сказал: «Слава Антонову! Слава русскому самолету Антонова», – вспоминает Михаил Якушев.

Умер Ясир Арафат в 2004 своей смертью, а арафатка осталась в мире моды как символ брутальности. А в мире политики – как символ протеста. Любого, и неважно, где. Хоть в Гондурасе, хоть в Британии, хоть в США. Но здесь уже арафатка должна оставаться арафаткой! Либо красный цвет, либо палестинская классика – черно-белая сетка!