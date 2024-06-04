Тюрьма особого назначения и другие тайны Соловков

«Местность Соловецкого острова составляет решительный контраст со всеми соседними ей: словно природа огорчилась, истощенная в береговых тундрах и болотах, и, собравши последние оставшиеся силы, произвела на острове новый, особенный мир...» – писал известный этнограф С. В. Максимов о суровом архипелаге, раскинувшемся в южной части Белого моря, у входа в Онежский залив.

Легендарные Соловки, служившие обиталищем для древних людей, средневековых монахов и лагерных заключенных, овеяны множеством тайн, часть которых до сих пор до конца не разгадана.

Мыс лабиринтов и языческое капище

Знаменитый архипелаг является самым крупным в Белом море: в него входят шесть больших островов и около сотни маленьких. Образовались Соловецкие острова примерно 7 тысяч лет до н. э., а уже в середине VI тысячелетия до н. э. здесь появляются стоянки первобытного человека. Среди важнейших и самых загадочных свидетельств пребывания на Соловках древних поселенцев – три с половиной десятка сохранившихся до наших дней каменных лабиринтов в форме закругленной спирали, точное предназначение которых до сих пор вызывает сомнения у ученых. Возраст этих доисторических сооружений из округлых валунов диаметром 30-40 см составляет более 3-х тысяч лет. Диаметр самих лабиринтов сильно различается, варьируясь от 3-х до 25 метров. Около трети из них сконцентрировано на склонах Сигнальной горы в западной части Большого Заяцкого острова. Здесь же сохранилось еще около 850 культовых памятников древности: сейды, дольмены, курганы с человеческими останками. По преданию, каменная пирамида с усыпальницей и тайными ходами может находиться и внутри самой горы. Благодаря сохранившимся чертежам, выполненным в 1542–1555 годах картографом Антонием Вудой, вплоть до XVII века под горой также находился языческий храмовый комплекс, напоминавший Стоунхендж, который был уничтожен христианскими фанатиками. По основной версии, каменные лабиринты служили ритуальным «выходом» в загробный мир для душ усопших. По другой, более прозаической версии, лабиринты были всего лишь схемами ловушек для рыбы или служили своеобразными навигационными знаками для первобытных мореходов.

Танцующий лес

Есть на Соловках и диковинки естественного происхождения. Одной из таких уникальных природных достопримечательностей является березовое криволесье, которое в народе также называют «танцующим лесом». Единственные представители лиственных деревьев на островах архипелага – это березы. Причем, не привычные нам пушистые березки, а береза извилистая – редкий подвид с перевинченными, перекрученными стволами и сплошной сеткой ветвей. Такие березняки труднопроходимы и тоже образуют своеобразный природный лабиринт.

Тайны Соловецкого монастыря

Православный мужской монастырь был основан на Соловках еще в XIII веке, а в 1594 году завершилось строительство каменного Кремля. Соловецкая крепость стала главным форпостом Московии на севере. За 400 лет своего существования Соловецкий монастырь обогатился не только духовными ценностями, но и материальными. Килограммы золота, серебра, драгоценных камней и ценных произведений искусства было вывезено оттуда в XIX-XX веках в Петербург и Москву. Известен монастырь и своей легендарной библиотекой, где на 1835 год насчитывалось 4608 томов как богословского, так и научного, исторического и другого содержания. Среди наиболее ценных исторических материалов – грамоты самого Ивана Грозного, новгородские документы, патриаршие и митрополичьи архивы и т.д. Славился монастырь и своим промышленным комплексом: промысловыми мастерскими, сельским хозяйством, уникальной системой отопления и хорошо развитой водной транспортной системой. Благодаря последней, монастырь обладает сетью подземных ходов, часть которых до сих пор не обнаружена. Подземелья эти имели хозяйственное назначение и представляли собой гидротехнические сооружения. Однако при необходимости, вероятно, могли служить также и военным целям. В советское время часть выходов была замурована, чтобы предотвратить возможные побеги заключенных. Не исключено, что под землей до сих пор сокрыты и монастырские тайники, где может оставаться часть Соловецких сокровищ.

Место заточения

Соловецкие острова печально известны своим исправительно-трудовым лагерем, организованным по приказу В. И. Ленина на месте бывшего монастыря в 1923 году. А в 1937 году лагерь превратился в тюрьму особого назначения, которая просуществовала до начала Советско-финляндской войны 1939-40 годов и была закрыта, когда заключенных эвакуировали на материк. Однако Соловецкий монастырь выполнял функцию государственной тюрьмы еще со времен Ивана Грозного.

В монастырских темницах томились еретики, бунтовщики, соратники Степана Разина, опальные офицеры и представители дворянства. Среди самых известных «политзаключенных» царского периода – митрополит Филипп, князья Ефим Мещерский и Василий Долгорукий, граф Пётр Андреевич Толстой. Здесь же в неволе в возрасте 112 лет почил последний атаман Запорожской Сечи Пётр Кальнишевский.

Всего до революции через Соловецкие застенки прошло около 700 человек, а в советский период, по приблизительным подсчетам исследователей, общее число лагерников достигало 70 тысяч. Среди Соловецких зэков советского периода – академик Дмитрий Лихачёв, о. Павел Флоренский, драматург и театровед Лесь Курбас, философ-теолог Юлия Данзас, писатель Борис Ширяев, историк и краевед Николай Анциферов и другие. Именно Соловецкий лагерь стал прообразом Солженицынского «архипелага ГУЛАГ».

В 1967 году Соловецкий монастырь был отдан Архангельскому краеведческому музею, а с 1990 года на Соловецких островах возобновилась религиозная жизнь. Сегодня Соловки входят в федеральный список особо ценного культурного наследия и охраняются ЮНЕСКО.