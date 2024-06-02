Перечислены самые милые научные факты о кошках

На сегодняшний день существует довольно много исследований о кошках. И вот что нам известно об этих животных.

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Подружиться с котом можно, если медленно моргать

Исследование, проведённое университетами Портсмута и Сассекса, показало, что такое поведение имитирует так называемую кошачью улыбку и помогает сформировать связь между человеком и кошкой.

Одна из 10 домашних кошек испытывает тревогу разлуки

Такие питомцы обычно живут в домохозяйствах, где нет женщин или их больше одной. С тревогой из-за разлуки также связаны отсутствие у кошки доступа к игрушкам, отсутствие других животных в доме. Чаще всего при разлуке кошки демонстрировали деструктивное поведение (было у 20 из 30 кошек), чрезмерная вокализация (19 кошек), мочеиспускание в неподходящих местах (18 кошек), агрессивность (11 кошек), возбуждение-тревога (11 кошек) и неуместная дефекация (7 кошек). Депрессия-апатия наблюдалась у 16 кошек из 30.

Кошки действительно любят хозяев

При одомашнивании у котят появились такие особенности, как груминг (уход за шерстью, кожей, когтями и пр.), принесение домой полуживых мышей для импровизированной игры, игровые бои. В сентябре 2019 года учёные обнаружили, что кошки, по-видимому, демонстрируют черты «надёжной привязанности», наблюдаемые у собак, когда доверяют человеку.

Кошки умеют предсказывать грозу

Перед грозой кошка может ощутить внезапное падение атмосферного давления во внутреннем ухе. Также эти питомцы могут чувствовать запах приближающегося дождя или характерный запах озона.

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Кошки любят коробки, потому что они уютные

Если кот свернулся калачиком в коробке, то он, скорее всего, так избегает холодного пола в доме. Кошки чувствуют себя комфортно, если температура в помещении на 14 градусов Цельсия выше той, что считается нормой для человека.

Домашние кошки оказывают огромное влияние на местную дикую природу

Исследования показывают, что домашние кошки убивают больше добычи на определенной территории, чем дикие хищники аналогичного размера. В частности, они уничтожают в 2−10 раз больше диких животных.

Кошки не могут быть веганами

Некоторые аминокислоты, такие как таурин, содержатся только в мясе. Дефицит этого вещества может привести к слепоте и сердечной недостаточности, а избыток — к серьёзным инфекциям мочевыводящих путей.

Усы делают кошек точными убийцами

Вибриссы кошек состоят из 24 подвижных волосков. Эти утолщённые волосы содержат много нервов, позволяющих животным комфортно чувствовать себя на охоте. Благодаря усам кошки определяют расстояние до добычи, её направление и текстуру.