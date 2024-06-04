День эколога в России: дата, история и традиции праздника

5 июня все российские защитники природы отмечают профессиональный праздник - День эколога.

© РИА Новости

Дата была выбрана неслучайно, ведь именно 5 июня все мировое экологическое сообщество отмечает Всемирный день охраны окружающей среды, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН. Он был установлен в память о Стокгольмской конференции по проблемам окружающей человека среды 1972 года. На ней поднимались проблемы ухудшения экологической ситуации и была принята Стокгольмская декларация, включающая 26 принципов сохранения окружающей среды.

История

Впервые Россия отметила День эколога 5 июня 2008 года, а учрежден он был годом ранее указом президента Владимира Путина по инициативе комитета по экологии Государственной думы.

Традиции

Для развития инновационных подходов и обмена опытом между экологами в Москве ежегодно проводится Международный форум "Экология", объединяющий профессионалов из разных точек мира. В 2024 году он пройдет в 15-й раз и соберет 1200 участников из 70 регионов России и 10 зарубежных стран.

В этот день в большинстве российских регионов традиционно проходят субботники и высадки деревьев. Это способ напомнить жителям об их ответственности за судьбу планеты.

К тому же в общественных приютах для животных и дельфинариях проводятся дни открытых дверей. Участники таких мероприятий могут помочь волонтерам, которые заботятся об этих питомцах.

Похожие праздники

В третье воскресенье сентября в России отмечается День работников леса - профессиональный праздник всех задействованных в лесной отрасли.20 марта по всему миру отмечается День Земли, учрежденный по инициативе ООН. Это главный экологический праздник, объединяющий всех неравнодушных к судьбе планеты.Ежегодно с 15 апреля по 5 июня в России проводятся Дни защиты от экологической опасности, призванные повысить уровень знаний населения о ряде экологических угроз.9 июня все ботаники мира отмечают свой профессиональный праздник.В 1999 году в РФ был учрежден День работников заповедного дела. Он отмечается 14 октября.

Интересные факты

Окружающей среде вредит не только загрязнение отходами производства и бытовым мусором, но еще и шумовое загрязнение. Шум приносит вред человеку, животным, а также растениям: доказано, что он разрушает растительные клетки.

Ученые предупреждают об опасности микропластика - мельчайших частиц пластмассы, которые могут содержаться в воде и продуктах питания. Микропластик попадает в наш организм вместе с напитками и пищей и наносит вред здоровью.

В лесах Тверской области, недалеко от деревни Бубоницы, уже три десятилетия работает приют для осиротевших медвежат. Это единственное такое заведение в России. Сотрудники приюта воспитывают детенышей так, чтобы взрослыми они смогли вернуться в дикую природу.

Недавно стало известно, что возобновляемые источники энергии впервые обеспечили свыше трети от всей генерации электричества на Земле. Причина таких успехов - в увеличении количества солнечных батарей и ветряных турбин.

Многочисленные экологические программы и акции приносят свои плоды, однако ООН по-прежнему считает повышение температуры Земли и сокращение биоразнообразии основными проблемами, угрожающими человечеству.