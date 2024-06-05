«В течение»‎ или «в течении»‎: как правильно пишется

Правописание производного предлога «в течение»‎ школьники проходят в седьмом классе. Он, так же, как и «в продолжение»‎, «в заключение»‎, заставляет задуматься: в одно или в два слова писать, с буквой «и»‎ или с «е»‎ на конце. «Лента.ру» объясняет, как правильно, как себя проверить и в каких случаях «в течении»‎ — тоже верно.

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Как правильно пишется: «в течение»‎ или «в течении»‎

Может быть правильно и «в течение»‎, и «в течении»‎. Но нужно понимать, какой смысл несет это сочетание слов, к каким частям речи относится.

«В течение»‎ может быть предлогом, он всегда пишется раздельно и с «е»‎ на конце. Также это словосочетание может быть существительным «течение»‎ с предлогом «в»‎: в винительном падеже на конце нужно писать «е» (гляжу во что? — в течение реки), а в предложном — «и» (отражаюсь в чем? — в течении реки).

По правилам русского языка, слова «в течение»‎, «в продолжение»‎, «в заключение»‎ являются производными предлогами и пишутся всегда раздельно и с «е»‎ на конце



Предлог «в течение»‎

Это производный предлог, который имеет значение времени и буквально несет смысл «на протяжении какого-то временного отрезка»‎.

Примеры‎

В течение секунды все изменилось.

В течение целого дня я задавался вопросом: неужели все так и было?

В течение долгого времени, в течение мучительных часов я ждал ее звонка.

В течение суток вопрос будет рассмотрен.

Почему возникает путаница с предлогом «в течение»‎

Производный предлог «в течение»‎ часто путают на письме с существительным с предлогом «в течении»‎. Обе эти части речи, хотя выглядят и слышатся похоже, имеют разное значение.

«Подобные производные предлоги вызывают трудности в идентификации, ведь они омонимичны тем словам, от которых были образованы. Так, предлог "в течение"‎ омонимичен сочетанию предлога "в" и существительного "течение". Необходимо запомнить, что и предлог "в течение"‎, и существительным с предлогом ("в течение"‎ или "в течении"‎) всегда будут писаться раздельно»‎, — пояснила «Ленте.ру» Екатерина Мыцких, методист русского языка «Онлайн-школы №1»‎.

Примеры «в течении»‎ и «в течение»‎ в качестве существительных

В течении реки я заметил отблеск потерянного кольца.

В течении авангардного искусства много непонятного мне.

В течение одного ручья будто вклинилось другое — пришла весна.

Как отличить предлог «в течение»‎ от существительного «в течении/е»‎

Понять, какое значение

«Нужно посмотреть на контекст предложения: если речь идет о том, что реально может течь, протекать (река, вода, ручей) или говорится о каком-либо направлении в искусстве или политике, то перед вами существительное с предлогом, а окончание будет зависеть от падежа»‎, — объяснила Мыцких.

Существительное с предлогом «в течение/и»‎ имеет прямое значение: это реально поток воды. Есть и переносное, если речь идет о направлении деятельности — в политике или искусстве



«Если же речь идет о переносном значении "изменение во времени", то перед нами производный предлог — пишем раздельно и с "е" на конце всегда»‎, — пояснила собеседница «Ленты.ру». Предлог «в течение»‎ прямое значение существительного утрачивает.

Попробовать вставить прилагательное

«Производные предлоги "в течение", "в продолжение" являются неделимой конструкцией. Если перед нами не существительное, а предлог, вариант написания конечной буквы только один: "в течениЕ"»‎, — объяснила «Ленте.ру» учительница русского языка, основательница онлайн-школы «Шаг» Юлия Нефедова.

Если между между частями конструкции «в»‎ и «течение»‎ удается вставить другое слово, значит, перед нами существительное с предлогом, и его можно склонять по падежам.

Например: В течение реки бросили мяч. В стремительное течение реки бросили мяч. В бурном течении реки мяч скрылся.

Заменить другим предлогом

Если «в течение»‎ — это производный предлог, то его всегда можно заменить другим предлогом — производным или нет (например, «в ходе», «во время», «на протяжении»). Существительное с предлогом этому не поддастся.

Задать вопрос «где?»‎

Сочетание предлога с существительным «в течение»‎ может отвечать на вопрос «где?»‎ А вот к производному предлогу «в течение»‎ такой вопрос задать нельзя. Например:

В течении реки обнаружили сильный излом. Обнаружили где? — в течении. В течение недели будет рассмотрен вопрос. — Здесь нельзя задать вопрос «Где?»‎, уместен только вопрос «Когда?»‎.

Тест

Найдите правильный вариант

В течение часа нужно позвонить врачу. В течении жизни я много задумывался о будущем. Бывало ли у вас такое, что в течении урока мысли будто ускользали?

Выберите предложение с неправильным употреблением «в течении/е»‎

В течении ручья я заметил что-то странное. Мама всегда говорила: будь внимательнее в течении экзамена. В течении постмодернизма я нашел для себя много свежих идей.

Найдите предложение, в котором «в течение»‎ — это существительное с предлогом

В течение всей поездки она напевала одну и ту же мелодию. В течение реки будто запустили целый вагон рыбы. В течение минуты, казавшейся нам вечностью, висела мертвая тишина.

Правильные ответы