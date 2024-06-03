Бойня в метро: как красноармейцы воевали в подземельях Берлина

Финальный рывок на Запад в ходе Великой Отечественной войны советские войска начали 16 апреля 1945 года. Берлинская наступательная операция, логичным завершением которой стало подписание акта о безоговорочной капитуляции Германии, продолжалась три недели. Красноармейцев во всеоружии встретило около миллиона солдат и офицеров вермахта, часть из которых прочно обосновалась в берлинской подземке, изначально спроектированной и для военных целей.

Вражеская крепость

Берлин немцы укрепили основательно. Практическое применение нашли реки, озера, крупные лесные массивы. Такое природное разнообразие давало нацистам весомое преимущество, а самое главное — позволяло выиграть время. Первая полоса обороны проходила по западным берегам рек Одер и Нейсе. Передний край был прикрыт минными полями — средняя плотность минирования порой достигала двух тысяч мин на один километр. Вторая полоса включала Зееловские высоты. Третья состояла из небольших населенных пунктов, расположенных в пригороде Берлина, которые были превращены в узлы сопротивления. И только потом начинался Берлинский оборонительный район, состоявший из внешнего, внутреннего и городского обводов.

Прорвать такую многоступенчатую оборону было делом не простым. Планировалось несколькими ударами рассечь войска противника на части, после чего добивать по отдельности, постепенно пробираясь к цели — Берлину. В итоге изначальный план удалось осуществить.

«Начались бои в городе. В числе других Берлин брала 8-я гвардейская армия под командованием Василия Чуйкова, отличившегося в Сталинграде. У него был большой опыт городских боев. Чуйков создавал штурмовые группы, усиленные саперами, пулеметчиками, минометчиками, иногда танками, и те захватывали укрепленные немецкие позиции», — рассказывает научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

В ответ солдаты вермахта перегородили берлинские улицы баррикадами, оперативно сумели построить систему траншей, возвести большое количество бетонных убежищ и стали активно использовать подземные коммуникации, в том числи столичный метрополитен — U-Bahn.

Под землей

Белинский метрополитен является одним из самых старейших не только в Европе, но и во всем мире. Он был открыт 15 февраля 1902 года, хотя обсуждение проекта велось аж с 1880 года. Первая линия не имела ничего общего с подземкой, так как полностью проходила по эстакадам. Уже позже берлинское метро все же ушло под землю, но это не превратило станции в отличное бомбоубежище. В современном метростроении существует даже специальный термин «берлинское метро», означающий неглубокое заложение. Подземку нацисты использовали по-другому.

Участки U-Bahn играли довольно важную роль в обороне Берлина. Во-первых, подземка имела разветвленную сеть. Во-вторых, во многих местах выходила на поверхность земли, что позволяло не чувствовать себя в заточении. Метро было отличным местом, где могли спрятаться гражданские и военные лица, там располагались целые госпитали, склады, штабы, по тоннелям курсировали госпитальные поезда, которые принимали раненных. Также по линиям метро перемещались солдаты, а когда противник оказался рядом, то таким образом в тыл уходили гражданские.

В секретном отчете, составленном немецкими офицерами для американских оккупационных войск, говорится, что тоннель от станции «Bahnhof Zoo», расположенной в центре Берлина, и до конечной — «Ruhleben» в западном направлении активно использовался для выхода из столицы. Поэтому, несомненно, битва за Берлин проходила не только на поверхности, но и под землей. Ведению такой войны красноармейцам еще только предстояло обучиться.

«О том, что немцы используют в обороне тоннели и шахты берлинского метрополитена, мы уже слышали не один раз, сейчас воочию столкнулись с таким фактом. Невзрачная постройка, являющаяся входом и выходом из берлинской подземки, нарушила на некоторое время нормальное движение по улице. Те же красноармейцы, которые предупредили нас, с абсолютным спокойствием подобрались к станции метрополитена и быстро очистили ее от противника. Движение восстановилось. Немцы опять скрылись в подземелье. Подошедший отряд саперов стал принимать меры, чтобы подобная вылазка гитлеровцев не повторялась», — писали Леонид Высокоостровский и Павел Трояновский на страницах газеты «Красная звезда», центрального печатного органа народного комиссариата обороны Союза ССР. Их статья «Бои в берлинском метрополитене» вышла в No101 от 29 апреля 1945 года.

Миссия выполнима

Захватить подземку оказалось не так-то просто даже после всех остальных успехов Красной Армии. В архиве сохранилась фотография, на которой запечатлены советские солдаты, спускающиеся в берлинское метро на станцию «Frankfurter Allee». Эта станция метро находилась в районе городского оборонительного обвода в оборонительном секторе No2. Окрестности станции были заняты советскими войсками еще до 26 апреля 1945 года, а вот каждый шаг вниз на станцию для этих бойцов мог стать последним.

В таких случаях советское командование применяло один из двух способов ведения боя. Первый заключался в том, чтобы устраивать подрывы, тем самым обваливая тоннели. Сделать это было нетрудно, учитывая глубину заложения U-Bahn. В большинстве случаев метод действовал безотказно.

«Продолжали бить немецкие пушки и пулеметы из глубины чернеющих входов в тоннель. Пришлось обвалить тоннельное перекрытие. Были вызваны саперы, которые нашли наиболее подходящее место и заложили взрывчатку. Свод рухнул за спиной у немцев. Тогда вражеские солдаты и офицеры вышли из тоннеля и подняли руки», — описывали все в той же статье в «Красной звезде» подполковник Высокоостровский и подполковник Трояновский.

Второй способ борьбы с противником, который старался использовать тоннель метро в своих интересах, заключался в том, чтобы вовремя замуровать обнаруженных немцев. Сделать это нужно было так, чтобы враги не имели возможности ни продвигаться вперед, ни отходить назад. Оставалось только караулить. Корреспонденты «Красной звезды» приводили в качестве примера конкретный случай — заблокированные гитлеровцы пребывали в таком состоянии два дня, а на третий решили все-таки сдаться. Так было взято в плен 120 рядовых и 4 офицера.

С врагом, прочно засевшим в тоннелях берлинского метрополитена, боролись все рода войск.

«В метро уже действуют и артиллеристы, и саперы. В одном месте наши бойцы устроили в тоннеле такую дымовую завесу, что наше подразделение подошло к неприятелю незамеченным буквально на 15-20 метров», — пишет «Красная звезда».

Но при всех успехах советских солдат, у немцев в так называемых «подземных боях» было одно весомое преимущество — свое метро они знали значительно лучше, а значит, никаких проблем с тем, чтобы спрятаться или устроить ловушку, не возникало. От советских солдат требовалась максимальная осторожность и постоянная бдительность.