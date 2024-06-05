Лайфхаки ветеранов: как выжить на войне

Для бойца выжить во время боевых действий – главное. Не зря же говорят, что в окопах под вражеским огнём не бывает атеистов. Ветераны, прошедшие войну, утверждают – есть несколько лайфхаков, которые помогут не погибнуть в очередном сражении.

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Готовься к худшему

Основное правило – всегда готовься к худшему. При этом организованным нужно быть не только на передовой, но и в тылу. Враг, как известно, не дремлет.

События могут развиваться стремительно, поэтому следует определённые действия довести до автоматизма. На войне зачастую всё решает не секунда, а её сотая часть.

Подполковник Алексей Андреевич Потапов, долгое время служивший инструктором в спецподразделении, рекомендует стрелять буквально на каждый подозрительный шорох при патрулировании незнакомой местности или во время прочëсывания лесного массива, где могут прятаться враги. По его словам, следование данной практике спасло много жизней.

По открытому участку местности следует передвигаться не прямолинейно, а зигзагами, параллельно паля в сторону противника. Такое поведение непременно собьёт врага с толку, и позволит выиграть драгоценные мгновения.

Эмоции – в сторону!

«Палка стреляет раз в год» – гласит народная мудрость. Что уж говорить про огнестрельное оружие. Поэтому никогда нельзя направлять его на сослуживцев. Одно неосторожное движение и палец может соскочить, нажав на курок.

Не нужно испытывать жалости к противнику. Враг непременно использует любую возможность, чтобы расправиться с оппонентом. Про это нужно помнить, когда появится желание сохранить жизнь вражескому офицеру или солдату.

Аналитик Александр Владимирович Бурьяк, основываясь на рассказах ветеранов боевых действиях, рекомендует сохранять хладнокровие и не пытаться помочь даже раненому соратнику. Любимая тактика снайперов – выстрелить одному солдату в ногу и планомерно убивать всех, кто попытается прийти ему на помощь.

Самая уязвимая часть тела любого солдата – ноги, поэтому их стоит особенно беречь. Обувь нужно выбирать на размер больше, а носки или портянки носить непременно сухие.

Ещё одно слабое место – барабанные перепонки. Громкие разрывы бомб и снарядов могут запросто оглушить человека. Поэтому в такие моменты следует закрывать уши руками, а рот открывать.

Вместе мы – сила

Во время боя нужно постоянно перемещаться. Даже если солдат упал, то в следующее мгновение следует обязательно отползти в сторону хотя бы на несколько десятков сантиметров. Враг будет бить непременно в то место, в котором видел до этого противника.

Лучший «друг» на войне – сапёрная лопатка. Без этого инструмента точно не выжить. Лопатка поможет не только окопаться, но и пригодится в ближнем бою.

Бойцам точно не следует ходить толпами, но и отделение от коллектива тоже не приветствуется. Ещё одно важное требование – умелый поиск места для отдыха. Только выбрав удачную локацию, получится перевести дух и восполнить силы перед новым сражением.

Порой офицеры не спешат знакомить своих подчинённых с реальной обстановкой дел на фронте. Полученные любым путём сведения, о которых предпочитают молчать командиры, помогут здраво оценить ситуацию и правильно распределить силы. Но при этом не нужно забывать – много знающий солдат является находкой для врага.

Часто на войне воины гибнут не от пуль и разрывающихся снарядов, а от инфекционных заболеваний. Чтобы не стать жертвой болезни, нужно элементарно соблюдать правила гигиены.

Ветераны также напоминают – в бою запросто можно получить пулю в спину. Для этого достаточно завести врагов среди сослуживцев. Поэтому следить за языком и поступками – одно из основных правил, позволяющих выжить на войне.