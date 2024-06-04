Право первой ночи — как оно работало и почему принималось как должное

Право первой брачной ночи, которое мы сегодня считаем варварским и унизительным обычаем, раньше воспринималось далеко не так однозначно. Обычай отдавать невесту в первую брачную ночь шаману, феодалу, родственнику или просто прохожему, чаще всего был выгоден всем, кроме жениха.

Почему невесты спокойно воспринимали этот противоестественный для нас способ начала интимной жизни?

В большинстве европейских стран правом первой брачной ночи обладал феодал. Он мог потребовать исполнения обычая от своего вассала и тот должен был безропотно отдать ему свою невесту. Правда, подданный мог перевести дело в финансовую плоскость, а точнее — заплатить своему господину выкуп. Тут все зависело от платежеспособности, а также от силы чувств и желания расстаться с деньгами.

Простые люди того времени относились к девичьей чести достаточно спокойно. Они рассуждали, что от девушки не убудет, если герцог или князь потешится, а деньгам в хозяйстве можно найти и более важное применение. Также с землевладельцем мало кто хотел ссориться и даже, имея претензии, вассалы предпочитали молчать, чтобы не пострадать.

В африканских и некоторых азиатских племенах правом на первую брачную ночь обладал шаман или жрец. В этом случае все переводилось в плоскость религии и вообще не вызывало вопросов. Считалось, что с девушкой уединяется через своего представителя дух или божество. Такой обряд подавался как изгнание из тела невесты злых духов и даже считался услугой, за которую доплачивали.

Сам обладатель права на чужую суженую был всегда в выигрыше — он получал что хотел, а если ему было неинтересно, мог не требовать права или взять выкуп. Как ни странно, но часто имела выгоду от этого и девушка, в том случае, если на практике девушкой уже не являлась. Это право было отличным способом скрыть от жениха и его родственников потерю девственности до свадьбы. С господином можно было договориться, а чаще всего он и сам не желал участвовать в дрязгах своих вассалов.

А вот муж никогда не оставался доволен. Во-первых, у него отбирали его право на первую брачную ночь, во-вторых, все вокруг знали, что невесту пришлось уступить господину, а в-третьих, сама молодая супруга не всегда была рада такому варианту. В общем, обычай очень спорный, с точки зрения нормальных семейных отношений.

Право первой брачной ночи не регулировалось никакими документальными актами — оно просто существовало с давних времен и с этим мирились. Фридрих Энгельс в одной из своих работ отмечал, что у некоторых народов жених был последним, кто мог претендовать на обладание своей законной молодой супругой.

Многие отечественные историки утверждают, что право первой ночи было распространено и на Руси. В дохристианский период невесту отдавали в первую ночь отцу жениха, старшему брату или другому бывалому мужчине из семьи, чтобы все прошло как следует и девушка не получила неудачный интимный опыт в самом начале семейной жизни.

Бывало и так, что невесту похищали для собственных утех друзья жениха и тому приходилось выкупать невесту или смириться с ее вынужденной изменой. Отголоски этого обычая сохранились в популярном у славян обычае похищения невесты с последующим символическим выкупом. Княгиня Ольга, та самая, что сожгла древлян, запретила эти варварские игрища, но, чтобы совсем не ломать устои, разрешила брать за невесту деньги или оплату имуществом.

С приходом христианства право первой брачной ночи стало менее популярно, но все же кое-где сохранилось, немного видоизменившись. Во многих регионах Руси жених после ночи, проведенной с невестой, должен был предъявить односельчанам доказательства ее невинности. Если у него по неопытности первый раз получался неудачным, «помогать» брались опытные родственники и друзья.

В 18 столетии право первой ночи снова вошло в моду и приняло больший размах чем в языческие времена. В России помещики бессовестно использовали крепостных девушек для удовлетворения своей похоти, не отказывая себе ни в чем. Часто невеста, сразу же после свадьбы, переезжала в дом господина и находилась там до тех пор, пока тому не надоест.

Крупные землевладельцы могли даже составлять целые списки, в которых было указано, в какой деревне и в какой семье подросла невеста. Такие негодяи постоянно курсировали своими угодьями, едва ли не каждую ночь проводя в компании новой девушки. Власти неоднократно пытались пресекать этот дикий обычай.

Особенно активно с ним боролись в 19 столетии. Но богач, нарушивший закон, почти всегда выходил сухим из воды, просто откупаясь взятками или выплачивая символический штраф. Что значила шалость дворянина с крестьянской девушкой, если тот вполне мог запороть своего крестьянина насмерть и отделаться лишь общественным порицанием.