Винтовка Мосина. Почему ее называли «трехлинейка»

Русская трехлинейная (7,62 мм) винтовка Мосина образца 1891 года. За более чем 100 лет легендарное оружие сменило множество названий, претерпело огромное количество изменений в конструкции и модернизаций, выпускалось в нескольких вариантах и даже в разных странах. Мало какой образец ручного стрелкового оружия настолько хорош, что его не только знают во всем мире, но и находится он на вооружении с конца XIX века и по сей день, а спрос на него не угасает.

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Название винтовки пошло от калибра и старого названия длины – линии (1/10 дюйма или 2,54 мм), ведь калибр этой винтовки после всех испытанных изобретений стал 7,62 мм. Долгое время винтовка называлась обезличенно, поскольку являлась, по сути, «комиссионной» – в ее создании принимал участие не только Сергей Иванович Мосин, но и Леон Наган, бельгиец. Название винтовки утверждал сам Александр III, поэтому поначалу она именовалась просто «Трехлинейная винтовка образца 1891 года».

От идеи к прообразу

Винтовки с ручной перезарядкой, укомплектованные магазинами, понемногу использовались в военных действиях начиная с середины XIX века, правда, в крайне малых количествах. Примеры их использования – это Гражданская война в Соединенных Штатах Америки; Русско-турецкая война – такие винтовки были у турков. Оружие такого типа вскоре стало известно в Российской империи, которая в 1878 году начала приобретать подобные экземпляры для того, чтобы подробно исследовать и тщательно испытать.

Ранние образцы магазинных винтовок хоть и были на ступень выше предшествующих им однозарядных, имели массу недостатков и неудобств, низкую надежность и сомнительную точность и дальность. В этих магазинах патроны располагались в ряд, один за одним, поэтому приходилось использовать патроны кольцевого воспламенения – а такие патроны были намного слабее, с меньшей начальной скоростью полета пули. Это препятствовало возможности их принятия на вооружение регулярной армии.

Магазины вышеупомянутых конструкций, помимо других недостатков, имели еще один большой минус: после израсходования боезапаса их наполнение приходилось производить вручную по одному патрону, а это очень сильно снижало практическую скорострельность. Бойцы на фронте использовали эти винтовки преимущественно в качестве однозарядных, сохраняя заряженные магазины для применения в самом напряженном моменте боя.

Рассматривать возможность применения такой винтовки в качестве основного оружия в регулярной армии стали только после 1880 года, когда в конструкцию оружия стали внедряться такие изобретения, как магазин в середине оружия, придуманный американским изобретателем Джеймсом Ли; патронная пачка для быстрого заполнения магазина, появившаяся на винтовке Манлихера в 1889 году; обойма бельгийской фирмы Маузер.

Эти приспособления значительно улучшили конструкцию: они сделали возможным пополнить магазин за очень короткий срок – примерно за то же время, за которое стрелок перезарядил бы архаичную однозарядную винтовку одним патроном. Примерно в то же время появились и более легкие патроны, снаряженные бездымным порохом, что позволило снизить вес как самого заряженного оружия, так и носимого стрелком боезапаса.

После начала производства винтовок различных марок, оснащенных этими нововведениями, их приняли на вооружение и стали массово поставлять в войска почти во всех развитых странах. До 1890 года практически полностью перевооружились армии Италии, Германии, Англии и Швейцарии – в каждой стране наладили свое производство. Однако на то время винтовки разных стран имели практически идентичные боевые характеристики. Ведь это было только начало эры нового, магазинного ручного стрелкового оружия.

В 1882 году в России Главное артиллерийское управление заинтересовалось винтовками такого типа и поставило задачу разработать аналогичную винтовку.



Сперва исследования отталкивались от существующего 4,2-линейного патрона, предназначенного для винтовки Бердана, снаряженного дымным порохом. В управлении рассмотрели много зарубежных и российских разработок. Результаты некоторых были высоко оценены – в их число попала и винтовка Мосина 1887 года, но у нее был прикладный магазин и поэтому внимания ей почти не уделили.

Однако прогресс опередил исследования управления. Бездымный порох приемлемого качества был разработан в России в 1889 году Дмитрием Ивановичем Менделеевым. В то же время был изобретен патрон 7,62×54 мм. Оболочка пули была из мельхиора – она не ржавела, меньше изнашивала ствол и была прочнее медной. Таким образом, все рассматриваемые образцы оказались устаревшими, а вся проделанная с ними работа – напрасной. В будущем пригодится только аналитический опыт для испытаний оружия следующего поколения.

В результате конкурса 1889 года и сравнительных испытаний многих образцов комиссия наконец-то смогла четко описать свои требования к винтовке, которую необходимо было создать. Ни одна представленная винтовка этим требованиям не соответствовала, но самые близкие по характеристикам – Мосина и Нагана – были отправлены им на доработку с указанием недостатков. Оружейники взялись за работу, переделки предстояли значительные.

