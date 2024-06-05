Гигантские 2000-летние наскальные рисунки обнаружены в Южной Америке

В Колумбии археологи при помощи дронов обнаружили ранее неизвестные 2000-летние наскальные рисунки, в числе которых оказалось крупнейшее изображение змеи длиной около 42,5 метра.

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Исследование опубликовано в журнале Antiquity, а коротко о нем рассказывает Live Science. Для обследования огромной территории археологи использовали оснащенные специальными видеокамерами беспилотные летательные аппараты. Дроны и помогли составить полную карту, состоящую из 14 массивных памятников наскального искусства.

Они были обнаружены не только в Колумбии, но и на территории Венесуэлы. Ученые отмечают, что памятники наскального искусства, возраст которых составляет около 2000 лет, буквально разбросаны по обширной территории. Самые распространенные мотивы - изображения змей.

Одна из таких гравюр вообще оказалась крупнейшим древним изображением змеи, ее длина составляет около 42,5 метра. Исследователи обратили внимание на тот факт, что петроглифы расположены на видных местах вдоль рек Верхнее и Среднее Ориноко, протекающих через этот регион Южной Америки.

Вероятно, древние художники намеренно выбирали такие места, чтобы изображения были видны издалека. Возможно, это были своего рода метки, "пограничные столбы", которые определяли границы территорий разных народов. Ведь именно вдоль указанных рек проходил важный торговый и паломнический маршрут, известный как Атурс-Рапидс.

"Одна из интерпретаций заключается в том, что здесь имел место некоторый аспект территориальности, - рассказал ведущий автор исследования Филип Ририс. - Это был способ обозначить свою территорию и сказать - это наши владения".

В пользу такой версии говорит тот факт, что все наскальные рисунки являются масштабными. Самый крупный из них, как было упомянуто выше, достигает в длину 42,5 метра. Но некоторые петроглифы незначительно уступают ему по длине. Тематика рисунков, вероятно, была продиктована местными особенностями. Ведь крупные змеи, такие как удавы и анаконды, сыграли важную роль в мифах и верованиях коренного населения.

"Анаконды и удавы ассоциировались с божеством-создателем некоторых коренных народов, проживающих в этом регионе, - сказал Ририс. - Змеи также известны своей смертоносностью; возможно, это был способ предупредить посторонних о том, что они входят во владения змеи".