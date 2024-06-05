«Союзы холостяков» в Красной Армии: что это было на Великой Отечественной

В частях Красной Армии во время Великой Отечественной войны регулярно проводились комсомольские и партийные собрания. Но в офицерской среде возникали и неофициальные объединения, например, по признаку семейного положения. Порой членство в таких, казалось бы, безобидных организациях, как «союзы холостяков», грозило их участникам большими неприятностями.

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История холостяцких союзов

Ещё в глубокой древности в разных культурах появлялись сообщества холостых взрослых мужчин, преимущественно, в воинской среде. Кое-где подобные мужские союзы просуществовали до XX века. К примеру, в Дагестане кубачинское братство Ак Бильхон – «Союз Холостых» собиралось вплоть до 1913 года. В него отбирали самых воинственных юношей, которые жили по строгому уставу и получали право жениться только после 40 лет.

В Советской России также были «союзы холостяков», но они имели принципиально другое содержание. В 1920-1930-х годах «Союзы холостяков» существовали как одна из форм молодёжного досуга наряду с такими полушутливыми кружками, как «Общество алкоголиков» или «Долой невинность». В подобных «союзах» царили самые разнузданные нравы.

«Союзы холостяков» на войне

«Союзы холостяков», в которые объединялись офицеры на Великой Отечественной войне, представляли собой нечто среднее между воинским братством и развлекательным кружком.

С одной стороны, многие женатые мужчины скрывали в армии свой семейный статус, так что «холостяков» (зачастую мнимых) на фронте было намного больше, чем «на гражданке». С другой стороны, советская власть особым образом выделила данную категорию населения, введя в ноябре 1941 года «налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан». Согласно ему, бездетные мужчины в возрасте от 20 до 50 лет обязаны были отчислять государству 6% своей зарплаты. Что интересно, в отличие от неженатых мужчин, незамужние женщины налогом не облагались, поэтому налог воспринимался мужским полом как дискриминация.

«Ущемлённые в правах» холостые военнослужащие объединялись для совместного времяпрепровождения. В виде исключения в такие организации принимали и женщин. Одно из самых ярких описаний данной формы офицерского досуга принадлежит Ольге Носовой, служившей в 1943 году в Сахалинском авиаотряде:

«Неженатые офицеры обычно собирались после службы вместе, рассказывали анекдоты, смешные истории, а иногда шли в Дом офицеров, где играли в бильярд. Естественно, я к ним присоединялась. В шутку мы прозвали наши сборища «Союзом холостяков», даже понравилось такое название».



Организации этого типа появлялись не только на передовой, но и в госпиталях, где лежали раненые красноармейцы. Об этом можно узнать из воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны Сергея Беркетова, опубликованных в районной газете «На земле Троицкой» (Алтайский край). Поступив в госпиталь, Беркетов оказался в палате, где по несколько месяцев лежали офицеры, получившие ранение лёгких. От нечего делать пациенты объединились в «союз холостяков».

«Председателем был полковник, пожилой (как мне казалось) человек, были начальники финансов и продовольствия. Начфин распоряжался деньгами, которые расходовались по решению «Союза холостяков». <...> Начпрод распоряжался продовольствием. Получал папиросы, раздавал нам по пять пачек на неделю», – рассказывал Беркетов.



Общая денежная касса позволяла офицерам получить овощную «прибавку» к основному меню. Собрания «союза холостяков» проводились обычно в 22:00, после отбоя. Часто члены сообщества просто травили анекдоты – это называлось «сеансом смехотерапевтического лечения». Если участник «Союза холостяков» проводил время с девушкой за пределами госпиталя, он по возвращении в палату он отчитывался в юмористической форме о своих похождения и о денежных тратах.

Преследование

Командование и особисты РККА косо смотрели на любые формы объединения военнослужащих, выходящие за рамки общепринятых. Как вспоминала Ольга Носова, однажды её вызвали в политотдел, где за длинным столом сидело восемь-девять человек. Девушке-офицеру устроили разнос за то, что она посмела вступить в «Союз холостяков». По мнению политкомиссаров, для комсомолки участие в подобных сборищах было неприемлемым.

«Начальство нашего политотдела, стыдя меня за Союз холостяков, прятало улыбку, глядя на юную девочку, в страхе дрожащую перед ними, просто они меня оберегали», – отмечала Носова.



Никаких взысканий в данном случае не последовало. Но не всегда дело кончалось для «холостяков» благополучно.

Историк Вячеслав Звягинцев, который одним из первых обратил внимание на армейские «союзы холостяков», упоминает случай, произошедший летом 1944 года в 286 батальоне авиационного обслуживания. Здесь сотрудники СМЕРШа выявили созданную парой месяцев ранее «хулиганскую организацию «Союз холостяков авиационных военных лейтенантов». «Союз» основали молодые лейтенанты Воронов и Исаков, которые привлекли в него ещё семерых товарищей. Если бы холостяцкие собрания ограничилась пьянками и нецензурной бранью, никто, возможно не обратил бы внимания на «союз» – мало ли как развлекаются офицеры.

Но в своих шутках члены организации зашли слишком далеко. В докладе начальника Особого отдела 2-го Белорусского фронта сообщалось, что «холостяки» 286 батальона придумали «хулиганскую песенку на мотив Государственного гимна СССР». На «контрреволюционную пропаганду» это деяние всё же не тянуло. Поэтому Воронова с Исаковым осудили по ч.2. ст. 74 УК РСФСР (буйное хулиганство) – они получили пять лет лагерей. Другие провинившиеся лейтенанты были разжалованы в рядовые и посланы на передовую.