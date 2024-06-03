История велосипеда: от египетских фараонов до «костотряса»

Самым распространенным транспортным средством в мире является велосипед. Он мобилен, удобен – идеальное повозка для путешествий на короткие расстояния. Единственный недостаток по мнению некоторых – надо прикладывать физические усилия, чтобы двигаться. Ну да это как раз полезно для здоровья. Поэтому не зря 3 июня отмечают День велосипеда.

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Появился праздник совсем уж недавно – в 2018 году. Учрежден резолюцией ООН «за уникальность, давнюю историю и многофункциональность». Можно встретить утверждение, что с предложением учредить праздник выступил Туркменистан, но он лишь первым поддержал идею американского профессора Лешика Сибилски. Но продвигал активно, так что это явный успех Туркменистана на международной арене.

Слова в резолюции ООН о «давней истории» не фигура речи и велосипед действительно изобрели давно. Хотя современная его часть, которая задокументирована, насчитывает лишь два столетия. Отсчет ведут от 1817 года, когда немецкий барон Карл фон Дрез представил свою двухколесную «машину для бега».

Когда хотят подчеркнуть, что кто-то придумывает то, что все давно знают говорят: «изобрел велосипед». И похоже, эту поговорку можно применять ко всем без исключения ныне признанным изобретателям велосипеда. Но их заслуги умалять не стоит – ведь благодаря этим людям идея наконец-то ушла в массы и прочно там закрепилась. Просто история велосипеда невероятно запутанная.

Археологи и историки периодически натыкаются на находки, разглядывая которые возникает мысль: «Уж не велосипед ли это?» Так вот в Египте при раскопках обнаружили устройство, у которого два колеса были соединены треугольной рамой и имелось седло из буйволовой кожи.

Нашли его в гробнице одного из вельмож фараона Эхнатона, жившего три тысячи лет назад, на саркофаге которого прочли надпись «И сотворил он из колесницы летящий трон, установив колеса друг за другом». Далее говорится, что сделано это было для развлечения фараона и его детей.

У историков тут же возникла мысль – уж не на этой ли штуке разбился Тутанхамон, сын Эхнатона – ведь он погиб от травмы головы и считалось, что упал с колесницы?

Чем ближе к нам эпоха, тем чаще попадаются свидетельства, что идея велосипеда приходила в голову людям частенько. Особенно много таких в Средние века и эпоху Возрождения.

© Велосипед, найденный в Шато Гайар

Так в 2008 году при археологических работах в нормандском замке Шато Гайар, построенном английским королем и нормандским герцогом Ричардом Львиное Сердце (XII век), был обнаружен самый настоящий велосипед.

Причем всех поразило наличие цепного привода. В самой цепи не было ничего необычного, такой привод еще древние греки использовали в театрах для декораций. Но велосипедная цепь маленькая и просто поражает как ее сумели сделать средневековые кузнецы.

Велосипед был создан как рыцарский – он имел на колесах крылья в виде лат и другие узнаваемые по доспехам элементы. Как выяснилось, крылья из лат и сделаны – на некоторых обнаружили клемма миланских мастеров XV века.

Теперь ученые выясняют – это действительно создали в Средние века или в более позднее время и потом занесли в подвал замка? Но дело в том, что это помещение никогда ранее не было известно и его вот только нашли английские археологи. Загадка.

Но примерно такая же находка была сделана еще раньше, в 1962 году, когда при работах в Версале был обнаружен механизм, имеющий полные черты велосипеда. Археологи трудились в одном из колодцев, когда нашли галерею ведущую в огромные подвалы дворца. В одном из помещений и стоял агрегат.

Велосипед назвали «Король-солнце» в честь Людовика XIV, построившего Версаль. Он был настолько схож по всем параметрам с современным, что специалисты усомнились в подлинности находки. Многие откровенно называли его фальшивкой.

Тогда на историко-археологическом факультете Кардиффского университета был создан научный центр, который объединил исследователей из разных стран. Они поставили задачей понять – а могло ли такое быть и есть ли другие свидетельства о велосипедах до XIX века?

Оказалось, что довольно много. Но прежде всего в работах художников. Об этом напоминает Борис Индриков в своей статье «Великие велики» в журнале «Химия и Жизнь». Причем изображения там настолько ясные и четкие, что полностью воспроизводят велосипед. Даже если у него было и иное предназначение, хотя трудно представить себе какое еще может быть.

© Велосипед, изображенный на иллюстрациях Сандро Боттичелли

Так в иллюстрациях Сандро Боттичелли к «Божественной комедии» Данте на одном из рисунков велосипед был виден очень отчетливо, он вырисован не как часть узора, а самостоятельный элемент композиции. И за него даже держится человек ровно также, как сейчас его держим мы стоя рядом.

Художник Раннего Возрождения Ян ван Эйк, тот самый, что создал «Портрет четы Арнольфини», нарисовал картину, где имеется только предмет явно схожий с велосипедом. Причем на нем есть все – шестерни, цепи, руль.

Стоит добавить, что рисунки и картину нашли в коллекции основателя аукционного дома «Сотбис» Андреа Кастиллеса, а он в свое время был довольно известным велогонщиком. И, наверное, собирал произведения искусства, на которых можно угадать велосипед. Видим мы нечто похожее на велосипед и в рисунках Леонардо да Винчи.

Таким образом можно предположить, что идея двухколесного механизма для передвижения с помощью мускульной силы человека возникла довольно давно. Но для нас в 1817 году его открыл тот самый немецкий барон Карл фон Дрез. Современники дали ему название «дрезина». Потом это название на железнодорожную повозку перейдет. А в России все модели вплоть до изобретения пневматических шин называли «костотряс». А дальше начнется постепенная эволюция, пока он не превратится в современный и удобный велосипед.