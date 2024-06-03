Вопрос «Чей Крым?» возник вместе с первыми обитателями Крыма

Есть ли в Крыму коренной народ? Этот вопрос был крайне политизирован в ХХ-XXI веках. На Крым претендовали турки, крымские татары, греки, немцы и итальянцы. Самое любопытно, что у них у всех были какие-то, пусть и мелкие, основания.

© Андрей Рубцов/ТАСС

Не было лишь их у щирых украинцев, которые с 1991 года доказывают, что в Крыму с III тысячелетия до нашей эры жили древние укры, которые и выкопали Чёрное море, а в XVI-XVIII веках в Ахтиарской бухте находилась главная военно-морская база запорожских казаков.

Начну с того, что Крым периодически становился островом, а население появилось там в раннем палеолите. Но мы оставим в покое древние народы – тавров, киммерийцев, скифов, сарматов, живших какое-то время на полуострове, но почти не оставивших своих следов.

Первые города-государства в Крыму с VIII века до н. э. основывали греки, прибывшие на полуостров через Босфор.

В 116 году римский император Траян приказал разместить в Херсонесе и Хараксе гарнизоны из солдат I Италийского и V Македонского регионов, а в гаванях Крыма – корабли Равенской эскадры.

Римляне оставили в Крыму крепости, термы и отличные по тем временам дороги. Так, дорога Харакс – Херсонес до сих пор используется туристами и местными жителями. Замечу, что хорошие дороги в Крыму строили только римляне и русские.

В связи с повсеместными нашествиями варваров в конце II века н. э. римские войска покидают Крым. В последующие четыре века на Крым обрушиваются несколько волн варваров. Среди них свой след оставили только готы – германские племена. Готы основали княжество Феодоро со столицей в Мангупе. В Ахтиарской бухте (современном Севастополе) феодориты построили крепость Каламиту и порт Авлиту. К 1475 году население княжества Феодоро составляло свыше 100 тысяч человек.

В середине VI века крымские готы переходят в православие. В 787 году Константинопольский патриарх повелел наряду с Херсонесской епархией создать в Крыму ещё и Готскую епархию, просуществовавшую тысячу лет.

Со второй половины I века н. э. в Крым из Римской империи началось переселение евреев. Их потомков сейчас называют крымчаками. По переписи 1897 года на полуострове проживало 3345 крымчака, а к 1941 году – 6 тысяч. Немцы и их пособники уничтожили почти всех крымчаков. После войны осталось около тысячи человек, вернувшихся с фронта и из эвакуации. По закону Израиля крымчаки считаются частью израильского народа, и несколько сот крымчаков в 1980-х годах уехали в Израиль.

Русские появились в Крыму не позднее 940 года. Осенью 940 года в Крым ворвались орды хазар. Для борьбы с ними император Роман I нанял русскую дружину под командованием Хлгу (то есть Олега). К этому времени князь Олег (882-912) уже умер, так что это был какой-то другой князь или конунг.

В конце лета или начале осени 987 года князь Владимир по Днепру и Чёрному морю добрался до Херсонеса и осадил его. Херсонес за полторы тысячи лет его истории ни разу не удавалось взять врагу. Автор «Повести временных лет» написал об осаде Херсонеса Владимиром весьма лаконично: «…боролись крепко из города». Осада длилась от шести до девяти месяцев.

Херсонес был взят с помощью изменников. По одной из версий это сделал некий «муж корсунянин, именем Анастас». Он пустил стрелу, написав на ней: «Перекопай и перейми воду, идёт она по трубам из колодцев, которые за тобою с востока». Владимир же, услышав об этом, посмотрел на небо и сказал: «Если сбудется это – сам крещусь!» И тотчас же повелел копать наперерез трубам и «перенял воду». Люди изнемогли от жажды и сдались.

12-13 апреля 1204 года крестоносцы овладели столицей Византии и подвергли её неслыханному разграблению. Надо ли говорить, что 13 апреля в Константинополе был разгромлен и русский торговый квартал (святого Маманта).

После 1204 года исчезают всякие сведения о движении русских судов в Чёрном море и присутствии русских купцов в Константинополе. Кстати, Чёрным море назвали турки в 1453 году, а с IX века арабы звали его Русским морем. После 1204 года Русское море стало итальянским. А о том, какое значение придавали ему венецианцы и генуэзцы, говорит то, что они называли Чёрное море «Великим морем».

