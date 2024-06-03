«Привет от Сталина». Чем советские летчики удивили жителей Берлина летом 1941 года

После вероломного нападения фашистов на СССР советская авиация активизировалась в кратчайшие сроки. Уже летом 1941 года лётчики организовали беспрецедентную операцию, разбомбив Берлин и передав тем самым нацистам «привет от Сталина».

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Смелый план

Отрицать, что неожиданное проявление агрессии со стороны германцев застало советские ВВС врасплох, не стоит. Да, существенная часть военных самолётов была уничтожена на приграничных аэродромах. Потери оказались значительными, но всё же не катастрофическими.

В июле 1941 года немецкие самолёты уже кружили над Московской областью, но, несмотря на это, было принято решение предпринять ответный шаг. На этом активно настаивал нарком ВМФ адмирал Николай Герасимович Кузнецов.

Иосиф Сталин авантюрную идею поддержал, после чего началась разработка задания для лётчиков. Требовалось пролететь более тысячи километров сквозь плотное кольцо немецких ПВО и самолётов-перехватчиков на высоте 7 тысяч метров с температурой за бортом 45-50°С. Такую нагрузку были готовы выдержать далеко не все советские лётчики, поэтому пришлось отбирать наиболее выносливых и стрессоустойчивых.

Первый вылет с аэродрома Кагул на острове Саарема в Балтийском море назначили на 7 августа 1941 года. В назначенное время пятнадцать самолётов с полным запасом бомб направились в сторону Германии. На протяжении восьми часов асы мучились от холода, а дышать им приходилось в кислородных масках. Вскоре их обнаружил враг, но сбивать «наглецов» никто не торопился. Немцы не могли поверить, что это противник направляется в сторону Берлина, а поэтому приняли летательные аппараты за свои. Из-за этой непростительной ошибки советские самолёты оказались в воздушном пространстве Германии.

В Берлине всё спокойно?

Вскоре на горизонте появились огни Берлина. Спящий город ещё не знал, что ждёт его. Через некоторое время германская столица содрогнулась от мощных взрывов 250-килограммовых бомб. Только после этого по небу забегали прожектора, раздались выстрелы немецких ПВО. Но обнаружить советские самолёты немцы так и не смогли. Не на той высоте искали. Сложнейшая боевая операция прошла без потерь.

К утру немецкое командование оказалось в непростой ситуации, ведь гражданам требовалось объяснить, как подразделения ПВО позволили врагу совершить такой масштабный обстрел. Было принято решение свалить всё на Великобританию – якобы к столице Германии прорвались 50 английских самолётов, из которых шесть удалось сбить. Но в Лондоне поспешили «оправдаться» – из-за неблагоприятных метеоусловий авиация просто не могла подняться с аэродромов.

Только после этого фюреру пришлось признать перед населением – их бомбили русские. К тому же отрицать очевидное далее не имело смысла, так как налёты продолжались.

Бомбардировки Берлина велись вплоть до 4 сентября 1941 года. За это время русские лётчики совершили 86 вылетов и сбросили 311 фугасных и зажигательных бомб общим весом 36 тонн. Столица смогла спать спокойно только после того как немцы в ходе тяжелейшей операции ликвидировали Кагул.