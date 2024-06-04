Какую угрозу несут людям стиральные машины

Если вас попросят перечислить опасную бытовую технику, то вы наверняка вспомните газовые плиты, электрические мясорубки и микроволновые печи. Вряд ли кто-то назовет стиральную машину, и зря. Ученые уверяют, что эти безобидные, на первый взгляд, аппараты опасны как для человека, так и в глобальных масштабах для всей планеты.

Опасные бактерии под ободком

Статистические данные, собранные по всему миру, говорят о том, что за последние годы наметилась вспышка инфекции Klebsiella oxytoca. Это стойкая к антибиотикам бактерия, вызывающая колит и сепсис. Заболевшие оказываются в отделениях интенсивной терапии и не всегда выживают. Последний крупный очаг опасного недуга зафиксировали в Бонне, ФРГ, в 2019 году. Тогда большинством заболевших оказались дети грудного возраста.

Микробиологи, исследовавшие эту проблему, установили, что виноваты стиральные машины, установленные в больницах. В статье журнала MedicalXpress ученые раскрыли секрет. Оказалось, что смертельно опасная бактерия отлично себя чувствует и активно размножается в некоторых узлах машин. Больше всего их оказалось в отсеках для стирального порошка и под ободком люка, то есть под резиновыми уплотнителями дверцы.

Стирка с кипячением и просто с высокой температурой воды уничтожает бактерии. Но низкотемпературные и экономные режимы никак не могут подействовать на колонии микроорганизмов. В большинстве случаев, из соображений экономии энергии, в лечебных заведениях не стирают в горячей воде. Бактерии с чистыми вещами попадают на тело человека, а затем оказываются в желудочно-кишечном тракте.

Микропластик повсюду

Но если для человека лучше горячие и продолжительные циклы стирки, то в случае с экологией все наоборот. С точки зрения защиты окружающей среды меньший ущерб приносят холодные и быстрые режимы. Проблема не только в нерациональном расходовании энергии.

Современные ткани часто содержат пластик, который при нагревании активно разрушается и через канализацию оказывается в окружающей среде. Микропластик, об опасности которого столько сказано, уничтожает жизнь в реках, озерах и океанах. Доказать участие в этом стиральных машин оказалось совсем несложно.

Экологи взяли образцы прибрежного песка на 5 континентах. В каждом из образцов был обнаружен микропластик, происхождение которого удалось выяснить. До 80 процентов загрязнений оказались частицами акрила и полиэфира. Именно эти полимеры используют при производстве синтетических тканей.

Но этого ученым показалось недостаточно. Чтобы доказать, что пластик попадает в океан именно из стиральных машин, был проведен эксперимент. Добровольцам выдали повседневную одежду из синтетики и они стирали ее в своих домашних машинах. Каждое устройство было оборудовано на сливе специальным улавливателем. После завершения эксперимента было проверено содержимое фильтров и там обнаружили то же, что и на пляжах.

Опасная сушка

Но и это не все. Еще одной опасностью стиральных машин признали сушку постиранных вещей. Результаты исследования вопроса недавно появились в научном журнале Environmental Science & Technology Letters. В процессе сушки в атмосферу попадают те же частицы микропластика, что загрязняют воду. Но тут риск оказался даже больше и все из-за тех самых бактерий Klebsiella oxytoca.

Вместе с мельчайшими синтетическими волокнами микроорганизмы путешествуют на большие расстояния. Они легко попадают в легкие человека при дыхании и в желудок вместе с пищей и напитками. Одна бытовая сушилка всего за год производит 120 миллионов микроволокон, оказывающихся в окружающей среде и в организме человека.