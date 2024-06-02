Потайной карман Сталина: что «вождь народов» носил всегда с собой

Многим известно о том, что Сталин предпочитал носить китель. Однако мало кто знает о том, что в кителе генералиссимуса имелись внутренние карманы, в один из которых была вшита цепочка с кольцом. Для чего же была предназначена эта конструкция?

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Китель с секретом

Американский дипломат Джордж Кеннан вспоминал, что Иосиф Сталин носил, как он выражался, «великоватый китель». По предположениям Кеннана, размер кителя «компенсировал недостаточную представительность его (Сталина) внешнего облика». Впрочем, некоторые считают, что Иосиф Виссарионович, опасаясь покушений, нередко надевал изготовленный в Германии бронежилет, который был совсем незаметен под просторным кителем. Однако охранники вождя свидетельствовали, что вождь бронежилет не носил. Даже во время массовых мероприятий, когда вероятность покушений возрастала в разы, под кителем на Сталине якобы было лишь солдатское нательное белье с завязками да верхняя рубашка.

Как бы то ни было, китель генералиссимуса наверняка скрывал немало секретов. Об одном из них упоминается и в сборнике «Сталин» под редакцией И. А. Анискина. Оказывается, в кителе Сталина имелось несколько внутренних карманов. Неизвестно, для чего предназначались большинство из них, но известно, что в левый верхний потайной карман кителя советского лидера была вшита цепочка с металлическим кольцом. К данной конструкции крепился пистолет. Оружие, причем в заряженном состоянии, Сталин всегда брал с собой, когда покидал так называемую Ближнюю дачу, на которой он поселился сразу после самоубийства жены. С этого момента дача стала основным местом жительства вождя.

Подозрительность вождя и его оружие

Согласно одной из версий, обосноваться на даче Сталина подтолкнула его крайняя подозрительность, которая обострилась после гибели супруги. Биограф Рой Медведев утверждает, что в последние годы жизни Иосиф Виссарионович неделями не приезжал в Москву, поэтому каждое такое «путешествие» вождя становилось не только событием, но и превращалось в настоящую спецоперацию. Мало того, незадолго до собственной смерти Сталин всегда ложился спать в разных комнатах дачи. Причем, даже «наружка» никогда не знала о том, где именно будет отдыхать вождь в ту или иную ночь. Кроме того, во всех помещениях Ближней дачи были установлены прослушивающие устройства.

Поэтому неудивительно, что генералиссимус, выбираясь «в свет», непременно брал с собой оружие. Хотя многие руководители тоже имели личное оружие. К тому же Иосиф Сталин не раз получал различное оружие в качестве подарков. Среди всего этого разнообразия Сталин владел, по меньшей мере, 14 пистолетами. В Центральном музее Вооруженных сил выставлялись 6 вальтеров генералиссимуса, маузеры, наганы, браунинги, а также пистолет ТК (Тульский Коровина). В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи хранится уникальный пистолет Воеводина, разработанный в 1942 году, на котором имеется памятная надпись: «Наркому обороны СССР тов. Сталину от автора».

Пистолет для скрытого ношения

Однако далеко не все из перечисленных пистолетов были предназначены для скрытого ношения. Большинство пистолетов были слишком объемными и тяжелыми. Именно поэтому специалисты до сих пор спорят о том, какое оружие носил под кителем Сталин. Историк и журналист Алексей Богомолов, автор книги «Легенды первых лиц СССР», считает, что во внутреннем кармане Иосифа Виссарионовича вряд ли находился даже миниатюрный пистолет ТК. Дело в том, что этот пистолет был малого калибра и с небольшой убойной силой, что наверняка не могло устроить советского лидера. Богомолов считает, что Сталин, скорее всего, пользовался браунингом или вальтером.

Стоит отметь, что именно пистолет фирмы «Вальтер» был обнаружен на месте самоубийства жены Сталина Надежды Аллилуевой. Это крохотное дамское оружие подарил ей брат Павел. Как вспоминал позже Вячеслав Молотов, когда Иосиф Виссарионович, спавший в другой комнате, наконец проснулся и узнал о том, что его жена мертва, он поднял пистолет и произнес: «И пистолетик-то игрушечный, раз в год стрелял». Хотя более серьезные модели вальтеров состояли на вооружении охраны высших должностных лиц Советского Союза, в том числе в качестве «скрыто носимых». Вот только о навыках стрельбы, которыми обладал Сталин, ничего неизвестно. Историк Борис Соколов предполагает, что вождь вообще не умел стрелять из пистолета.