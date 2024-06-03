Почему говорят, что детей «находят в капусте»

Мы с детства слышим о том, что детей «находят в капусте». А задумывались ли вы, почему именно там, а не в горохе, репе или ржи? Почему из всех традиционных для Руси культур выбрали именно эту? Существует не одна, а несколько версий, объясняющих происхождение этой фразы.

Никто не знает, когда впервые появилось это шуточное поверье. Капусту выращивали на Руси с 9 века нашей эры — ее привезли или греко-римские купцы, или торговые люди из варягов. Так что первых младенцев уж точно начали «находить в капусте» не раньше этого времени.

Акушерская версия

Известно, что при рождении ребенка всегда бывает много крови. В старину у нас относились к этой субстанции довольно негативно, как, впрочем, и во многих других странах. Кровь считали вместилищем силы, при этом не обязательно позитивной. Именно из-за этого женщины во время месячных до сих пор считаются нечистыми во многих культурах.

Существовало множество ритуалов очищения от крови и один из них был связан с капустой. При родах, которые на Руси происходили в бане, не использовали простыни. Перепачканные кровью, их пришлось бы уничтожить, а ткани стоили дорого. Поэтому под роженицу подкладывали капустные листья. После использования их просто сжигали. Считалось, что в огне сгорало все зло, пришедшее в этот мир с кровью. Да, баня сама по себе считалась местом не слишком хорошим.

Версия мифологическая

Если внимательно посмотреть на кочан капусты, то можно заметить, что он похож на плод с пуповиной. Рождает его земля, как женщина дает жизнь ребенку. Чтобы отделить ребенка от матери, а капусту от грядки — нужно воспользоваться ножом и перерезать пуповину или стебель.

Если рассказывать подрастающему поколению о том, откуда берутся дети, то на примере капусты получается очень наглядно. Возможно, что когда-то давно существовал миф или предание о появлении человека и все было завязано именно на капусте. Родители, используя эту аллегорию, просвещали молодежь, не особо вдаваясь в физиологические подробности.

Языческая версия

В древности многие народы верили, что злые духи могут нанести вред матери и ребенку. Так было и у славянских народов. Чтобы ввести нечисть в заблуждение, избегали называть вещи своими именами. Поэтому дети не рождались, а «находились в капусте». Так можно было скрыть от духов рождение продолжателя рода и защитить его от болезней и смерти.

Получается, что некий ребенок просто найден в капусте, куда его кто-то подкинул. Ни отец, ни мать младенца не имеют к этому ни малейшего отношения и просто берут его к себе в дом на воспитание. Обычай скрывать рождение ребенка до сих пор существует в некоторых сообществах, придерживающихся анимистических культов.