Художница надеется найти людей, запечатленных на забытой в старой фотокамере пленке

В Уэльсе, Великобритания, женщина нашла таинственную пленку в старой фотокамере, произведенной не меньше 70 лет назад. Об этом пишет BBC News.

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49-летняя художница Сара Эванс купила подержанный пленочный фотоаппарат в благотворительном магазине. Первоначально она планировала использовать его исключительно в декоративных целях. «Мне не приходило в голову, что внутри может что-то быть», — призналась она. Однако в аппарате сохранилась пленка.

Эванс решила ее проявить и для этого обратилась за советом к пользователям сети. Оказалось, что фотоаппарат под названием Conway Camera был произведен компанией Standard Cameras, существовавшей в 1931-1955 годах. Большинство ответивших художнице были уверены, что пленка слишком старая и давно испортилась. Несмотря на это, Эванс решила не сдаваться и отправила ее в специализированную организацию.

После обработки на пленке обнаружили четыре сохранившихся кадра. На одном из них запечатлены два маленьких мальчика в траве, на другом — женщина с ребенком на руках. Эванс предположила, что раньше камера принадлежала семье с юга Уэльса, члены которой сделали эти снимки в конце 1950-х годов.

Теперь художница надеется найти людей с фотографий. «Мне бы очень хотелось передать эти снимки им или кому-нибудь из их родственников. Так они смогут заглянуть в давно исчезнувшее время», — объясняет Эванс.

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