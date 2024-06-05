«В течение» или «в течении»: как правильно пишется
Правописание производного предлога «в течение» школьники проходят в седьмом классе. Он, так же, как и «в продолжение», «в заключение», заставляет задуматься: в одно или в два слова писать, с буквой «и» или с «е» на конце. «Лента.ру» объясняет, как правильно, как себя проверить и в каких случаях «в течении» — тоже верно.
Как правильно пишется: «в течение» или «в течении»
Может быть правильно и «в течение», и «в течении». Но нужно понимать, какой смысл несет это сочетание слов, к каким частям речи относится.
«В течение» может быть предлогом, он всегда пишется раздельно и с «е» на конце. Также это словосочетание может быть существительным «течение» с предлогом «в»: в винительном падеже на конце нужно писать «е» (гляжу во что? — в течение реки), а в предложном — «и» (отражаюсь в чем? — в течении реки).
По правилам русского языка, слова «в течение», «в продолжение», «в заключение» являются производными предлогами и пишутся всегда раздельно и с «е» на конце
Предлог «в течение»
Это производный предлог, который имеет значение времени и буквально несет смысл «на протяжении какого-то временного отрезка».
Примеры
- В течение секунды все изменилось.
- В течение целого дня я задавался вопросом: неужели все так и было?
- В течение долгого времени, в течение мучительных часов я ждал ее звонка.
- В течение суток вопрос будет рассмотрен.
Почему возникает путаница с предлогом «в течение»
Производный предлог «в течение» часто путают на письме с существительным с предлогом «в течении». Обе эти части речи, хотя выглядят и слышатся похоже, имеют разное значение.
«Подобные производные предлоги вызывают трудности в идентификации, ведь они омонимичны тем словам, от которых были образованы. Так, предлог "в течение" омонимичен сочетанию предлога "в" и существительного "течение". Необходимо запомнить, что и предлог "в течение", и существительным с предлогом ("в течение" или "в течении") всегда будут писаться раздельно», — пояснила «Ленте.ру» Екатерина Мыцких, методист русского языка «Онлайн-школы №1».
Примеры «в течении» и «в течение» в качестве существительных
- В течении реки я заметил отблеск потерянного кольца.
- В течении авангардного искусства много непонятного мне.
- В течение одного ручья будто вклинилось другое — пришла весна.
Как отличить предлог «в течение» от существительного «в течении/е»
Понять, какое значение
«Нужно посмотреть на контекст предложения: если речь идет о том, что реально может течь, протекать (река, вода, ручей) или говорится о каком-либо направлении в искусстве или политике, то перед вами существительное с предлогом, а окончание будет зависеть от падежа», — объяснила Мыцких.
Существительное с предлогом «в течение/и» имеет прямое значение: это реально поток воды. Есть и переносное, если речь идет о направлении деятельности — в политике или искусстве
«Если же речь идет о переносном значении "изменение во времени", то перед нами производный предлог — пишем раздельно и с "е" на конце всегда», — пояснила собеседница «Ленты.ру». Предлог «в течение» прямое значение существительного утрачивает.
Попробовать вставить прилагательное
«Производные предлоги "в течение", "в продолжение" являются неделимой конструкцией. Если перед нами не существительное, а предлог, вариант написания конечной буквы только один: "в течениЕ"», — объяснила «Ленте.ру» учительница русского языка, основательница онлайн-школы «Шаг» Юлия Нефедова.
Если между между частями конструкции «в» и «течение» удается вставить другое слово, значит, перед нами существительное с предлогом, и его можно склонять по падежам.
Например: В течение реки бросили мяч. В стремительное течение реки бросили мяч. В бурном течении реки мяч скрылся.
Заменить другим предлогом
Если «в течение» — это производный предлог, то его всегда можно заменить другим предлогом — производным или нет (например, «в ходе», «во время», «на протяжении»). Существительное с предлогом этому не поддастся.
Задать вопрос «где?»
Сочетание предлога с существительным «в течение» может отвечать на вопрос «где?» А вот к производному предлогу «в течение» такой вопрос задать нельзя. Например:
В течении реки обнаружили сильный излом. Обнаружили где? — в течении. В течение недели будет рассмотрен вопрос. — Здесь нельзя задать вопрос «Где?», уместен только вопрос «Когда?».
Тест
Найдите правильный вариант
- В течение часа нужно позвонить врачу.
- В течении жизни я много задумывался о будущем.
- Бывало ли у вас такое, что в течении урока мысли будто ускользали?
Выберите предложение с неправильным употреблением «в течении/е»
- В течении ручья я заметил что-то странное.
- Мама всегда говорила: будь внимательнее в течении экзамена.
- В течении постмодернизма я нашел для себя много свежих идей.
Найдите предложение, в котором «в течение» — это существительное с предлогом
- В течение всей поездки она напевала одну и ту же мелодию.
- В течение реки будто запустили целый вагон рыбы.
- В течение минуты, казавшейся нам вечностью, висела мертвая тишина.
Правильные ответы
- Вариант 1. Предлог «в течение» всегда несет временное значение и пишется с «е» на конце. Все три варианта рассказывают о временных отрезках, но правильное написание предлога только в первом варианте.
- Вариант 2. «В течении/е» — это существительное с предлогом, означающее бегущую воду или какое-то направление искусства или политики.
- Вариант 2 говорит о временном отрезке, поэтому здесь «в течение» — это предлог, и в его написании допущена ошибка. Вариант 2. В нем «в течение» употреблено в прямом значении и обозначает движение воды.