С 1204 года бывшие византийские владения в Таврике (Херсонес и Климаты Готии, а также Боспор и прибрежная часть Таманского полуострова) перешли под протекторат образовавшейся на южном берегу Понта (по-гречески Чёрного моря) Трапезундской империи (1204-1461).

Генуэзцы построили в Крыму десятки крепостей. С начала XIV века генуэзцы начали вооружать свои крепости и корабли пушками. Кстати, при генуэзцах Херсонес стал католическим городом. Так, 15 июля 1333 года папа Иоанн XXII назначил доминиканца Рикардуса епископом Херсонеса, а архиепископом Чимбало (Балаклавы) – некоего Николая.

Первый набег татар в Крым в район Судака состоялся в 1223 году. С середины XIII века несколько тысяч татар селятся в степном Крыму. В 1441 году хан Хаджи Гирей захватил власть среди крымских татар и отделился от Золотой Орды. Этот год называют годом основания Крымского ханства.

Следует заметить, что власть крымских ханов всегда распространялась только на степной Крым, на побережье им ходу не было.

В мае 1475 года в порту Константинополя был собран огромный флот. Он состоял, по разным источникам, из 300, 370 и даже 500 судов семи типов. На турецких кораблях было около 20 тысяч десанта, в том числе 3 тысячи конницы (с лошадьми). В поход османы взяли с собой 14 больших бомбард и десятки тонн артиллерийского металла, чтобы отливать орудия уже на позициях.

Генуэзская крепость Кафа (Феодосия) сдалась после четырёхдневного обстрела турецких бомбард. Несколько месяцев держалась готская крепость Мангуп. В её окрестностях до сих пор находят мраморные турецкие ядра калибра 405-440 мм.

Часть крепостей генуэзцев и готов была разрушена турками, а в Кафе, Мангупе, Чембало, Каламите (Инкермане), Судаке и Керчи были поставлены турецкие гарнизоны.

И византийцы, и крымские татары регулярно углубляли Перекопский (Орский) канал. Однако в начале XVI века донские казаки из Азовского моря проникли по каналу в Чёрное море и наделали много бед татарам. По сему поводу султан Селим II повелел крымскому хану засыпать канал, точнее, превратить его в глубокий сухой ров. На Перекопе турки построили мощную крепость Ор-Капу, где находился их гарнизон до самого прихода русских.

Таким образом, Крымское ханство стало не только вассалом султана, но и было окружено турецкими крепостями.

А куда делись генуэзцы, греки и готы после захвата Крыма турками в 1475 году? Дело в том, что в турецких податных ведомостях не было указаний национальностей, а только конфессии налогоплательщиков. Готы, как православные, были записаны в греки, то есть в конфессию Константинопольского патриарха. А католиков турецкие султаны не жаловали, поэтому генуэзцы тоже записались в греки.

Христианское население платило дополнительно 10-процентный налог султану. Поэтому и из-за частого общения с татарами многие готы приняли ислам. Европейские путешественники XVII века писали, что в районе Мангупа татары голубоглазые, светловолосые, а в их языке вкраплено большое число выражений «из нижнегерманского языка».

Нравится кому или нет, но понятие «крымско-татарский народ» весьма размытое. Уже к началу ХХ века татары представляли собой конгломерат разных народов и даже разных рас. Формально их объединяли общий язык и религия. Увы, в Крыму у татар до сих пор есть несколько диалектов и несколько «толков» в исламе.

Одни лидеры мусульман сейчас утверждают, что татары – потомки местного населения, проживавшего в Крыму многие тысячелетия, а другие считают себя потомками монголов. Выступая в 1993 году в Симферополе на «курултае» прибывший из Лондона именитый потомок ханов Гиреев Джезар-Гирей заявил, что «мы – сыновья Золотой Орды», всячески подчеркивая преемственность татар «от Великого Отца, Господина Чингиз-Хана, через его внука Бату и старшего сына Джуче».

В XV-XVIII веках экономика Крыма держалась в основном на христианском населении. А татары практически ежегодно нападали на Россию и Речь Посполитую.

В 1778 году, ещё до присоединения Крыма к России, Екатерина Великая решила подорвать экономику Крымского ханства и велела выселить оттуда всех христиан. Всего из Крыма было выселено 31.386 христиан, из них 18.395 греков и 12.612 армян (последние мигрировали из Византии, начиная с XI века). Это составило примерно десятую часть населения полуострова.

А теперь попробуйте определить, кто является «коренным народом Крыма»? Да никто! Крым принадлежит всем россиянам: русским, всем группам крымских татар, казанским татарам, чувашам, якутам и всем другим национальностям РФ.