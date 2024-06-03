Секретное оружие русских: что впервые обнаружили на Куликовом поле

Исследователи государственного музея-заповедника "Куликово поле" в Тульской области нашли редкую деталь копья и наконечники стрел XIV века. Они принадлежали участникам Куликовской битвы.

© Музей-заповедник "Куликово поле"

Специалисты рассказали, что на месте битвы впервые был обнаружен элемент копья - вток, позволяющий втыкать его в землю и тем самым создавать особый упор.

© Музей-заповедник "Куликово поле" // Вток копья

Как отметил заведующий отделом археологических исследований Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Евгений Столяров, это помогало сдержать удар вражеской конницы. Другие находки также позволили понять, почему русское оружие того времени наводило ужас на противника, в чем его секрет.

Вызвали любопытство два найденных железных черешковых наконечника стрел. Один из них - овально-удлиненной формы, что характерно для лучников той эпохи.

Второй наконечник считается куда более редким, так как относится к типу бронебойных (они предназначались для того, чтобы пробивать кольчуги и другие доспехи противника). Такие элементы применялись для точного поражения воина, подчеркнул специалист.

© Музей-заповедник "Куликово поле" // Наконечник стрелы бронебойного типа

Евгений Столяров в беседе с РИА Новости объяснил, что для обнаружения только одной реликвии XIV века нужно "перелопатить тонны грунта".

"Отсеять при этом десятки килограммов металлического мусора, не имеющего отношения к 1380 году", - уточнил он.

Поэтому каждая находка имеет огромную научную, культурную и сакральную ценность. Есть и еще один важный аспект. Элементы оружия помогают не только расширить категории применяемого в ходе битвы вооружения, но и детализировать масштаб сражения.

Кстати, реликвии были найдены на южной периферии эпицентра сражения. Это подтверждает правильность ранее сделанных выводов о месте столкновения на поле боя, уточнили в пресс-службе музея. Отмечается, что находки уже прошли первичную консервацию. После полной реставрации они будут переданы в фонды музея и представлены гостям заповедника.

Ранее фонд Государственного музея-заповедника "Куликово поле" пополнила редчайшая находка специалистов Тульской археологической экспедиции. Так, исследователи обнаружили военный артефакт XVI - XVII веков - клевец. Находка уникальна не только для региона, но и для всей Центральной России.

© Музей-заповедник "Куликово поле" // Клевец

Клевец и подобные ему виды оружия были широко распространены на территории Польши, Венгрии. Богато украшенный клевец мог принадлежать человеку высшего сословия, например, князю или воеводе.