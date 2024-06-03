Голосовая конфронтация: почему человека бесит собственный голос в записи

Признайтесь, что у вас, при прослушивании собственного голоса, иногда возникает мысль — «Какой кошмар! Это что, мой голос?». Хотим вас успокоить — это вполне нормальное и легко объяснимое явление, связанное с особенностями анатомии и психики. Почему так происходит мы сейчас расскажем.

Это явление давно известно науке и даже имеет свое название — голосовая конфронтация. Наиболее легко объясняется оно с точки зрения анатомии. Когда мы говорим, то воспринимаем свой голос не только через колебания воздуха, но и через вибрации костей черепа. В записи же мы случаем чистый звук, не искаженный костной тканью. Поэтому звучащий со стороны голос кажется нам более высоким чем обычно и, из-за этой особенности, не слишком приятным.

Конечно, мы ожидаем, что говорим голосом героя боевика или томной красотки, а слышим голос Микки Мауса, невольно вызывающий улыбку. Ученый из университета Эссекса, доктор психологии Слайк Пальманн, так объясняет это явление с точки зрения своей науки:

«Факт, что мы говорим выше, чем ожидаем, приводит нас к ощущению дискомфорта; наш голос играет огромную роль в формировании нашей идентичности, и я думаю, никто не любит понимать, что он на самом деле не тот, кем себя считает».

Но это только одно из объяснений. Специалисты других областей науки также имеют свою точку зрения. Некоторую сумятицу в стройную психологическую теорию внес эксперимент группы ученых из Европы, которые предлагали группе добровольцев оценить привлекательность прозвучавших голосов. При этом, среди записей разместили и треки с голосами самих участников эксперимента, не предупредив их об этом. Выяснилось, что добровольцы давали своим голосам достаточно высокие оценки, но только в том случае, когда не знали, кому они принадлежат.

В 1966 году учеными Филом Хольземаном и Клайдом Раузи также были проведены опыты, в результате которых было доказано, что голосовая конфронтация вызвана не только изменением воспринимаемой частоты. Психологи уверяли, что неудовлетворенность голосом имеет подсознательную природу — человек ощущает дискомфорт от того, что его голос раскрывает эмоциональное состояние — выдает его неуверенность или злость.

Также их исследование показало, что люди, выучившие второй язык после 16 лет, были гораздо сильнее недовольны именно записями на родном языке, чем на иностранном. Этот факт уже не объяснить строением черепа — все работает гораздо сложнее и секрет этого явления кроется в нашем мозге. Невролог Марк Пелл из университета Макгилла комментирует исследования в этой области так: