От запаха до дембеля: что значили «звания» негласной иерархии в Советской Армии

В Советской Армии существовала негласная иерархия, которая потом распространилась и на армию РФ. Запах, дух, слон, черпак, дед, дембель – вот главные неофициальные армейские «звания». Так что же они означают?

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Запах

Запах – солдат-срочник, которого только что призвали служить. С таким «званием» молодые парни ходили вплоть до принятия присяги – обычно первый месяц службы. Обязанностей у запаха немного. Фактически, только следить за собой и чётко выполнять всё, что скажет сержант. Также нужно научиться подшиваться, мотать портянки, делать кантик и заучить устав.

Дух

Первые полгода службы солдат проводит в статусе «духа». В это время особые требования предъявляются к внешнему виду – застёгнуто должно быть всё, что можно застегнуть, а ремень утянут на максимум.

Обязанностей у духа заметно больше по сравнению с воздухом. Духам приходится делать буквально всё не только за себя, но и за старших товарищей.

Слон или шнурок

На следующие шесть месяцев дух превращался в слона. Это «звание» можно считать переходным, так как фактически ничего в жизни срочника не менялось. Разве только можно немного ослаблять ремень и делать «ласточку» – специальный загиб на гимнастёрке.

Черпак или череп

После первого года службы слон становился черпаком. С этого момента солдат начинает принадлежать сам себе. Он не делает ничего за других, но и его обязанности никто не спешит выполнить. Никаких ограничений во внешнем виде уже нет, но главное не перегибать палку, иначе проблем не избежать.

Дед

Последние полгода армейской жизни советский гражданин проводил в статусе деда. Старослужащим нужно было передвигаться медленно и чинно, регулярно забывать, какой сегодня день на календаре и сколько ему осталось до приказа (напоминали обо всём этом духи).

Главные обязанности деда – сшить парадную форму и сделать очень красивый дембельский альбом.

Дембель

Дембель плохо вписывался в армейскую иерархию. Солдат после выхода приказа некоторое время находился в расположении части, но мыслями уже был на гражданке. Начальство понимало, что толку от таких молодых людей никакого, а поэтому старались поскорее отправить их домой. Но перед этим требовалось совершить «дембельский аккорд» – взяться за какую-то большую работу, которую дембель выполнит от и до самостоятельно.