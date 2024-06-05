Как шелковая акула по кличке Джинн установила мировой рекорд

Шелковая акула по кличке Джинн за полтора года проплыла по Тихому океану более 27 000 км. Это новый рекорд среди водоплавающих по дальности миграции. Предыдущий принадлежит самке серого кита, которая доплыла от берегов Сахалина до Северной Америки, преодолев 22 500 км. Самое большое достижение среди акул — 20 000 км. Но от шелковых акул такого никто не ожидал: как правило, они обитают в шельфовых водах, у побережья континентов и островов. Статья об удивительном путешествии опубликована в Journal of Fish Biology.

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«Раньше мы изучали тигровых акул у Галапагосских островов и выяснили, что они предпочитают держаться поближе к берегу из-за изобилия пищи в заповеднике. Исследуя шелковых акул, мы сталкивались с ними у островов Дарвин и Вулф, и я подумал, что они, как и тигровые, хотели бы держаться поближе к дому — но вскоре убедился в своей ошибке», — рассказал доктор Пелайо Салинас де Леон, ведущий автор исследования.



В июле 2021 года ученые заметили взрослую самку акулы неподалеку от острова Вулф. На ее плавнике закрепили спутниковый датчик, позволяющий отслеживать передвижения. Прибор показал, что за 546 дней акула проплыла 27 666 км. Это в четыре раза больше протяженности США от восточного до западного побережья. Джинн преодолевала в среднем 50 км в день, и ее путешествие — самая продолжительная зарегистрированная миграцию как по длительности, так и по пройденному расстоянию. Почти все это время она находилась в международных водах, а не на охраняемой территории Галапагосского заповедника.

Понимание путей миграции акул важно для сохранения популяции во всем мире. Шелковые акулы относятся к уязвимым видам, они внесены в Красную книгу МСОП. Животные часто запутываются в сетях, на них охотятся и ради плавников. Им требуется много времени для созревания, поэтому они чувствительны к чрезмерному вылову рыбы, который привел к сокращению их популяции на 47-54% во всем мире и до 90% — в юго-восточной части Тихого океана. Длительные миграции в международных водах с интенсивным промыслом подвергают этот вид большому риску. Ученые подчеркивают, что для спасения вида необходимы совместные усилия на международном уровне.