«Система»: как учат драться в спецназе «Альфа»

Спецподразделение «Альфа» было создано в 1974 году и носило неофициальный статус самого элитного спецназа сначала СССР, а потом России. Поводом для создания этого боевого отряда стал теракт 1972 года на Олимпийских играх в Мюнхене. Изучив трагический опыт зарубежных коллег, советские военные аналитики инициировали создание антитеррористического спецподразделения в СССР. Бойцы «Альфы» неоднократно проявляли себя в ходе Афганской войны, боевых действий на Кавказе и в борьбе с террористическими организациями на территории страны и за её пределами.

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Лучшие из лучших

С самого первого дня своего основания, отряд специального назначения принимал в свои ряды лишь тех, кто прошел ряд жестких испытаний и уже являлся сотрудником Комитета Государственной безопасности (КГБ). Кандидаты были обязаны демонстрировать превосходную физическую форму. Многие из них являлись мастерами спорта. Кроме того, неотъемлемым условием являлось и является до сих пор наличие высшего образования.

Специфическим требованием набора является рост кандидатов: он должен составлять не менее 175 сантиметров. Подобные ограничения продиктованы, в первую очередь, тем, что баллистические штурмовые щиты в экипировке не рассчитаны на более низкий рост. Кроме того, возраст кандидата в боевой отряд не должен превышать 25 лет (исключения для служивших в других спецподразделениях).

Боевое искусство

Сложность отбора в подразделение, невероятно высокая и по сей день, продиктована широким спектром целей бойцов спецназа: задачи нужно выполнять как на земле, так и под водой, и в воздухе. На сборах бойцы тренируют погружения, открытый штурм, диверсии в тылу противника. Свои отработанные схемы офицеры спецподразделения довели до уровня искусства: в ход идут условные сигналы, элитное снаряжение отечественного производства и боевая техника (вплоть до подлодок).

Находилось место и действительно необычным видам вооружения, таким как фонарик-электрошокер или нож-пистолет. Проходящих подготовку, как настоящих воинов, обучают стрельбе на ходу, в условиях ограниченной видимости и ориентируясь на звук. Профильную подготовку проходят саперы, снайперы и штурмовики.

В походе каждый член отряда может нести на себе по 20-30 кг снаряжения. В подобных условиях офицерам необходимо на высоком уровне владеть как оружием, так и собственным телом. Как об этом рассказывает Анна Комиссарова в своей статье «Падение героев», в специализированных московских военных центрах, еще с советских времен, членов элитного подразделения тренировали в рукопашном бою инструкторы из дружественной СССР Кубы.

Изучение приемов чередовалось с развитием ловкости и оттачиванием инстинктов.

«Спецназовцы могли всадить один за другим несколько ножей в оконную раму, не задев при этом стекло, или жонглировать гранатами, положив на кончик носа цветок» – говорится в статье.



Психологическая устойчивость и способность вести переговоры с террористами также остаются важными навыками в подготовке бойцов отряда «Альфа».

«Система»

В настоящее время оперативники «Альфы» изучают особое боевое искусство под названием «Система». Создателя «Системы» Михаила Рябко беспокоил тот факт, что на многих бойцах спецназа последствия схватки сказывались психологически. Название боевого искусства подобрано не случайно: это по сути целая философская система, наподобие китайской Ушу.

Техника опирается на 4 ключевых принципа: «дыхание», «расслабление», «сохранение правильной позиции», «движение». Именно расслабление помогает избежать особо острых ситуаций. Ключевой задачей является не нанесение наибольшего ущерба противнику, а сохранение устойчивой позиции в бою. На первых занятиях учеников учат только расслаблению – никаких боевых приемов. По «Системе» не проводят соревнований и не дают поясов, однако секции продолжают функционировать, а недавно началась работа для адаптации данной техники для простых обывателей.