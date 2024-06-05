Сын миллионера попался на тайной съемке чужого секса

В Соединенных Штатах присяжные признали виновным 28-летнего сына основателя сети магазинов и заправок Buc-ee’s, миллионера Дона Васека Митчелла.

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По данным USA Today, он тайно снимал на видео, как его гости ходят в туалет, принимают душ и занимаются сексом.

Васек-младший попался, когда гостившая у него дома женщина заметила объектив камеры внутри зарядочного порта на стене в ванной. Следствие выяснило, что с 2019-го Митчелл купил более 10 шпионских камер и другого оборудования для слежки. Эти устройства он прятал в ванных комнатах своих домов.

В октябре 2023-го мужчину арестовали и обвинили в том, что на протяжении двух лет он вел видеослежку за 13 потерпевшими. Всего в обвинительном заключении упоминалось 28 случаев неправомерной съемки.

Сын миллионера заплатил 280 тысяч долларов залога — по 10 тысяч долларов за каждый пункт обвинения, чтобы до суда выйти на свободу.

По законам Техаса, где проходит суд, Васеку грозит до двух лет тюрьмы за каждый пункт обвинения.