В 1890 году, получив доработанные образцы, комиссия отправила первые экземпляры винтовок – по 300 штук Мосина и Нагана – на испытания в армию. Члены комиссии отметили, что отечественные винтовки сделаны были более грубо, с большими допусками, в отличие от идеально выверенных бельгийских. Однако проблем с подачей патрона у наших было почти втрое меньше, чем у бельгийских. К тому же конструкция винтовки Нагана была сложнее и, как следствие, дороже в производстве.

Спустя год исследований и испытаний комиссия все же пришла к компромиссу в вопросе, какая винтовка должна получиться в итоге. На вооружение была принята винтовка на основе конструкции Мосина, но со многими разработками, применявшимися в винтовке Нагана, а также с некоторыми немаловажными изменениями, которые предложила сама комиссия. Так что, по всем канонам того времени, называться она должна была «комиссионная винтовка 1891 года».

Словом и делом, пулей и штыком

В 1892 году в Туле, Сестрорецке и Ижевске приступили к массовому производству новой винтовки. Российские оружейные заводы только начали осваивать изготовление нового и непривычного для них изделия, к тому же поначалу им не хватало мощностей. В связи с этим один заказ на производство полумиллиона винтовок был даже поручен французскому заводу в городе Шательро. Сегодня винтовку французского производства практически невозможно найти, она – мечта любого коллекционера.

Сразу же после начала изготовления и поступления в войска винтовки стали регулярно модернизировать. Учитывалось мнение военных разных чинов, в том числе и рядовых солдат, так как именно они в основном пользовались новым оружием. Сделали накладку на часть ствола, предотвращая ожоги рук, изменили шомпол для упрощения чистки, убрали детали, портящие солдатскую форму при длительной переноске. Причем все изменения касались не только заново выпущенных винтовок, они вносились и во все ранее выпущенные экземпляры.

Когда Россия вступила в Первую мировую войну, у нашей армии было на вооружении примерно 4,5 млн винтовок. Выпускались они тогда четырех модификаций для разных родов войск и задач: драгунская, пехотная, казачья и карабин. Отличались они длиной ствола и наличием или отсутствием штыка. Общая же конструкция была одинаковой. Как было обнаружено позже, одинаковыми были и проблемы, связанные с эксплуатацией.

Вне зависимости от варианта исполнения, непосредственно в ходе боевых действий у винтовок обнаружился ряд новых серьезных недостатков. Необходимо было изменить конструкцию обоймы, снижающую скорострельность, изменить крепление штыка хомутиком, который быстро разбалтывался, но в первую очередь решить вопрос с проблемой подачи новых остроконечных патронов и защитой механизмов от вездесущей окопной грязи. Ну и исправить еще около дюжины мелких, но неприятных недочетов, портящих и без того несладкую жизнь солдата.

К слову, тупоконечные пули образца 1890 года имели меньшую начальную скорость полета: 660–690 м/с против 865м880 у остроконечного образца 1908 года. Конструкция у них была одинаковая и представляла из себя свинцовую пулю в мельхиоровой оболочке. А в 1916 году разработали и внедрили бронебойную пулю в связи с необходимостью вести огонь по бронированным и хорошо защищенным целям. В ее конструкцию был добавлен стальной сердечник.

Когда в России полыхала Гражданская война, в массовом производстве осталась только драгунская винтовка с длиной ствола 729 мм, но мелкими партиями выпускалась и пехотная с длиной 800 мм. После войны стали выпускать только драгунскую и карабин (длина ствола 510 мм). Максимальная прицельная дальность со штатными приспособлениями менялась лишь единожды. До 1891 года она составляла 1850 метров, а после установки прицельной планки Коновалова возросла до 2276 метров.

Надежная опора советской власти

После революции и укрепления советской власти в верхах возникли жаркие споры, что лучше: модернизация и подгонка под современные реалии уже имеющейся винтовки или же создание совершенно новой. В итоге было решено, что хоть это оружие, увидевшее свет в 1891 году, и начинает проигрывать новым зарубежным винтовкам аналогичного типа, но все же пока по всем характеристикам вполне подходит для армии, а разработку новой винтовки магазинного типа, да еще и под новый патрон, сочли совершенно нецелесообразным.

Во-первых, это было неподъемно дорого для только встающей на ноги молодой державы. А во-вторых, многие считали, что магазинная винтовка очень быстро устареет, и предпочтение необходимо отдавать разработке новых видов ручного стрелкового оружия. В итоге решили модернизировать уже имеющуюся винтовку, и в 1924 году для этого был создан специальный комитет. Для усовершенствования был выбран самый короткий и удобный вариант – драгунский. После чего название вновь сменилось и стало звучать как «винтовка образца 1891/1930 гг.».

Несмотря на большое количество улучшений, наша магазинная винтовка все равно выглядела слабо на фоне вооружения армий других стран. Благо, она перестала быть единственным стрелковым оружием пехоты. В то время активно развивались и поставлялись в войска и другие его виды: самозарядные винтовки, конструкцию которых смогли довести до ума и даже сделали снайперские варианты, легкие пулеметы и пистолеты-пулеметы.

