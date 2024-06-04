Международный день объятий с кошками: история праздника 4 июня 2024 года
4 июня отмечается необычный праздник - Международный день объятий с кошками. Основная идея этого дня - выразить любовь и признательность своим пушистым питомцам посредством объятий.
Однако не все кошки с энтузиазмом воспринимают такие проявления нежности.
Происхождение праздника
Точное происхождение Национального дня обнимашек с кошками в США неизвестно. Согласно одной из версий, праздник был учрежден для снятия стресса и выражения любви к домашним животным.
Особенность праздника
Примечательно, что мнение самих кошек и котов относительно этого праздника, как правило, не учитывается. Независимые по своей природе, они часто сопротивляются объятиям хозяев, пытаясь вырваться и выражая недовольство попытками запечатлеть их в нежеланной позе.
Интересные факты
- Девиз праздника - "Обними кота!".
- Во многих странах в этот день принято отдавать бездомных кошек и котов в добрые руки.
- В Санкт-Петербурге День обнимашек с кошками также является днем памяти кошек, которые помогли спасти город от крыс во время блокады.