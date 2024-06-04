Международный день объятий с кошками: история праздника

4 июня отмечается необычный праздник - Международный день объятий с кошками. Основная идея этого дня - выразить любовь и признательность своим пушистым питомцам посредством объятий.

© Unsplash

Однако не все кошки с энтузиазмом воспринимают такие проявления нежности.

Происхождение праздника

Точное происхождение Национального дня обнимашек с кошками в США неизвестно. Согласно одной из версий, праздник был учрежден для снятия стресса и выражения любви к домашним животным.

Особенность праздника

Примечательно, что мнение самих кошек и котов относительно этого праздника, как правило, не учитывается. Независимые по своей природе, они часто сопротивляются объятиям хозяев, пытаясь вырваться и выражая недовольство попытками запечатлеть их в нежеланной позе.

Интересные факты