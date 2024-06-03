Почему Интернет приходится защищать от акул

Интернет — это миллионы компьютеров, соединенных между собой разными способами. Несмотря на все достижения науки и техники, по прежнему самой надежной связью считается кабельная. Проводники разного типа и диаметра опутывают не только сушу, но и опускаются на морское дно и это не самое безопасное место для оборудования.

У кабелей, пересекающих океаны, немало врагов. Это подводные течения, острые скалы, агрессивная соленая вода, давление, перепады температур и… вы не поверите — акулы. Кажется, что эти хищники глубин по какой-то одним им известной причине люто ненавидят подводные интернет-кабеля и не жалеют сил на борьбу с ними.

Уже установлено, что акулы неслучайно повреждают кабеля, а целенаправленно их грызут. Учитывая то, что один такой проводник обеспечивает связь миллионам абонентов, среди которых как обычные граждане, так и банки и военные ведомства, ущерб от такого озорства зубастых хищниц просто огромен.

Посудите сами — нужно не только точно отыскать место, где повреждена магистраль, но и добраться до нее, иногда через толщу песка и ила, а потом качественно соединить обрыв. Каждый такой ремонт влетает в копеечку владельцам кабелей, поэтому они вкладывают немало средств в то, чтобы выяснить природу этого вредительства и найти способ его избежать.

Ученые не слишком преуспели в решении этого вопроса, но многие авторитетные специалисты считают, что все дело в электромагнитных импульсах. Акулы каким-то образом чувствуют сигналы, передаваемые по проводникам, и принимают их за признаки жизнедеятельности неких существ, которые годятся в пищу.

Чтобы защитить интернет, а точнее, обеспечивающие его работу кабеля, компании заказывают всевозможные специальные проводники в прочных оболочках. На сегодняшний день наиболее надежной защитой признана оболочка на основе кевлара, но и она не всегда спасает от акульих атак.

Вы думаете, что интернет страдает от огромных тигровых или белых акул? Вовсе нет. Специалисты утверждают, что убытки от крупных хищниц минимальны, а настоящими врагами кабельно-проводниковой продукции стали бразильские светящиеся, или как их еще называют сигарные акулы. Это рыбы размером меньше кошки, но при этом по агрессии и настойчивости им нет равных.

© След от укуса сигарной акулы на спине дельфина

Обладая пастью, похожей на челюсти Чужого, сигарная акула атакует все, что попадается на ее пути. Аквалангист, тюлень, кабель, кит или подводная лодка — маленькие изверги совершенно неразборчивы в объектах нападений. Их «бурная деятельность» ежегодно приносит фирмам миллионы долларов убытков.