Найдены следы изменений в течении Нила, повлиявших на судьбу древнеегипетской цивилизации

Ученые проанализировали, как менялся Нил за последние 11 500 лет. Изменения в географии реки могли повлиять на судьбу древнеегипетской цивилизации.

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Исследования показали, что около 4 тыс. лет назад в русле Нила произошел серьезный сдвиг. После этого пойма реки вокруг Луксора значительно расширилась. По словам ученых, этот сдвиг мог способствовать развитию сельского хозяйства и экономики в период между Древним и Новым царствами. Расширение поймы должно было существенно увеличить площади пахотных земель в районе Нила, а регулярное внесение питательного ила повысило бы плодородие почв.

Международная группа исследователей под руководством Университета Уппсалы (Швеция) пробурили 81 скважину по всей долине Нила. Затем они датировали и проанализировали отложения из кернов.

Результаты показали, что между 11 500 – 4000 лет назад долина Нила изменилась. Река вошла в свое русло, образовав глубокие каналы и более узкую пойму. Вероятно, это приводило к более сильным сезонным разливам.

Ученые отметили, что современный Нил отличается от того, что был в эпоху Древнего Египта. Большую часть последних 11 тысяч лет он представлял собой сеть переплетенных каналов, которые часто меняли русла.

Но 4 тысячи лет назад уровень Нила резко изменился, и произошло быстрое расширение поймы. Река начала откладывать большое количество наносов, образуя дно долины.

Количество каналов на реке сокращалось, и они становились более стабильными. Современный одноканальный Нил сформировался всего около 2 тысяч лет назад.

Ученые предположили, что сдвиг в поведении Нила был вызван уменьшением объема воды, текущей по реке, и увеличением количества мелких наносов. Это, в свою очередь, было связано с общим изменением климата на более засушливый, сообщает Nature Geoscience.

Ранее ученые рассчитали точный возраст Нила. Он оказался в шесть раз старше, чем предполагалось.