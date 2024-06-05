Когда и почему верующие отмечают Вознесение Господне

На 40-й день после Пасхи верующие отмечают Вознесение Господне. В 2024 году праздник состоится 13 июня. В этот день, согласно вероучению, Господь вознесся на небо и пообещал апостолам вернуться. Память об этом событии начали отмечать еще в апостольские времена.

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О том, почему православные христиане чтят этот день, – в материале «ФедералПресс».

Значение и история праздника

Вознесение отмечается на 40-й день после Пасхи и всегда выпадает на четверг. Если в 2024 году Светлое Христово воскресение отмечали 5 мая, то Вознесение будут праздновать 13 июня. В этот день Христос взял апостолов и пошел с ними на одну из самых высоких гор, окружающих Иерусалим, – Елеон. Прямо на их глазах он начал подниматься на небо, пока облако не взяло его из вида их. Затем явились к ним два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи Галилейские! Что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо».

Согласно вероучению, Иисус вместо земного пребывания начинает незримо присутствовать рядом с верующими. Вознесение Христоста во плоти показало, что в Царствие Небесное войдут не только души праведников, но и их тела. Несмотря на то что телесная природа человека пострадала от первородного греха, Иисус своим появлением, распятием, воскресением и вознесением восстановил ее первоначальное достоинство.

Также этот день символизирует надежду на второе пришествие Христа и на вечную жизнь в теле, не подверженном болезням и смерти.

Вознесение Господне начали отмечать еще в апостольские времена. В этот день христиане шли на гору Елеон, где проводили богослужение: читали Евангелие и книгу «Деяния святых апостолов», где было описано памятное событие.

Как верующие отмечают Вознесение

Христиане стараются посвятить этот день молитве и общению с близкими. В храмах накануне и утром в день праздника проводятся богослужения.

С этого дня верующие прекращают приветствовать друг друга словами «Христос воскресе». В храмах в Вознесение не венчают.

Также христиане поминают усопших родственников, посещают кладбище и приводят в порядок захоронения.