Как Россия утерла нос Европе и создала свой фарфор

Иностранные умы считают, что если необходимо создать уникальную вещь, то надо обращаться только в Россию. А вот если надо наладить производство этих уникальных вещей, то куда угодно, но только не в Россию. Однако история ломает эти представления – когда тут очень захотят, то могут сделать что угодно и в любом количестве. И это будут шедевры. Доказательством тому создание Порцелиновой мануфактуры 280 лет назад – знаменитого Императорского или Ломоносовского фарфора.

© Императорский фарфоровый завод

Считается, что Невская Порцелиновая мануфактура была основана 5 июня 1744 года. Откуда взялась эта дата из общедоступных источников не очень понятно, но вот год не вызывает сомнения. На самом заводе отмечают 18 сентября – в день рождения императрицы Елизаветы Петровны. Она очень хотела иметь свой российский фарфор и приложила все усилия к его появлению.

И получилось. Хотя большинство попыток в Европе закончились неудачами. Но тут усилия подстегивались знанием того, что немцам удалось раскрыть секрет китайского фарфора. Вначале в Саксонии при короле Августе фон Чирнгауз и Бёттгер создадут фабрику в Мейсене в 1710 году, а в 1718 году откроется в Вене. Но больше никто не смог.

Порцелин – слово английское, porcelain, но произошло от латинского, а потом итальянского и означает «свинка, поросенок». Кто-то может подумать, что так назвали по нежному цвету фарфора. Но в реальности, в итальянском слово имеет второе значение – ракушка. Там долгое время считали, что в состав китайского фарфора входят и ракушки. Да и такой же тонкий и прозрачный.

© Императорский фарфоровый завод

А вот русское наименование «фарфор» имеет персидское происхождение. В Иране на языке фарси он как раз означает прозрачную китайскую посуду. Звучит в оригинале как «фахфур». Именно персидские купцы долгое время торговали фарфором, хотя европейцы о нем узнали после путешествия Марко Поло.

Петр I тоже очень хотел свое фарфоровое производство. В России, естественно, о посуде знали и до него. Но побывав в гостях у прусского короля он там увидел две китайских комнаты и буквально загорелся идеей фарфора.

А тут как раз друг и союзник король Август у себя наладил производство. Но категорически отказался делиться технологией. Засланный в Мейсен с целью промышленного шпионажа Юрий Кологривов вернулся ни с чем.

Дочь, Елизавета Петровна, переняла эту страсть отца и взойдя на престол практически тут же предпринимает меры к созданию фарфорового завода. С этой целью она направляет в Европу своего доверенного человека барона Николая Корфа, чтобы он подыскал мастера. Ну нашел же он наследнику невесту, будущую Екатерину II! И мастеров найдет…

Корф наткнулся в Стокгольме на некоего алхимика Кристофа Конрада Хунгера, которого в России станут звать Гунгером. Он действительно работал на фарфоровом производстве в Мейсене и знал секрет производства. Гунгер соглашается наладить его и в Петербурге.

Одновременно барон Иван Черкасов начинает в 1744 году организацию порцелинового завода в корпусах кирпичного на Неве. Кстати, это сверхпримечательная личность, был непрерывным кабинет-секретарем Петра I, Екатерины I и Елизаветы Петровны.

Но у Гунгера ничего не вышло. Когда попытался сделать, то чашки получились как в мультфильме пирожки у Вовки в Тридевятом царстве – что-то черное и бесформенное. Он неоднократно будет пытаться, но без толку.

В результате всем это надоест, Гунгера объявят шарлатаном, и он скончается в Петербурге в 1748 году. Скорее всего тут дело было так: Гунгер действительно знал технологию производства, но понятия не имел о составе глины, который держался в строжайшем секрете.

© wikipedia.org

Но к порцелиновому производству был с самого начала приставлен выдающийся ученый, одноклассник и ближайший друг Ломоносова Дмитрий Виноградов. Он, в отличие от старшего товарища, не психанул в Германии и завершил весь курс обучения. Уже там интересовался фарфором и бывал на производстве в Мейсене. То есть имел довольно четкое представление как там все организовано.

Откровенно говоря, молодой ученый ожидал, что руководить производством поставят его. А тут Гунгера назначили. Виноградов внимательно смотрел на алхимика, но, похоже, особо не вмешивался. Однако продолжал свои изыскания и опыты.

При этом вел дневник, а все успехи шифровал. Виноградов изобрел смесь из всех языков, которые знал – русский, немецкий, латынь, древнееврейский и другие. В результате его записи не могут прочесть до сих пор.

А вот дневник вполне дает понять порядок проводимых им исследований, Виноградов прямо говорил, что оставляет его, дабы не повторяли ошибок. Кроме того, он выпустил научный труд «Заметки о фарфоре».

© Императорский фарфоровый завод

В результате Виноградову удалось создать тонкий и прозрачный фарфор. Сейчас это уже не тайна, в могилу он ее не станет уносить. Ученый применил смесь белой гжельской глины, олонецкого кварца и алебастра.

Но вот горн на Порцелиновой мануфактуре был маленький. Поэтому вначале там изготавливали лишь курительные трубки и табакерки. Но уже они вызвали восторг Елизаветы Петровны, она ими награждала. В 1756 году Виноградову по своим чертежам удастся создать большой горн и появился первый столовый сервиз «Собственный» для императрицы.

А вот с Дмитрием Виноградовым поступили бессовестно. Вероятно опасаясь, что секрет русского фарфора утечет за пределы страны, его фактически арестовали. Вначале запретили выходить с территории завода, потом официально объявили на положении арестанта. Закончилось тем, что и вовсе посадили на цепь. Не выдержав всего этого Виноградов умер в 38 лет, в августе 1758 года.

Но Россия обрела собственный фарфор! Уже при Екатерине II завод станет именоваться Императорским фарфоровым. А с 1925 года станет имени Ломоносова. Хотя этот великий ученый к нему никакого отношения не имел, а когда назначат его начальником, то пробудет в этой должности лишь месяц. Считается, что сам отказался. Возможно, из-за горькой судьбы самого близкого друга юности.