«Непойманный убийца»: кем был самый загадочный преступник США

Дело Зодиака до сих пор будоражит умы как простых обывателей, так и профессиональных следователей. Личность убийцы так и не была установлена. Однако в 2021 году члены группы Case Breaker заявили, что нашли маньяка. Им оказался Гэри Френсис Пост.

Преступления и улики

Личность этого серийного убийцы, действовавшего в США в конце 1960-х годов, до сих пор не дает покоя не только любителям подобных историй, но и профессионалам, криминалистам, следователям. Псевдоним Зодиак преступник взял себе сам. Так он назвался в серии язвительных писем, отправленных в реакции газет. В одном из таких писем маньяк написал о том, что убивать людей гораздо забавнее, чем диких зверей, потому что именно человек – самый опасный зверь на свете. Также Зодиак заявлял, что расправился с 37 жертвами. Однако следователи были уверены лишь в 7 случаях. Нападениям подверглись четверо мужчин и три женщины в возрасте от 16 до 29 лет. Двоим удалось выжить.

На основании показаний выживших и был составлен фоторобот Зодиака. Полиция располагала и другими уликами. Кроме почерка, который был получен благодаря упомянутым письмам, и отпечатков пальцев, обнаруженных на местах преступлений, были найдены также и отпечатки обуви. Если верить Роберту Грейсмиту, автору книги «Зодиак. Непойманный убийца», размер отпечатков подошв соответствовал размеру 10 ½. Более миллиона пар таких тяжелых ботинок производилось ежегодно по правительственному заказу. 103 700 пар поступали в Огден, штат Юта, откуда распределялись по базам ВВС и ВМФ на Тихоокеанском побережье. Ботинки указывали на возможную связь убийцы с армией.

Подозреваемые

Тем не менее личность Зодиака так и не была установлена. Хотя кандидатов на роль серийного убийцы хватало всегда. Наиболее соответствующим всем параметрам маньяка многие до сих пор считают Артура Ли Аллена, скончавшегося в 1992 году. Помимо внешнего сходства, наблюдалось и совпадение многих черт психологического портрета Аллена с Зодиаком. Артур был несамостоятелен в финансовом отношении, проживал с матерью. У него был трейлер, на котором он совершал периодические поездки по Калифорнии. Он неплохо знал химию, интересовался взрывчатыми веществами. Это было немаловажно, так как в одном из своих писем Зодиак высказывал угрозы взорвать школьный автобус. Кроме того, службу в армии Аллен проходил на флоте.

Однако в 2021 году появился еще один подозреваемый. Его установили члены группы Case Breaker — добровольного объединения, оказывающего помощь в расследовании нераскрытых дел. В эту группу входят не просто энтузиасты, а более 40 следователей и сотрудников спецслужб, находящихся в отставке, и несколько журналистов. Согласно выводам Case Breaker, как сообщает издание The Independent, Зодиаком мог с большой долей вероятности являться Гэри Френсис Пост, работавший маляром. Привлечь Поста к ответственности или доказать его вину в полной мере вряд ли удастся, так как он умер в 2018 году. Тем не менее некоторые совпадения указывают на то, что именно маляр был тем самым Зодиаком, за которым правоохранители охотились не одно десятилетие.

Улики, указывающие на Поста

В первую очередь эксперты группы Case Breaker обратили внимание на внешнее сходство Гэри Френсиса Поста с самым известным фотороботом серийного убийцы. В частности у Поста, запечатленного на фотографиях, обнаруженных в потайной комнате его дома, были замечены идентичные шрамы на лице. Кроме того, бывшие следователи утверждают, что следы от ботинок, найденные на месте одного из преступлений, соответствуют подошвам армейских ботинок Поста. Также энтузиасты заявили, что часы, измазанные краской, которые оставил во время совершения очередного убийства Зодиак, принадлежали маляру. Особый интерес представляют и зашифрованные письма, которые отправлял маньяк. Ключом к расшифровке одного из них, по заверениям членов Case Breaker, является полное имя Гэри Френсиса Поста.

Мало того, известно, что Пост отличался агрессивным поведением, даже будучи уже пожилым человеком. Журналисты выяснили, что в 2016 году он умышленно столкнул свою 74-летнюю супругу с лестницы их дома в Гроувленде, причинив ей телесные повреждения. Он был признан психически некомпетентным для того, чтобы предстать перед судом, и был помещен в психиатрическую больницу. Позже Гэри Пост был помещен под опеку службы психиатрической помощи. Несмотря на обнаруженные журналистами факты из биографии Поста и результаты расследования, проведенного группой Case Breaker, в полиции и ФБР посчитали улики против маляра косвенными. По этой причине власти объявили, что Пост так и не был включен в число подозреваемых в убийствах, совершенных Зодиаком.

Источник: «Зодиак»: кем на самом деле самый самый загадочный преступник США - Русская семерка

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