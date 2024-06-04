«Австралийские аборигены»: откуда они появились на Камчатке

Загадочные «австралийские аборигены» айны обитали на Камчатке с незапамятных времён. Свой уникальный жизненный уклад они смогли сохранить и с приходом русских. А вот в XIX веке после ухудшения отношений между Российской империей и Японией многое изменилось. Но откуда же айны изначально взялись на русской земле?

Где корни?

Айны (буквальный перевод «человек») на юге Камчатки, Курилах, Сахалина, низовьях Амура, а также Японских островах появились впервые примерно 15 тысяч лет назад. А вот откуда они пришли, до сих пор точно неизвестно. Светлолицые, с европейским разрезом глаз – ничего общего с представителями соседних народов монголоидного типа.

По одной из версий, айны прибыли на Дальний Восток из Северной Сибири. А вот сторонники другой гипотезы уверены, что их родина – южные острова Тихого океана. Второе предположение на правду даже похоже больше, так как у айнов наблюдается некоторая внешняя близость к аборигенам Австралии и Полинезии.

Вопрос происхождения айнов долгое время не давал покоя учёным, а поэтому было проведено множество исследований для установления этого факта. Так, ДНК-анализ показал – никакого генетического родства между айнами и индоевропейцами нет. Сконцентрироваться им на территориях Хоккайдо, Курил и Сахалина им пришлось вынужденно, после того как на Японских островах появились агрессивные предки современных японцев.

Дружба с народом

Русские первопроходцы с айнами впервые встретились в конце XVII века на Камчатке. Наладить с представителями этого народа дружеские отношения нашим предкам удалось сразу же. Уже к середине XVIII века несколько тысяч «австралийских аборигенов» приняли российское подданство. «Народ айну – кроткий, скромный, доверчивый, вежливый, уважающий собственность... Бескорыстие, откровенность – их обычные качества. Они правдивы и не терпят обмана», – писал про них Иван Крузенштерн.

К сожалению, вскоре именно эти качества и стали эксплуатировать в своих корыстных интересах русские. Так айны были вынуждены переселиться вновь на Японские острова. Правда, Крузенштерн, писатель Антон Чехов и ссыльный польский этнограф Бронислав Пилсудский пытались отстаивать права айнов, но их голоса в защиту малого народа никто так и не услышал.

Добро пожаловать в Японию

После подписания Санкт-Петербургского договора 1875 года «Об обмене территориями» Курилы отошли Японии, а вместе с островами и все курильские поселения айнов. Только 83 человека пожелали сохранить российское подданство. Поражение России в Русско-японской войне 1904-1905 годов поставило айнов в ещё более непростое положение. Им предложили отправиться в Японию, а тем, кто остался, досталось в годы советской власти. Людей с айнскими фамилиями автоматически отправляли в ГУЛАГ, так как их власти считали японцами.