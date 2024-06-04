Бомбардировка Мекки в 1924 году: причем тут русские лётчики

В промежутке между Первой и Второй мировыми войнами произошёл военный конфликт, о котором до сих пор мало кто знает.

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Так, в бомбардировке в 1924 году главной для всех мусульман святыни – города Мекка – приняли участие русские лётчики.

Надежда на русских

После Первой мировой войны Аравийский полуостров превратился в «яблоко раздора». За контроль над коренными землями арабских народов боролись не только азиатские государства, но европейские державы.

Англичане сделали ставку на королевство Хиджаз, правитель которого ещё в 1916 году заявил Стамбулу о своей независимости. Британцы тут же начали оказывать повстанцам мощную (по меркам кочевников) вооружённую помощь. При этом основной упор делался на авиацию. Вот только с дефицитом пилотов лондонским кураторам пришлось побороться. Своих соотечественников было принято решение за штурвалы не сажать.

Тут выяснилось, что в Египте живут сбежавшие от революции русские лётчики и технические специалисты. Все они вынуждены работать в Каире и Александрии таксистами и грузчиками. На них и была сделана ставка. Первыми на службу к арабам поступил ремонтник самолётов капитан Максимов, а также лётчики Широков, Найдёнов и Бобров. Русские специалисты столкнулись с нехваткой запчастей, плохим состоянием летательных аппаратов и непониманием местных руководителей принципов эксплуатации авиационной техники. Несмотря на это, всего за несколько недель капитан Максимов и его команда смогли подготовить к полётам 9 самолётов, а в декабре 1921 года их привлекли к бомбардировке объектов вражеского королевства Неджд.

Охота на «шайтанов»

Русские, конечно, специалистами оказались первоклассными, но всё же не волшебниками. Техника трещала по швам и чуть ли не разваливалась в воздухе. Без дальнейших серьёзных вложений в ВВС говорить о контроле над Аравийским полуостровом не приходилось.

12 октября 1924 года отряды Неджда отбили столицу Хиджаза Мекку. Это поражение было скорее символическим, нежели стратегическим, а поэтому новоиспечённый король Али ибн Хусейн попытался сделать всё возможное, чтобы вернуть контроль над святыней. Так лётчик Николай Широков получил приказ бомбить Мекку. Но снарядов не хватало, а поэтому пришлось удары наносить переделанными для бомбометания пехотными гранатами. За это, кстати, Широков попросил дополнительный «гонорар».

Авантюра удалась. Арабов буквально закидали бомбами, а шум, издаваемый самолётами, пугал верблюдов и заставлял их разбегаться по пустыне. Широков тут же превратился в главного «русского шайтана», которым арабские матери пугали детей. Награда за его голову росла каждый месяц.

Наводил страх на врагов Широков недолго. 18 января 1925 года его самолёт разбился возле лагеря войск Неджа. Пилот погиб, чему противник несказанно обрадовался. После этого голову «шайтана» насадили на копьё и пронесли по окрестным селениям. Но на этом трагическом эпизоде участие русских в конфликте не завершилось. Знания наших соотечественников, а также их готовность участвовать в рискованных операциях «эксплуатировались» и после создания Саудовской Аравии.