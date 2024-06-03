Какое оружие продолжает служить более века

Оружие – та сфера, которая просто не может стоять на месте. Оно постоянно развивается, совершенствуется. Сегодня уже никого не удивишь лазерным оружием или самонаводящимися ракетами. Понятно, что несколько десятилетий всё это хорошо себе представить могли лишь герои научно-фантастических романов. Но есть оружие, которое находится на вооружении более века. И, похоже, оно не собирается сдавать позиции…

«Парабеллум»

Пистолет Люгера – «Парабеллум» – разработал Георг Люгер в 1889 году. Главным достоинством новинки стала точность, которая достигалась за счёт мягкого спуска и эргономичной рукоятки (находилась под большим углом по отношению к ствольной коробке). Отличительной особенностью также оказалось большое количество фрезерованных деталей, что значительно усложнило процесс его производства. Но при этом отбоя от желающих стать обладателем «Парабеллума» не было. Именно поэтому образцы этого пистолета хранятся не только у заядлых коллекционеров, но и на военных складах в разных странах мира.

Револьвер Нагана

Ещё одна «оружейная легенда» – семизарядный револьвер Нагана, сконструированный бельгийскими промышленниками Эмилем и Леоном Нагана. Над его созданием они начали трудиться ещё в 1878 году. Окончательный вариант же разработчики смогли представить лишь к 1892 году. Револьвер оказался прост в производстве и в обслуживании, а поэтому в СССР его выпуск прекратили только к 1960 году. Но запасов хватило ещё на несколько десятилетий вперёд. Таким оружием вооружали милиционеров, сотрудников прокуратуры, почтальонов, начальников геологических экспедиций вплоть до начала нулевых годов. Сегодня револьверы этой системы используются гражданскими лицами для самообороны и как наградное оружие.

Кольт 1911

Знаменитый самозарядный пистолет разработал и запатентовал американский оружейник Джон Мозес Браунинг в 1911 году. Пистолет взяли на вооружение в США и его практически сразу полюбили солдаты и офицеры. Удобство, простота в обращении, безопасность, надёжность – вот факторы, благодаря которым оружие заменили итальянской «Береттой» только в 1985 году. Правда, «Кольт» «искоренили» не окончательно. Американские военные и полицейским активно используют его и по сей день.

«Маузер»

Самозарядный пистолет «Маузер К96» разработали три брата Федерле в 1895 году. Правда, патент на оружие получил их начальник Петр-Пауль Маузер. Модель оказалась добротной: деревянная кобура крепилась к рукоятке пистолета, а скорострельность достигала 900 выстрелов в минуту. Данные характеристики по достоинству оценили в годы революции как белогвардейцы, так и большевики. В настоящее время «Маузер» используют в Бразилии, а в России такие пистолеты вручают в качестве наградного оружия.