В 1932 году начался серийный выпуск снайперской винтовки образца 1891/1930 годов. Основные отличия:

– был намного лучше обработан канал ствола;

– установлен оптический прицел ПЕ (прицел Емельянова), ПБ (прицел боковой) и позже ПУ (прицел укороченный). Примечательно, что конструкция оптических прицелов не позволяла использовать для заряжания обойму, и магазин приходилось пополнять по одному патрону;

– рукоять затвора была удлинена и загнута вниз, чтобы при работе затвором этот самый прицел не задевать.

В 1938 году на вооружение поступил карабин, доработанный по типу последней модернизации винтовки. Его прицельная дальность составила один километр. Он предназначался для защиты всадников, водителей, саперов – им нужно было что-то компактное и легкое. В 1944 году его модернизировали в последний раз, сделав штык не съемным, а откидным, а также упростили технологию производства. С таким карабином было комфортно в бою, окопах, лесах. Но если сравнивать его возможности с винтовкой, то в стрелковом и штыковом бою они были почти идентичны.

Отдельно стоит обратить внимание на штык. Общая длина его вместе с креплением составляла 500 мм, а длина самого клинка 430 мм. Он имел форму четырехгранной иглы с продольными ложбинками – долами, играющими роль ребер жесткости.

На подавляющем большинстве иностранного ручного стрелкового оружия штык был в виде тесака и назывался штык-ножом. Он был более универсальным и считался более гуманным. И только на трехлинейке он был игольчатым.

Штык оставлял страшные раны в теле человека. Глубокие колотые, в большинстве случаев сильно загрязненные тем, что было на штыке, они очень быстро воспалялись, инфекция распространялась вглубь, долго и плохо заживали, гноились, требовали серьезных хирургических вмешательств. А в условиях переднего края в приоритете была медицинская помощь бойцам с более тяжелыми ранениями. Так что с виду легко раненый русским штыком солдат мог через короткое время погибнуть от сепсиса.

Когда в 1938 году на вооружение приняли очень удачную самозарядную винтовку Токарева (СВТ), планировалась полная замена ею устаревших «Мосинок» к 1940 году.



Ведь все армии мира перевооружились, следуя за прогрессом. Конечно, винтовка Токарева была дороже и сложнее в производстве, но превосходство по многим параметрам над архаичной конструкцией винтовки Мосина оправдывала эти затраты. К тому же существовали и снайперские варианты СВТ, высоко оцениваемые бойцами.

Все планы перевооружения армии рухнули с началом Великой Отечественной войны. Производство сложной и дорогой винтовки Токарева сильно сократили, отдав производственные мощности под уже отточенное изготовление старых добрых магазинных винтовок и пистолетов-пулеметов. Так что до самого конца ВОВ именно винтовки и карабины Мосина составляли примерно половину всего ручного стрелкового оружия Красной армии.

Из царских времен – в вечность

Винтовка Мосина широко известна по всему миру, легально производилась в других странах, экспортировалась и, само собой, много куда попадала нелегально. Первая в истории этого оружия экспортная партия в 30 тыс. штук была отправлена в Королевство Черногория в 1898 году. А самый свежий контракт был заключен в 2019 году с Центральной Африканской Республикой. Она приобрела у Российской армии большую партию оружия, в которую также входили карабины Мосина образца 1944 года.

Данные о первом применении «Мосинки» разнятся. В одних источниках указан 1893 год – тогда на Памире произошло столкновение русского подразделения с афганцами. Другие же утверждают, что первые бои, где она использовалась, датируются рубежом XIX и XX веков – и это было восстание в Китае. Со дня выхода «Мосинки» в свет сложно, наверное, найти крупные боевые действия, где бы это простое и в то же время надежное оружие не находило себе применения. До сих пор эти винтовки и карабины ценят и любят.

На данный момент много стран имеют на хранении и вооружении «Мосинку». Например, в США на заводе Ремингтон она даже до сих пор выпускается.



Правда, американская винтовка названа именами обоих основных конструкторов: Мосина и Нагана. На базе карабина, разработанного в 1944 году, в Туле и Ижевске уже много лет выпускается конверсионный охотничий карабин практически без изменений, кроме необходимых по криминалистическим требованиям. Также гражданские оружейники делают такие карабины и под другой патрон.

Винтовка Мосина очень популярна в США. Из всего богатого арсенала вооружения, разрешенного к приобретению гражданскими лицами, в 2012 году лидировала именно она. С вооружения Российской армии карабины и винтовки Мосина уже давно сняты, однако же до сих пор используются кое-где вневедомственной охраной, а Росгвардия использует их на начальных этапах подготовки снайперов. Охотники заслуженно любят эти карабины гражданской модификации. Да и на всей планете «Мосинки» находят свое боевое применение в горячих точках.

Таким образом, «трехлинейка» прошла тернистый путь из множества доработок и модернизаций. Она поучаствовала в десятках войн и сотнях менее крупных конфликтов, да и до сей поры используется по прямому назначению. «Мосинка» нашла свое применение не только в войсках, но и в рядах охотничьего и спортивного оружия. Так что можно смело сказать, что за более чем вековую историю винтовка Мосина стала поистине легендарным оружием.