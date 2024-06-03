Граждане и контрразведка: как Китай ловит иностранных шпионов

Органы госбезопасности Китая обнаружили двух британских шпионов в своем правительстве. Это супружеская пара, в которой сначала завербовали мужа, а затем он убедил заняться шпионажем жену. Чтобы заманить китайца, ему организовывали званые ужины в Великобритании, вечеринки, обещали огромные суммы денег. Это уже второй случай за год, когда в КНР раскрывают британских шпионов, ранее в этой стране также находили агентов ЦРУ.

© МИ-6 - секретная разведывательная служба Великобритании

Британская разведка МI6 смогла завербовать двух супругов, которые работали в правительстве КНР, передает китайское информагентство «Синьхуа» со ссылкой на Министерство госбезопасности Китая.

Сначала британцы переманили мужчину по имени Ван Моуму, а потом его жену. Все началось с того, что в 2015 году Ван подал заявку на британо-китайскую программу обучения по обмену. МI6 сразу заинтересовалась им, и заявку китайца быстро одобрили. После того как он приехал в Великобританию, Вана окружили повышенным вниманием и заботой.

«Его приглашали на званые обеды, пытаясь понять слабости характера, хобби и потребности», — отметило Мингосбезопасности.

Для Вана также устраивали специальные вечеринки и экскурсии.

Выяснилось, что слабость чиновника — деньги, которых мужчина «сильно жаждет». Тогда МI6 подослала к нему в кампус своего сотрудника под видом выпускника соответствующего учебного заведения. Тот предложил Вану подработку на неполный рабочий день. Мужчина должен был давать «консультации» о Китае за высокое вознаграждение.

Сперва работа выглядела невинно, Ван делился информацией для общественных исследовательских проектов. Однако постепенно у него стали выпрашивать «ключевую информацию» о правительстве Китая, центральных государственных органах. Ван был предупрежден, что, возможно, его ответы противоречат интересам КНР, но продолжал оказывать «консультационные услуги», соблазнившись большими гонорарами. Последний превышал обычную плату за консультацию в несколько раз.

«Через некоторое время британская сторона сочла, что условия созрели. К Ван Моуму направили сотрудников МI6, которые раскрыли свою личность и попросили его работать на британское правительство, пообещав еще более высокое вознаграждение и гарантии безопасности», — сообщило китайское агентство.

Ван согласился, прошел обучение шпионажу в Великобритании и вернулся на родину. Вместе с женой по фамилии Чжоу он работал в «ключевом секретном правительственном агентстве». МI6 неоднократно пробовало переманить на свою сторону и Чжоу, суля двойное вознаграждение. Ван колебался, но в итоге не выдержал «неоднократных уговоров и даже принуждения» с британской стороны. Он настоял, чтобы Чжоу тоже собирала разведданные для Великобритании. Так они оба стали британскими шпионами.

«Мингосбезопасности обнаружило важные «гвозди», забитые британцами в наши ряды. В настоящее время дело находится на дополнительном расследовании», — резюмирует «Синьхуа».

Как Китай ловит иностранных шпионов

В КНР сейчас идет публичная компания по борьбе со шпионажем. В рамках нее, в том числе, власти отчитываются о пойманных шпионах. Агентов МI6 в Китае раскрывают уже второй раз за год. Ранее о британском шпионе Мингосбезопасности страны сообщало в январе.

Тогда подозреваемым стал иностранец по имени Хуан, глава зарубежной консалтинговой организации. МI6 установила с ним «отношения сотрудничества в разведывательной сфере» с 2015 года. Хуан также прошел профессиональную шпионскую подготовку в Великобритании, получил специальное оборудование для передачи информации. По заданию британской разведки он несколько раз приезжал в Китай. Всего иностранец передал нанимателям девять комплектов конфиденциальной информации о Китае, которая относится к государственной тайне степени «совершенно секретно», и пять – к государственной тайне степени «секретно». В итоге Хуана задержали, против него возбуждено уголовное дело.

Помимо МI6 в Китае неоднократно находили шпионов из американского ЦРУ. Так, летом 2023 года за один месяц выявили двух агентов этой организации, работавших в КНР. Одному было 52 года, он трудился на государственном оборонно-промышленном предприятии Китая. Второго завербовали во время его учебы в Японии, и он специально устроился после возвращения в Китай работать в одном из местных министерств.

«Мингосбезопасности публично [в делах о раскрытых шпионах] называет только ЦРУ и МI6. В других случаях просто используют описания вроде «какая-то страна» и «иностранное шпионское агентство», — отмечает китайская газета South China Morning Post.

Весной 2021 года Китай ввел новые правила по борьбе со шпионажем. Мингосбезопасности аргументировало это тем, что «враждебные силы» усилили попытки проникнуть в страну и выкрасть ценные сведения, что стало серьезной угрозой для национальной безопасности КНР. По новому закону предотвращать шпионаж должны не только власти государства, но и сами китайские организации, включая коммерческие. Они обязаны соответствующе проверять и обучать персонал, особенно перед любыми зарубежными поездками. А органы госбезопасности проводят инструктажи, выпускают памятки и следят за тем, насколько добросовестно компании относятся к проблеме.

«В данном случае речь идет не столько о борьбе со шпионами, сколько о борьбе за будущие технологии... Китай очень аккуратно подходит к таким мерам», — комментировал новый закон «Газете.Ru» директор Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов.

Помимо компаний Мингосбезопасности хочет привлечь широкие массы населения к борьбе против шпионов. В 2023 году министерство подчеркивало, что должна быть создана система, которая сделает участие граждан в контрразведке «нормальным». Чтобы защитить себя от шпионажа, Китаю потребуется «участие своего народа в построении линии обороны», призывало ведомство. Оно предлагало поощрять и награждать граждан за сообщения о «подозрительной активности» и потенциальных шпионах.